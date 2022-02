Zapisujemy w kalendarzach: pojawiła się data europejskiej premiery Motoroli Edge 30

Motorola nie ustaje w wysiłkach, by oferować swoje produkty możliwie najszerszemu gronu klientów. Dlatego też Motorola Egde X30 zostanie wydana także poza Chinami – w Europie pod nazwą Edge 30.

Nowa Motorola przed końcem miesiąca

Motorola potwierdziła na swoich profilach społecznościowych, że nowy smartfon marki zostanie zaprezentowany 24 lutego. Co prawda firma nie zdradza nazwy swojego urządzenia, ale jest prawie pewne, że chodzi o europejską wersję Motoroli Edge X30, która jakiś miesiąc temu debiutowała w Chinach.

Nie wiadomo, czy Motorola przygotowuje do prezentacji tylko jeden model smartfona, czy może będzie to jakaś większa premiera, na przykład z modelem Edge 30 Pro. Przekonamy się o tym już wkrótce – do wyznaczonej daty pozostało jeszcze ponad dwa tygodnie.

Czego spodziewać się po nowej Motce? Zakładając, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z Motorolą Edge X30, ale z nową nazwą, to wśród specyfikacji znajdziemy duży ekran (6,7″) OLED, pracujący w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i z odświeżaniem 144 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, i 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej w podstawowej konfiguracji.

Motorola Moto Edge X30 (źródło: Motorola)

Do tego należy podkreślić możliwości fotograficzne Motoroli Edge 30. Na główny moduł aparatu składają się trzy matryce: 2x 50 Mpix i 1x 2 Mpix. Połączono je z obiektywem z optyczną stabilizacją obrazu oraz obiektywem ultraszerokokątnym. Trzeci sensor pełni funkcje czujnika głębi. Z przodu znajdzie się 60-megapikselowa kamera do selfie.

Całość ma być zasilana baterią o pojemności 5000 mAh, z szybkim ładowaniem 68 W. Już od wyjęcia z pudełka nowy Edge 30 powinien działać na Androidzie 12.

Czekamy na to, co nam zaserwuje Motorola!