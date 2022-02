Jeśli chcesz kupić najwydajniejszy smartfon z Androidem, to musisz poczekać

Wiele osób chce kupić najlepszy smartfon. Problem w tym, że taki nie istnieje, ponieważ to pojęcie względne. Można natomiast wskazać najwydajniejszy, gdyż zawsze znajdzie się ten jeden, który jest „naj”. Okazuje się jednak, że akurat ten model nie jest dostępny w Polsce, więc mieszkańcy kraju nad Wisłą muszą uzbroić się w cierpliwość.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem na rynku – stan na styczeń 2022 roku

Jak co miesiąc AnTuTu opublikowało ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Podium okupują modele, którym udało się przekroczyć próg miliona punktów – przede wszystkim dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. To bowiem właśnie ta platforma mobilna zdominowała styczniowe zestawienie – ma ją na pokładzie aż 7 z 10 smartfonów w TOP 10. Pozostałe trzy urządzenia wyposażone są w układ Qualcomm Snapdragon 888+.

źródło: AnTuTu

Jak widać, pierwsze miejsce przypadło vivo iQOO 9 Pro, ale vivo iQOO 9, który znalazł się na drugim, osiągnął w trakcie testów w styczniu średnio niewiele mniej punktów – różnica to zaledwie 818 punktów, czyli tyle, co nic. Podium zamyka realme GT 2 Pro, który jest ostatnim smartfonem z TOP 10, który zdołał przekroczyć próg miliona punktów w AnTuTu.

vivo iQOO 9 i iQOO 9 Pro nigdy nie trafią do Polski, w przeciwieństwie do realme GT 2 Pro, którego cena ma się zaczynać od ~4400 złotych. W najbliższych tygodniach i miesiącach do Europy trafią również inne smartfony ze styczniowego zestawienia, w tym OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro oraz Motorola Edge 30 Pro (w Chinach jest sprzedawana jako Motorola Edge X30).

W międzyczasie w rankingu z pewnością zajdą jednak zmiany – niewykluczone, że pewnego dnia na pierwsze miejsce wskoczy smartfon, który będą mogli kupić klienci z Polski. Tak było m.in. z modelami Xiaomi z serii Black Shark, które często okupowały szczyt podium w rankingach AnTuTu.

Jednocześnie AnTuTu opublikowało również ranking najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z Androidem (w Chinach). W tym zestawieniu aż 9 z 10 modeli ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon z serii 7 (Snapdragon 778G+, Snapdragon 778G lub Snapdragon 780G), a tylko jeden MediaTek (Dimensity 900). Jeszcze do niedawna w podobnych TOP 10 znajdowały się smartfony z układami HiSilicon Kirin od Huawei – w styczniowym nie ma już jednak żadnego.

źródło: AnTuTu

Co ciekawe, również w tym rankingu najwydajniejszym smartfonem okazał się vivo iQOO. Producent może to wykorzystać w przekazach marketingowych – bez względu na to, czy klient wybierze model ze średniej, czy topowej półki, będzie on wydajniejszy niż bezpośrednia konkurencja. Przynajmniej w benchmarkach.