Xiaomi znów triumfuje – Black Shark 4S Pro nowym królem benchmarków

AnTuTu – jak co miesiąc – opublikowało ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Jak się okazuje, najwydajniejszym urządzeniem ponownie jest jeden z modeli Xiaomi, należący do gamingowej submarki – Black Shark 4S Pro. Jakie modele znalazły się na kolejnych pozycjach?

Xiaomi Black Shark 4S Pro nowym królem AnTuTu

Xiaomi Black Shark 4S Pro został zaprezentowany w połowie października 2021 roku. Otrzymał on kilka zmian, w tym wizualnych – tylna obudowa urządzenia przypomina model Asus ROG Phone 5. Jest to jednak kosmetyczna zmiana – najważniejszą nowością w Black Shark 4S Pro zdecydowanie jest najnowszy procesor Qulacomm Snapdragon 888+, którego najmocniejszy rdzeń został jeszcze bardziej podkręcony, do blisko 3,0 GHz (dokładnie jest to 2,995 GHz).

źródło: AnTuTu

Nowy procesor pozwolił Xiaomi powrócić na podium rankingu najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Warto tu jednak zauważyć, że najnowszy został zdominowany przez smartfony oparte na tym samym, flagowym procesorze, ponieważ pierwsza trójka ma na pokładzie właśnie Snapdragona 888+. Za Black Shark 4S Pro znalazły się Nubia Red Magic 6S Pro oraz Vivo iQOO 8 Pro.

Co ciekawe, na czwartym miejscu jest Xiaomi Black Shark 4 Pro z procesorem Snapdragon 888, który wygrywa z Vivo X70 Pro+, a także z gamingowym Asus ROG Phone 5s. Najniżej w październikowym rankingu najwydajniejszych smartfonów z Androidem znajdują się OnePlus 9 Pro oraz Oppo Find X3 Pro.

Średnia półka w AnTuTu została przejęta przez procesor Qualcomm Snapdragon 778G

AnTuTu opublikowało również ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem ze średniej półki. Nie sposób nie zauważyć, że znajdują się tam w głównej mierze modele oparte są na procesorze Qualcomm Snapdragon 778G. Najciekawsze jest jednak to, że iQOO Z5, napędzany właśnie przez ten układ, ulokował się na wyższej pozycji niż Xiaomi Mi 11 Lite 5G, wykorzystujący nowocześniejszy czip Snapdragon 780G, który powstawał z wykorzystaniem bardziej zaawansowanego procesu litograficznego (5 nm vs 6 nm).

źródło: AnTuTu via GSMArena

W środku zestawiania możemy dostrzec Oppo Reno 6 5G z procesorem MediaTek Dimensity 900, który – jak widać – nie odstaje pod względem wydajności od średniopółkowego czipu Qualcomma. Ranking zamyka Huawei Nova 8, wyposażony w autorski procesor producenta HiSilicon Kirin 985.