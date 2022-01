OnePlus 10 Pro – pretendent do walki o serca zapalonych twórców foto i wideo

W ostatnich dniach mieliśmy taki przesyt informacjami na temat smartfona OnePlus 10 Pro, płynących od samego producenta, że oficjalna premiera straciła na mocy. Jednak odbyła się zgodnie z planem.

OnePlus 10 Pro – nie ma już niespodzianek

OnePlus pokazał swojego najnowszego topowego smartfona na konferencji w Chinach. Jest wyposażony w system aparatów Hasselblad drugiej generacji, mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i przewodowe ładowanie z mocą 80 W za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki (co ostatnimi czasy nie zawsze jest takie oczywiste).

OnePlus 10 Pro został wyposażony w 6,7-calowy ekran 1440p z adaptacyjną częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz, do 12 GB RAM-u LPDDR5 i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Całość zasila ogniwo 5000 mAh, które można ładować przewodowo (80 W) i bezprzewodowo (50 W). Za koordynację pracy wszystkich podzespołów odpowiada system ColorOS 12.1, bazujący na Androidzie 12. Oczywiście poza Chinami będzie to OxygenOS.

Oprócz tego, zyskamy klasyczne moduły łączności w postaci obsługi VoLTE, VoWiFi, NFC i Bluetooth 5.2. Dźwięk będzie odtwarzany z głośników stereo, a cała obudowa zamyka się w wymiarach 163×73,9×8,55 mm. W sprzedaży ma być dostępna wersja czarna i zielona.

OnePlus chce być wyborem twórców

Najwięcej uwagi OnePlus poświęcił chyba możliwościom fotograficznym. Mamy tu trzy aparaty wchodzące w skład modułu głównego: 48 Mpix + 50 Mpix + 8 Mpix z Dual OIS. Jeden z obiektywów z polem widzenia 150° można wykorzystać do robienia zdjęć w stylu rybiego oka. Kolejny zaś wyposażono w obiektyw 110°. Z pewnością 10-bitowy kolor czy 12-bitowe RAW+ w trybie Hasselblad Pro będą czymś wartym przetestowania.

W opcjach aparatu znajdziemy także nowy „Tryb filmowy”, który pozwala użytkownikowi manipulować ISO, czasem otwarcia migawki i balansem bieli nawet podczas nagrywania. Istnieje też opcja nagrywania w trybie LOG w celu ułatwienia sobie późniejszej edycji kolorów. Tak silne nastawienie się na opcje foto i wideo kojarzą się z dawnymi smartfonami LG z serii V albo najdroższymi modelami Sony Xperia PRO-I.

OnePlus 10 Pro będzie dostępny w Chinach już od 13 stycznia. Oto ceny:

wersja 8 GB/128 GB – 4699 juanów (~2950 złotych),

(~2950 złotych), wersja 8 GB/256 GB – 4999 juanów (~3140 złotych),

(~3140 złotych), wersja 12 GB/256 GB – 5299 juanów (~3330 złotych).

Jak na razie, nie ogłoszono daty wprowadzenia smartfona na globalne rynki. Zapewne będzie trzeba na to poczekać kilka miesięcy.