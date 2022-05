Pierwszy iPhone z USB-C już w 2023 roku!

W przyszłym roku możemy mieć do czynienia z jedną z największych zmian w historii iPhone’ów. Apple ma porzucić autorskie złącze Lightning i przejść na wyczekiwane przez wiele osób USB typu C.

Firma z Cupertino powoli pozbywa się złącza Lightning

Co prawda złącze Lightning wciąż znajdziemy w najpopularniejszym produkcie z logo nadgryzionego jabłka, aczkolwiek sytuacja wygląda inaczej w przypadku iPadów. Obecnie tylko podstawowy, najtańszy iPad wciąż sprzedawany jest z autorskim złączem Apple. Z kolei w pozostałych tabletach dostępne jest już USB typu C. Oczywiście docelowo wszystkie iPady powinny przejść na złącze, które u konkurencji już dawno stało się standardem.

iPhone’y natomiast nadal są wyposażone w Lightning, które pojawiło się już w modelu iPhone 5 w 2012 roku, zastępując poprzednie, 30-stykowe złącze. Obecnie znajdziemy je we wszystkich oferowanych smartfonach z Cupertino, ale niebawem może się to zmienić.

Zanim przejdziemy do najnowszych rewelacji, warto mieć na uwadze, że już wcześniej wielokrotnie pojawiły się informacje o rezygnacji z autorskiego złącza i zastąpienia go USB-C. Poprzednie zapowiedzi jednak się nie sprawdziły. Tym razem powinno być inaczej, a to ze względu na zmiany szykowane przez Unię Europejską, które mogą zmusić Apple do przejścia na powszechnie przyjęty standard.

iPhone 13 nie ma USB-C (fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl)

Co ciekawe, jeden z użytkowników zdecydował się nie czekać na Apple. W ten sposób powstał pierwszy iPhone z USB typu C, który następnie został sprzedany za naprawdę sporą kwotę.

iPhone z USB typu C zadebiutuje w przyszłym roku

Tegoroczne smartfony Apple z linii iPhone 14 wciąż będą wyposażone w Lightning. Dotyczy to zarówno modeli podstawowych, jak i tych z dopiskiem Pro. Natomiast znacząca zmiana ma nastąpić w przyszłym roku.

Jak informuje analityk Ming-Chi Kuo, mający spore doświadczenie w ujawnianiu planów Apple, w iPhone’ach 15 nie zobaczymy już złącza Lightning. W zamian do ładowania, a także do komunikacji z innymi urządzeniami oraz akcesoriami posłuży USB typu C. Nie otrzymamy więc jeszcze iSmartfona bez jakichkolwiek złączy, jak zapowiadały niektóre wcześniejsze doniesienia – według nich Apple podobno miało od razu przeskoczyć z Lightning na brak jakichkolwiek złączy.

Niewykluczone, że w iPhone’ach 15 zostanie wprowadzona jeszcze jedna duża zmiana – brak notcha. W tym roku charakterystycznie wycięcie ma zniknąć tylko w przypadku wariantów Pro, a więc wysoce prawdopodobne, że w kolejnej generacji zostanie wycofane również w tańszych modelach.