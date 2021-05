Snapdragon 778G, czyli nowy procesor dla średniej półki z obsługą 5G

Firma Qualcomm nieustannie stara się dywersyfikować swoje portfolio, tak aby ich procesory mogły znaleźć swoje miejsce w każdym smartfonowym przedziale cenowym. Dzisiaj Amerykanie zaprezentowali nowy, 6-nanometrowy procesor Snapdragon 778G. Układ ten powinien trafić do wielu nadchodzących średniopółkowych urządzeń.

Walka trwa

Rywalizacja pomiędzy firmami produkującymi mobilne procesory jest bardzo zacięta na każdym polu. Jeśli chodzi o najbardziej wydajny układ (nie licząc Apple), to ten tytuł na razie przypada Snapdragonowi 888. Flagowy procesor Qualcomma jest w dalszym ciągu niedościgniony w testach syntetycznych. Z drugiej strony jednak to tajwańska firma MediaTek prowadzi w rankingu największej liczby dostaw na globalnym rynku, a plotki głoszą, że być może Azjaci wyprzedzą Amerykanów w wyścigu o skonstruowanie pierwszego układu wykonanego w technologii 4 nm.

Snapdragon 778G na średniej półce

Qualcomm zdecydował się wzmocnić swoją pozycję wśród smartfonów średniopółkowych za sprawą nowo wydanego układu Snapdragon 778G. Procesor wykonany jest w 6 nm procesie technologicznych. Korzysta on z ośmiu rdzeni Kryo, gdzie jeden z nich jest w stanie maksymalnie rozpędzić się do 2,4 GHz, trzy do 2,2 GHz, a cztery pozostałe do 1,9 GHz.

Za grafikę odpowiedzialny jest natomiast układ Adreno 642L. Dzięki integracji z modem X53, procesor zdolny jest obsługiwać sieć 5. generacji w dwóch trybach (mmWave i sub-6). Nie brakuje także wsparcia dla „flagowych” technologii, takich jak Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.2.

Przyglądając się specyfikacji nowego układu, to pod względem wydajności procesor powinien spokojnie wykręcać lepsze liczby niż jego poprzednik w postaci Snapa 768G, a nieznacznie gorsze od „króla średniej półki”, czyli Snapdragona 780G, którego znaleźć można chociażby w niedawno wydanym na naszym rynku Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Firma w przekazie marketingowym podkreśla, że w stosunku do poprzednika, Snap 778G ma oferować lepszą wydajność CPU i GPU o około 40%. Zobaczymy jak rzeczywistość zweryfikuje nowy układ autorstwa Qualcomma, ale trzeba przyznać, że zapowiada się ciekawie.

Pierwsze smartfony wyposażone w Snapdragona 778G spodziewane są w drugim kwartale 2021 roku. Na liście nabywców procesora znalazły się takie firmy jak: Motorola, Realme, IQOO, Xiaomi, Honor czy Oppo.