Portfolio OnePlusa wkrótce poszerzy się o nową serię smartfonów

Do flagowych urządzeń z kolejnymi cyferkami w nazwie oraz serii Nord już wkrótce dołączy nowa linia modelowa. Czy OnePlus Ace okaże się prawdziwym asem smartfonowych przestworzy?

Reklama

OnePlus Ace oficjalnie zapowiedziany. Będzie protoplastą nowej serii smartfonów marki

Jeżeli widoczne powyżej zdjęcie i to poniżej wydają się Wam znajome, to nic dziwnego. Nowy model bardzo mocno przypomina rendery OnePlus 10R lub bryłę, którą możemy zaobserwować w przypadku realme GT Neo 3 – smartfonie marki należącej do tego samego właściciela co OnePlus – BBK Electronics.

Nie jest to oczywiście bezpośrednia kopia. O ile realme GT Neo 3 ma bardziej „sportowy” wygląd, zwłaszcza w wersjach z liniami biegnącymi wzdłuż urządzenia, o tyle Ace stawia na bardziej elegancki design. Tylny panel składa się z gładkiej warstwy na prawo od wyspy aparatów i z ułożonej w skośne, teksturowane linie pod obiektywami. Przód urządzenia na razie pozostaje tajemnicą – możliwe, że dla niepoznaki, zamiast wyraźnego wcięcia na aparat, notch otrzyma kształt bliższy tzw. „kropli wody”.

Źródło: OnePlus

Wnętrze realme GT Neo 3 i OnePlus Ace można by uznać za bliźniacze, co zresztą otwarcie przyznaje producent tego drugiego. Świeżak w rodzinie OnePlusów otrzyma więc układ mobilny MediaTek Dimensity 8100 oraz co najmniej 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jedna z popisowych funkcji realme GT Neo 3, czyli szybkie ładowanie o mocy 150 W, również nie ominie Ace’a.

Możliwe, że podobieństwo będzie objawiać się również w trzech aparatach z tyłu. Dla przypomnienia: realme GT Neo 3 oferuje 50 Mpix matrycę główną, ultraszerokokątny obiektyw o rozdzielczości 8 Mpix oraz 2 Mpix aparat do zdjęć makro.

Jeżeli przekonują Was słowa firmy, że OnePlus Ace to seria, która skupi się na designie, niezawodnej jakości oraz parametrach lub po prostu wygląd „Asa” bardziej do Was trafia, to na oficjalną premierę nie będziecie musieli długo czekać – ta bowiem odbędzie się w Chinach 21 kwietnia 2022 roku.

Wtedy też zapewne poznamy oficjalną cenę, choć intuicja podpowiada mi, że będzie on droższy od realme GT Neo 3, którego cena w Chinach zaczyna się od 2699 juanów (~1812 złotych) za wersję 150 W z 8 GB RAM i 256 GB miejsca dane.