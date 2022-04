Nowy smartfon OPPO to niemal 100% flagowiec

OPPO wprowadziło na rynek kolejny, bardzo atrakcyjny dla wymagających użytkowników smartfon. Wraz z nim pojawił się model z nieco mniej wyśrubowaną, ale wciąż kuszącą specyfikacją. Oba urządzenia z pewnością będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Reklama

OPPO K10 Pro to atrakcyjny smartfon dla wymagających użytkowników

OPPO K10 Pro niedaleko do flagowca. W jego wnętrzu znajdują się podzespoły i technologie, które stosowane są w smartfonach z najwyższej półki. Mowa tu m.in. o pamięciach RAM LPDDR5 i flash UFS 3.1, które wraz z ex-flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) zapewnią bardzo wysoką wydajność. Szczególnie że producent nie zapomniał o efektywnym systemie rozpraszania ciepła, w skład którego wchodzi m.in. komora parowa o powierzchni chłodzenia 4129 mm2.

Użytkownicy nie będą się również musieli martwić, że urządzeniu zabraknie energii do działania – na jego pokładzie znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą nawet 80 W. Według deklaracji producenta, wystarczy 31 minut, aby naładować baterię do 100%.

Kolejną, mocną stroną OPPO K10 Pro jest jego aparat, bowiem smartfon wyposażono we flagowej klasy matrycę Sony IMX766 o wielkości 1/1,56″ i rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), którą dodatkowo dozbrojono w optyczną stabilizację obrazu. Obok znajduje się 8 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro, podczas gdy na przodzie – 16 Mpix (f/2.4).

OPPO K10 Pro może się również pochwalić wyświetlaczem AMOLED o świetnych parametrach. Ekran ma przekątną 6,62 cala, rozdzielczość Full HD 2400×1080 pikseli (397 ppi; proporcje 20:9), 8-bitową głębię koloru, szczytową jasność 1300 nitów i funkcję śledzenia dotyku z częstotliwością nawet 1000 Hz. Do tego nie zabrakło możliwości odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Przód smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

OPPO K10 Pro będzie kusić klientów również flagowej klasy, X-osiowym silnikiem wibracyjnym oraz technologią, stworzoną przy współpracy z marką Razer, dzięki której podczas korzystania z ekranowej klawiatury użytkownik ma mieć wrażenie, jakby pisał na mechanicznej. Ponadto smartfon oferuje m.in. WiFi 6, moduł NFC, ekranowy czytnik linii papilarnych, żyroskop, dual SIM (2x nano SIM) i USB-C. Urządzenie pracuje na systemie Android 12 z ColorOS 12.1, ma wymiary 162,7×75,7×8,56 mm i waży 199 gramów.

Wraz z OPPO K10 Pro na rynku zadebiutował OPPO K10, który również ma pamięci LPDDR5 i UFS 3.1, a do tego jeszcze m.in. procesor MediaTek Dimensity 8000-MAX 2,75 GHz (5 nm), akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 67 W ładowania przez USB-C (do 80% w 29 minut), a także 6,59-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2412×1080 pikseli (401 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz.

OPPO K10 oferuje też potrójny aparat na panelu tylnym (64 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.2 o kącie widzenia 112° + 2 Mpix f/2.4 do makro) i o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, WiFi 6, moduł NFC, żyroskop, dual SIM (2x nano SIM), głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 164,3×75,8×8,73 mm i waży 205 gramów.

Cena OPPO K10 Pro zaczyna się w Chinach od 2499 juanów (równowartość ~1650 złotych), a modelu K10 od 1999 juanów (~1320 złotych).