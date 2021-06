Huawei nie zlikwiduje spółki HiSilicon i nie zwolni ponad 7000 pracowników

Huawei jeszcze do niedawna był jednym z największych producentów procesorów do smartfonów. Nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje położyły się jednak cieniem na należącej do chińskiego giganta spółce HiSilicon. Mimo to, nie zostanie ona zlikwidowana, a tym samym ponad 7000 pracowników nie straci pracy.

Stany Zjednoczone uderzyły w Huawei z każdej możliwej strony. Odcięcie od Usług Mobilnych Google to tylko wierzchołek góry sankcji, jakie Amerykanie miesiącami nakładali na chińskiego giganta. Niezwykle mocno odczuł on ograniczenie dostępu do amerykańskich technologii, ponieważ są one mu potrzebne (a w części przypadków wręcz niezbędne) do produkcji różnej maści urządzeń i komponentów do nich.

Reklama

Huawei nie zlikwiduje spółki HiSilicon, która jest odpowiedzialna za procesory Kirin

Jedną z największych ofiar nałożonych przez Stany Zjednoczone sankcji jest spółka HiSilicon, odpowiedzialna za opracowywanie nowych procesorów Kirin. Przez wiele lat trafiały one do urządzeń Huawei i w pewnym momencie większość z nich miała na pokładzie właśnie autorski układ, a nie MediaTeka czy Qualcomma.

Amerykańskie sankcje uniemożliwiają jednak ich produkcję od niemalże roku, przez co niektórzy mogą się zastanawiać, po co w takim razie spółka HiSilicon cały czas istnieje, szczególnie że w 2020 roku zatrudniała ona ponad 7000 pracowników, co zapewne jest kosztowne, nie mówiąc już o kosztach działalności itd.

fot. Paweł Pobudejski / Tabletowo.pl

Dyrektor i starszy wiceprezes Huawei, Catherine Chen, poinformowała jednak, że firma nie ma w planach restrukturyzacji spółki zależnej HiSilicon, która powstała w 2004 roku i obecnie jest uważana za jednego z liderów w branży półprzewodników. Przy okazji C. Chen zapewniła też, że Huawei jest własnością prywatną i zagraniczne siły nie mają na nią wpływu.

Według brytyjskiej firmy badawczej Omdia, spółka HiSilicon wygenerowała w pierwszym kwartale 2021 roku przychód w wysokości 385 milionów dolarów amerykańskich. Patrząc przez pryzmat amerykańskich sankcji, ta kwota może robić wrażenie, aczkolwiek trzeba zauważyć, że jest ona aż o 87% niższa od rekordowych przychodów, uzyskanych w drugim kwartale 2020 roku.

fot. Paweł Pobudejski / Tabletowo.pl

Catherine Chen poinformowała też, że spółka cały czas rozwija półprzewodniki i kontynuuje swoją działalność pomimo amerykańskich sankcji, które mogą jeszcze pozostać w mocy od dwóch do trzech lat. Ponadto HiSilicon upatruje swojej szansy we współpracy z krajami, które stawiają na własny przemysł półprzewodnikowy, uniezależniony od amerykańskich technologii. Jednocześnie realizuje inne linie biznesowe – na przykład zgłosił się do projektu, który ma na celu upowszechnienie telewizorów o rozdzielczości 8K.