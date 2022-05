5G nie musi być drogie! Przegląd najlepszych ofert Plusa

Akcja partnerska

Każdy chce być liderem, choć ten może być tylko jeden. W przypadku sieci 5G, to Plus jest niewątpliwym pionierem, rozwijającym ten standard dla swoich obecnych i przyszłych klientów. Sprawdźmy więc najlepsze oferty w czołowej sieci 5G w Polsce.

Koniec z nowinkami

W styczniu 2022 roku sprzedaż smartfonów z wbudowanym 5G po raz pierwszy przewyższyła sprzedaż urządzeń wspierających jedynie standard 4G LTE. To oznacza, że każdego dnia 5G staje się coraz większą codziennością. Plus uruchomił pierwszą komercyjną sieć 5G w Polsce i nieustannie pracuje nad jej rozwojem.

Wystarczy spojrzeć na taki Piotrków Trybunalski. To tam Plus jako pierwszy wyciągnął niebotyczne 1 Gb/s w warunkach komercyjnych, dzięki agregacji sieci 5G oraz LTE. Obecnie trwają również testy technologii Standalone, która tylko poprawi jakość nowego standardu. Plus jako pierwszy uruchomił też pasmo 2600 MHz TDD, które jest dedykowane tylko dla 5G. Pozostali operatorzy działają dalej na 2100 MHz, obsługującym jednocześnie starsze 4G LTE.

Zostajemy dalej przy liczbach, bo te są imponujące. Plus uruchomił już w Polsce ponad 3000 stacji bazowych, które zapewniają zasięg 5G w 800 miejscowościach, zarówno tych większych, jak i mniejszych. Oznacza to, że ponad 19 milionów mieszkańców Polski jest już objętych możliwością korzystania z sieci najnowszej generacji. 5G w Plusie pozwala osiągnąć prędkość nawet 600 Mb/s. Gdy coraz mocniej polegamy na urządzeniach mobilnych w pracy i przy rozrywce, odpowiedni zasięg 5G jest kluczowy. Sprawdźmy więc, jak najtaniej z niego skorzystać.

W szóstkę najtaniej

Jedna z najnowszych promocji Plusa zdecydowanie zachęca do tego, by wziąć kilka dodatkowych numerów dla rodziny bądź przyjaciół. W najtańszej ofercie ze wsparciem dla 5G, pierwszy abonament kosztuje 55 złotych miesięcznie, podczas gdy kolejnych pięć symboliczną złotówkę każdy. W takiej konfiguracji otrzymujemy nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y z wszystkimi numerami, a także 30 GB transferu danych dla każdego z posiadanych numerów.

Promocja może trwać nawet przez rok, jeśli zdecydujemy się dobrać po smartfonie do każdej dodatkowej umowy. W przeciwnym wypadku, okres rabatowy potrwa przez pół roku. Jest to jednak uczciwa oferta, gdy spojrzymy, że po tym czasie dalsze abonamenty i tak będą tańsze o 25 zł względem standardowej oferty – wszystko w ramach programu smartDOM.

Jeżeli potrzebujemy więcej numerów w krótkim czasie, trudno pomyśleć o lepszym rozwiązaniu.

Warto też wspomnieć, że gdy dobieramy więcej abonamentów, internet w Plusie również jest objęty tą promocją. Przykładowo, za 120 GB transferu danych zapłacimy jedynie 25 złotych miesięcznie przy umowie na 24 miesiące. W przypadku skorzystania z oferty internetu warto dobrać urządzenie, np. nowoczesny router 5G – OPPO 5G CPE T1a (1 zł na start + 36 rat po 36 zł).

A jakie smartfony najlepiej dobrać?

Wybór jest ogromny – Plus ma w swojej ofercie ponad 60 urządzeń (smartfonów i routerów) obsługujących 5G, a wiele z nich kosztuje mniej niż 1000 zł. Szczególnie poleca się tutaj Samsung Galaxy A22 5G 4/128GB. Przez 36 miesięcy zapłacicie za niego łącznie 898,84 zł (1 zł na start + 36 rat po 24,94 zł).

Równie ciekawie przedstawia się realme GT Master Edition 5G 6/128 GB (1 zł na start + 36 rat po 42 zł). Choć to nieco droższy smartfon, może się pochwalić znacznie lepszą wydajnością względem tańszego Samsunga.

Przystępne 5G – dostępne dla każdego

Nie interesuje Was zakup kilku dodatkowych numerów? Nic straconego! 5G w Plusie jest dostępne nawet w najtańszej opcji abonamentowej, która kosztuje 35 złotych miesięcznie. Ta opcja obejmuje 4 GB transferu danych miesięcznie, jak również nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y do wszystkich numerów w Polsce.

W przypadku oferty na kartę, Plus również udostępnia 5G w jednym ze swoich pakietów. Wystarczy wydać 40 zł (ważność 30 dni), by otrzymać nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz 35 GB transferu w zasięgu najszybszej sieci 5G. Pakiet uruchomimy kodem *136*11*9203# oraz zatwierdzając słuchawką. Z pewnością jest to atrakcyjna propozycja.

Materiał powstał przy współpracy z operatorem sieci Plus