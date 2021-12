Na razie nie ma potężniejszego smartfona. Premiera Motoroli Moto Edge X30 ze Snapdragonem 8 Gen 1

Motorola Moto Edge X30 to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w najnowszy flagowy procesor Qualcomma. Ma nieprzebrane zasoby mocy.

Specyfikacja techniczna Motoroli Moto Edge X30

Jak się okazuje, w tym roku to nie Xiaomi jest producentem, który jako pierwszy w swoim smartfonie zaimplementował sztandarowy układ CPU Qualcomma. Tym razem pałeczkę przejęła Motorola i to właśnie Moto Edge X30 ma na pokładzie najnowszego Snapdragona 8 Gen 1 wytworzonego na podstawie architektury ARMv9.

źródło: Motorola

Procesor dzieli się na trzy klastry — pierwszy z pojedynczym rdzeniem wydajnościowym Cortex-X2, drugi z trzema Cortex-A710, natomiast trzeci został zbudowany z czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A510. SoC ma do dyspozycji także potężny układ graficzny, który wykazuje zdecydowanie wyższą wydajność, niż konkurencyjny procesor Apple A15 Bionic. Całość została wytworzona przez TSMC w 4-nm procesie litograficznym.

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji Motoroli Moto Edge X30, to jest ona flagowa – co raczej nie zaskakuje. CPU jest wspierany od 8 do 12 GB pamięci operacyjnej na kościach LPDDR5 oraz od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 3.1 – w zależności od wersji.

Na przodzie Moto Edge X30 znajduje się 6,67-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED, pracujący w rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli (proporcje 20:9). Matryca jest odświeżana w 144 Hz, obsługuje protokół HDR 10+, 10-bitowe kolory oraz może pochwalić się wysokim pokryciem barw DCI-P3. Ekran oferuje jasność szczytową do 700 nitów. Warto także dodać, że jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji.

źródło: Motorola

Urządzenie zostało wyposażone w zestaw 3 obiektywów na tylnej obudowie — główny bazuje na 50-megapikselowej matrycy OmniVision OV50A40 z przysłoną f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Do dyspozycji użytkownika jest także 50 Mpix ultraszeroki kąt (matryca Samsung S5KJN1SQ03) ze światłem f/2.2 i kątem widzenia na poziomie 114° z funkcją zdjęć makro, a także 2 Mpix moduł do wykrywania głębi ToF f/2.4 na matrycy OV02B1B. Na przednim panelu znajduje się 60 Mpix moduł do selfie OV60A40 z funkcją nagrywania w rozdzielczości 4K.

Moto Edge X30 ma na pokładzie baterię o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 68 W, które według zapewnień producenta, może naładować ogniwo do 50% w zaledwie 13 minut.

Z dodatkowych funkcji na pewno warto wspomnieć o obsłudze technologii Ready For, dwóch głośnikach w konfiguracji stereo oraz czytniku linii papilarnych zamontowanym na prawej krawędzi urządzenia. Konstrukcja ma wymiary 163,56 × 75,95 × 8,49 mm, waży 194 g i jest odporna na zachlapania, co potwierdza certyfikat IP52. Ceny Moto Edge X30 wyglądają następująco: