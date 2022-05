Nowy OnePlus został zaanonsowany w nietypowy sposób

Firma OnePlus chciałaby to pewnie zachować dla siebie (chociaż…?), ale o nadchodzącej premierze jej najnowszego urządzenia dowiedzieliśmy się z zupełnie innego źródła. Oto bowiem model Nord 2T otrzymał certyfikację Narodowej Komisji Nadawania i Telekomunikacji (NBTC) w Tajlandii, po czym trafił do oferty jednego z najpopularniejszych sklepów internetowych.

W całej sprawie najbardziej intryguje fakt, że do tej pory nie otrzymaliśmy ze strony OnePlusa żadnych oficjalnych informacji odnośnie zbliżającej się premiery. Tak naprawdę zwiastuje ją wspomniana wcześniej certyfikacja w Tajlandii (ta następuje wówczas, gdy premiera odbędzie się niedługo) oraz pojawienie się urządzenia we francuskiej wersji AliExpress. Ta ostatnia rzecz niesie ze sobą sporo informacji, w tym specyfikację modelu Nord 2T oraz sugerowaną cenę.

OnePlus Nord 2T oficjalnie

Czego możemy dowiedzieć się ze wspomnianych wcześniej ogłoszeń? Przede wszystkim okazuje się, że dotychczasowe, nieoficjalne informacje dotyczące wyglądu smartfona miały sporo wspólnego z prawdą. OnePlus Nord 2T wygląda w zasadzie tak, jak pokazywano go w przedpremierowych doniesieniach. Przy okazji wystawienia go na sprzedaż w AliExpress poznaliśmy również dostępne warianty kolorystyczne – są to zielony oraz szary.

OnePlus Nord 2T (Źródło: AliExpress)

Urządzenie (zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami) bazuje na procesorze MediaTek Dimensity 1300, ma 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (nie ma innych wariantów). Tył obudowy zdobią oczywiście obiektywy aparatów. Jeden z nich ma rozdzielczość 50 Mpix i sensor Sony IMX766. Obok niego znajdują się jeszcze szerokokątny 8 Mpix i monochromatyczny 2 Mpix. Selfie wykonamy natomiast aparatem 32 Mpix. Smartfon wyposażono także w ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i przekątnej 6,43 cala.

Nadchodzące urządzenie cechuje też akumulator o pojemności 4500 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy 80 W. Urządzenie jest już wystawione we francuskim oddziale AliExpress (w oficjalnym sklepie marki) za ~3700 złotych. Jednocześnie w ofercie widnieje cena 399 dolarów (~1775 złotych), zatem można spodziewać się, że rekomendowana wyniesie w Europie około 399 euro (~1880 złotych).