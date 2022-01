iQOO 9 i iQOO 9 Pro zaprezentowane. Zapowiadają się świetnie

Nie minął nawet tydzień nowego, 2022 roku, a za nami już kilka ciekawych premier. Tym razem ze swoimi nowościami przychodzi iQOO, a więc sub-marka vivo. Modele iQOO 9 i iQOO 9 Pro, bo o nich mowa, to niezwykle ciekawie zapowiadające się urządzenia, które mogą powalczyć z niemałą konkurencją.

iQOO 9 – specyfikacja

Bardziej z podstawowych modeli otrzymał niemały, bo 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, który jest odświeżany w 120 Hz i cechuje się maksymalną jasnością na poziomie 1500 nitów. Taki rozmiar ekranu nie pozostał bez wpływu na wymiary urządzenia, które mierzy 164,5 x 76,7 x 8,4 mm i waży 206 gramów.

Wraz ze świetnym ekranem idą w parze niezłe podzespoły. Sercem urządzenia został flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 1, który jest wspierany nawet 12 GB pamięci RAM. Z kolei na dane użytkownicy otrzymają maksymalnie 512 GB pamięci typu UFS 3.1. O to, aby energii nie zabrakło, zadba ogniwo o pojemności 4700 mAh, które można naładować z maksymalną mocą 120 W.

Ciekawie zapowiadają się możliwości fotograficzne. Główną matrycą został 50-megapiskelowy sensor Samsunga ISOCELL GN5, który jest wpierany obiektywem 13 Mpix o poszerzonym kącie patrzenia, a także przez aparat 12 Mpixm oferujący dwukrotny zoom. Z kolei o zdjęcia typu selfie zadba kamerka o rozdzielczości 16 Mpix, która znalazła się w centralnie umieszczonym wcięciu w ekranie.

Sprzęt działa pod kontrolą systemu OriginOS Ocean, który jest oparty o Androida 12. iQOO 9 dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych – dość klasycznym grafitowym, żywo wyglądającym pomarańczowym i w białej wersji specjalnej, sygnowanej marką BMW M.

Podstawowy wariant sprzętowy nowego iQOO 9 można w Chinach kupić już za 3999 juanów, czyli około 2500 złotych.

iQOO 9 Pro – specyfikacja

Już podstawowy wariant jawi się jako flagowiec, a mimo to, producent prezentuje jeszcze bardziej dopieszczony wariant Pro. iQOO 9 Pro otrzymał takiej samej wielkości ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, ale jego rozdzielczość została podniesiona do WQHD+.

Niezmienna pozostała również częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, ale tym razem jest to panel LTPO 2.0, który może zmieniać dynamicznie swoje odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz. Dodatkowo jest to wyświetlacz 3D, który jest delikatnie zakrzywiony na krawędziach.

Procesor to nadal Snapdragon 8 Gen 1, współpracujący z maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Również przestrzeń dyskowa pozostaje niezmieniona – to nadal pamięć UFS 3.1 o maksymalnym rozmiarze 512 GB. Bateria ma pojemność 4700 mAh i maksymalną moc ładowania na poziomie 120 W.

W porównaniu do podstawowego modelu, iQOO 9 Pro oferuje bezprzewodowe ładowanie – również to zwrotne. Zmianom uległy nieznacznie wymiary – smartfon mierzy 164,8 x 75,2 x 8,8 mm, a waga wynosi 210 gramów.

O ile główny obiektyw to ten sam, 50-megapiksleowy sensor Samsunga, o tyle zmianom uległy dwa pozostałe aparaty. Ultraszerokokątny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix i rekordowo szerokie pole widzenia wynoszące aż 150°. Z kolei trzeci z aparatów ma wielkość 16 Mpix i oferuje 2,5-krotny zoom.

iQOO 9 Pro oferowany jest tylko dwóch wersjach kolorystycznych – pomarańczowej i białej, specjalnej edycji powstałej przy współpracy z BMW M. Smartfon został wyceniony na 4999 juanów, czyli około 3150 złotych w swojej bazowej konfiguracji.

Sprzedaż obu urządzeń rozpocznie się w Chinach już w przyszłym tygodniu – dokładnie 12 stycznia. Niestety, na chwilę obecną nie wiadomo, czy którekolwiek z urządzeń wyjdzie poza granice Państwa Środka.