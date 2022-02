Wydawcy terminali płatniczych znienawidzą Apple za to rozwiązanie

Apple od dłuższego czasu mocno interesuje się rozwiązaniami fintech, co wyraźnie potwierdza zapowiedź nowej funkcji w iPhone’ach. Zespół Tima Cooka ogłosił bowiem Tap to Pay – rozwiązanie, które pozwoli wykorzystać smartfony z logo nadgryzionego jabłka w roli terminali płatniczych.

iPhone pozwoli przyjmować płatności

Na wstępie warto zaznaczyć, że Apple nie jest pierwszą firmą, która zdecydowała się w ten sposób wykorzystać swoje smartfony. Wcześniej o podobnym rozwiązaniu mogliśmy przeczytać w przypadku Samsunga. Co ciekawe, południowokoreański producent program pilotażowy postanowił przeprowadzić w Polsce. Nie powinno to jednak dziwić – płatności zbliżeniowe i ogólnie technologie związane z fintech dość szybko przyjmują się nad Wisłą i często cieszą się wysoką popularnością.

Przejdźmy jednak do nowości od Apple. Nazywa się ona Tap to Pay i w założeniach ma umożliwić firmom używanie iPhone’ów do przyjmowania płatności. Cały system ma charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa i wygodą używania. Należy dodać, że funkcja będzie obsługiwać płatności z wykorzystaniem Apple Pay, kart płatniczych, a także innych portfeli cyfrowych.

Co ciekawe, nie będziemy mieli do czynienia z funkcją, którą można określić natywną w iOS, tak jak chociażby Apple Pay. Korporacja z Cupertino jest tutaj otwarta na współpracę i możliwość udostępnienia chipu NFC dla platform płatniczych innych firm.

Pierwszą platformą płatniczą, która będzie wspierać Tap to Pay, ma być Stripe. Obsługa ma zostać wprowadzona w ramach aktualizacji aplikacji Shopify Point of Sale. Kolejne platformy i aplikacje mają pojawić się jeszcze w tym roku, ale nie znamy zbyt wielu szczegółów.

Start jeszcze w tym roku, ale tylko dla wybranych

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że Apple nie potraktowało Polski z tak dużym priorytetem jak Samsung. Dla zespołu Tima Cooka nie jesteśmy kluczowym rynkiem – znacznie ważniejszy jest klient mieszkający w USA. Funkcja Tap to Pay ma być dostępna jeszcze w tym roku dla Amerykanów, ale dokładny termin wdrożenia nie jest znany.

Sprzedawcy będą mogli przyjmować płatności za pomocą iPhone’ów XS lub nowszych modeli. Jennifer Bailey, wiceprezes ds. Apple Pay, podkreśla, że dzięki Tap to Pay firmy zyskają bezpieczny, prywatny i łatwy sposób akceptowania płatności zbliżeniowych. Nowość skierowana jest zarówno do indywidualnych przedsiębiorców, jak i dużych detalistów.

Dowiedzieliśmy się, że Tap to Pay ma zostać wprowadzone w nadchodzącej beta wersji iOS. Najpewniej później dość szybko trafi do stabilnych wydań systemu operacyjnego Apple. Niestety, nie wiadomo nic o ewentualnym debiucie w Polsce.