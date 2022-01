realme GT 2 Pro oficjalnie. Nie tego się spodziewaliśmy

Marka realme zaprezentowała dwa nowe smartfony z serii GT 2 i… czujemy się lekko rozczarowani, ponieważ spodziewaliśmy się zobaczyć model przypominający postać z gry Among Us, a tymczasem wprowadzone dziś na rynek urządzenia nie są aż tak charakterystyczne, jeśli chodzi o design. To świetnie wyposażone propozycje, ale nie na to czekaliśmy z taką niecierpliwością.

realme GT 2 Pro oficjalnie

Wygląda na to, że na debiut wyczekiwanego przez nas modelu musimy poczekać. Przed końcem 2021 roku dowiedzieliśmy się, że seria GT 2 będzie składać się z aż trzech smartfonów. Niestety, ten, który przypomina postać z Among Us, nie zadebiutował dziś – data jego premiery wciąż pozostaje tajemnicą…

Dziś ofertę marki wzbogaciły tylko dwa modele: realme GT 2 i realme GT 2 Pro. Ten pierwszy oferuje 6,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, jasności szczytowej na poziomie 1300 nitów i współczynniku kontrastu 5000000:1, który także zapewnia 100% pokrycie palety barw DCI-PI oraz 10240 poziomów jasności. Przód pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. Z wyświetlaczem, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz, zintegrowano też czytnik linii papilarnych.

realme GT 2 ma na pokładzie również procesor Qualcomm Snapdragon 888 2,84 GH z układem graficznym Adreno 660 i modemem 5G oraz do 12 GB LPDDR5 RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem realme UI 3.0 i jest zasilane przez dwukomorowy akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 65 W przez port USB-C (do 100% w 33 minuty).

Ponadto model ten oferuje jeszcze jeden aparat o rozdzielczości 16 Mpix (Sony IMX471; f/2.5) na przodzie i trzy na tyle: 50 Mpix (Sony IMX766; f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu + ultraszerokokątny o kącie widzenia 119° (f/2.2) + do zdjęć makro. Oprócz tego jego właściciele dostaną do dyspozycji również WiFi 6, Bluetooth 5.2, dwuzakresowy GPS (L1/L5), moduł NFC, podwójne głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio oraz dual SIM.

Urządzenie ma wymiary 162,9×75,8×8,6 mm i waży od ~195 do ~200 gramów, w zależności od wersji wykończeniowej. A tych są w sumie cztery. Cena w Chinach zaczyna się od 2699 juanów (równowartość ~1720 złotych).







model GT 2 (źródło: realme)

Wersja z dopiskiem „Pro” to już prawdziwie topowa propozycja z platformą mobilną Snapdragon 8 Gen 1, do 12 GB LPDDR5 RAM i do 512 GB pamięci UFS 3.1, a także ekranem AMOLED o rozdzielczości 2K (3216×1440 pikseli) z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 Hz do 120 Hz i 10-bitową głębią koloru oraz szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Smartfon może się pochwalić też mocnym zapleczem fotograficznym, na który składa się aparat o rozdzielczości 32 Mpix (Sony IMX615; f/2.4) na przodzie i trzy na tyle:

główny 50 Mpix z matrycą Sony IMX766 (1/1.56″), przysłoną f/1.8, ekwiwalentem ogniskowej 23,6 mm, obiektywem o kącie widzenia 84,4° i optyczną stabilizacją obrazu;

50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 150°, przysłoną f/2.2 i ekwiwalentem ogniskowej 15 mm;

trzeci aparat zapewnia natomiast przybliżenie do 40x – funkcjonalnością jest zbliżony do mikroskopu; podobne rozwiązanie oferuje OPPO Find X3 Pro.







model GT 2 Pro (źródło: realme)

Pozostała specyfikacja modelu GT 2 Pro jest identyczna, jak w przypadku realme GT 2. Wersja z dopiskiem „Pro” ma wymiary 163,2×74,7×8,18 mm i waży od ~189 do ~199 gramów, w zależności od wersji wykończeniowej. Cena zaczyna się w Chinach od 3899 juanów (~2490 złotych).

Na ten moment nie mamy informacji na temat dostępności nowych smartfonów realme w Polsce. Czekamy również na premierę trzeciego urządzenia z linii GT 2.