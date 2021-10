Globalna premiera ColorOS 12. Co nowego w nowym systemie Oppo?

Po niedawnej prezentacji w Chinach przyszła pora na globalną premierę ColorOS 12. Oppo podzieliło się ciekawymi statystykami dotyczącymi systemu ColorOS, a także opowiedziało, co przyniesie najnowsza odsłona i podało listę smartfonów, które otrzymają aktualizację.

Z ColorOS korzysta coraz więcej użytkowników

Oppo poinformowało, że aktualizację do ColorOS 6 (Android 9 Pie) otrzymało 65 mln użytkowników, a do ColorOS 7 (Android 10) już 100 mln. W przypadku systemu ColorOS 11 (Android 11) ta liczba wzrosła do 115 mln. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że Oppo przeskoczyło 8, 9 i 10, aby zrównać numerację z wydaniem Androida, na którym oparty jest nowy system. Swego czasu podobnie uczynił też Huawei ze swoim EMUI (począwszy od EMUI 8).

Oppo podało, że w lipcu 2021 roku system ColorOS miał 440 mln użytkowników na całym świecie w 68 krajach i regionach. Producent poinformował, że oznacza to wzrost o 19% rok do roku.

Globalna premiera ColorOS 12 na systemie Android 12

Według deklaracji Oppo, ColorOS 12 zawiera w sobie najlepsze rozwiązania OxygenOS i ColorOS. Producent przeprojektował interfejs w taki sposób, aby pozwolił użytkownikowi lepiej skupić się na tym, co ważne w danym momencie. Ponadto zadbano o to, aby tekst adaptował się poprawnie w każdym z 67 języków, gdyż użytkownicy zgłaszali, że czasami jest z tym problem.

W ColorOS 12 ulepszono również ikony 3D – Oppo zdecydowało się na teksturę oszronionego szkła, ponieważ „wchodzi w reakcje ze światłem w niesamowity sposób”. Ponadto udoskonalono też działanie poszczególnych elementów interfejsu, aby zachowywały się one naturalnie.

źródło: ColorOS

ColorOS 12 przynosi również nowość w postaci Omoji, które przypominają Memoji Apple czy AR Emoji Samsunga. Użytkownicy dostaną do dyspozycji ponad 200 „stylowych i modnych akcesoriów i wyrazów twarzy”, które pozwalają stworzyć więcej niż 100 mln unikalnych Omoji.

Według deklaracji Oppo, Omoji potrafią wyrażać nawet delikatną ekspresję dzięki integracji Face Capture Algorithm, który rozpoznaje i wyłapuje 77 punktów na twarzy w czasie rzeczywistym, a następnie dopasowuje ich położenie do 50 bazowych wyrazów twarzy.

Co tu robi Gromee? Omoji w ColorOS 12 (źródło: ColorOS)

Smartfony z systemem ColorOS 12 zaoferują również większe możliwości personalizacji Always-On Display. Co ciekawe, będzie można na nim umieścić także wspomniane przed chwilą Omoji, a oprócz tego też sylwetkę portretową, tekst, wzór czy zegarek w różnych stylach.

Always-On Display w ColorOS 12 (źródło: ColorOS)

Oppo położyło też duży nacisk w ColorOS 12 na współpracę z komputerem. Użytkownik może połączyć z nim smartfon za pomocą Bluetooth lub WiFi bądź po zeskanowaniu kodu kreskowego. Funkcja ta pozwala otwierać, edytować, kopiować i wklejać pliki na smartfonie bezpośrednio z poziomu peceta. Co więcej, można je przeciągać pomiędzy urządzeniami w obie strony.

Po sparowaniu, na ekranie komputera wyświetlą się też powiadomienia przychodzące na smartfon, na przykład o połączeniu przychodzącym. A po skończeniu pracy użytkownik będzie mógł obejrzeć film z pamięci telefonu na swoim pececie (producent zapewnił wsparcie dla materiałów do rozdzielczości 1440p).

PC Connect w ColorOS 12 (źródło: ColorOS)

Wraz z ColorOS 12 debiutuje również aplikacja Phone Clone 2.0. Oppo chwali się, że do rozpoczęcia procesu przenoszenia zawartości z jednego do drugiego smartfona wystarczy jeden kod QR (który należy zeskanować). Ponadto ulepszono także Phone Manager – program ma całkowicie nowy interfejs i umożliwia zarządzanie „każdym aspektem całego systemu”.

Dla wielu osób znacznie ciekawsza może okazać się jednak funkcja tłumaczenia całej aplikacji – wystarczy skorzystać z opcji Smart Sidebar Screen Translation. Oppo informuje, że wspiera ona do 105 języków i potrafi przetłumaczyć nawet tekst na obrazkach.

źródło: ColorOS

W ColorOS 12 Oppo ulepszyło również kwestie, związane z prywatnością. Użytkownik nie będzie musiał się martwić, że ktoś za jego plecami przeczyta treść wiadomości, ponieważ jeśli aparat przedni wykryje taką osobę, ukryje tekst na powiadomieniu przed wścibskimi oczami.

Ponadto smartfony z ColorOS 12 powiadomią (za pomocą zielonej kropki w prawym górnym rogu), kiedy jakaś aplikacja korzysta z uprawnień do mikrofonu lub aparatu. Jeżeli użytkownik dotknie wskaźnik, otrzyma informację, który dokładnie to program.

źródło: ColorOS

Co więcej, z poziomu belki z szybkimi ustawieniami (wyciąganej z góry), ColorOS 12 pozwala całkowicie wyłączyć możliwość korzystania z mikrofonu lub/i aparatu – wówczas żadna aplikacja nie będzie mogła korzystać z tych elementów, nawet jeśli ma uprawnienia do tego.

Ponadto ColorOS 12 umożliwia przyznanie aplikacjom dostępu do przybliżonej lokalizacji, jeśli na przykład nie wymaga ona dokładnej. Użytkownik będzie mógł również podejrzeć, ile i jakie programy korzystały w ciągu ostatnich 24 godzin z uprawnień do aparatu, mikrofonu i lokalizacji.

Jednocześnie Oppo poinformowało, że ColorOS 12 zawiera funkcje dostępności z Androida 12 – w sumie 24 w ramach Accessibility 2.0.

Smartfony z ColorOS 12 mają działać szybko i płynnie

Wraz z ColorOS 12 debiutuje AI System Booster, który zawiera wiele funkcji, mających sprawić, że smartfon będzie działał szybciej i płynniej. Jedną z nich jest optymalizacja alokacji zasobów, która ma zapewnić najwięcej zasobów pierwszoplanowym, aktualnie używanym aplikacjom.

Co więcej, AI System Booster ma sprawić, że nawet po dłuższym czasie smartfon będzie działał szybko i płynnie. Pomoże tym automatyczna optymalizacja pamięci, która ma być remedium na jej fragmentację. Według badań Oppo, po trzyletnim użytkowaniu smartfona współczynnik starzenia się systemu wynosi mniej niż 3%.

źródło: ColorOS

Kiedy aktualizacja do ColorOS 12?

Oppo planuje, że aktualizację do ColorOS 12 otrzyma ~150 mln użytkowników na całym świecie. Producent zamierza zaktualizować 52 modele smartfonów poza Chinami do końca 2022 roku.