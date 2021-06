Qualcomm Snapdragon 888 Plus oficjalnie. „Rozkręca się” do nawet 3,0 GHz

Qualcomm zaprezentował nowy procesor do urządzeń z najwyższej półki. Qualcomm Snapdragon 888 Plus zadebiutował podczas rozpoczynających się dziś targów MWC 2021 w Barcelonie i trafi do flagowych smartfonów wielu marek. Wydajność jest tym, co go odróżni od układu Qualcomm Snapdragon 888.

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon 888 Plus

Qualcomm poinformował, że procesory z rodziny Snapdragon 888 zasilą ponad 130 modeli urządzeń, które już zadebiutowały na rynku lub dopiero na niego trafią. Qualcomm Snapdragon 888 Plus ma zapewnić jeszcze wyższą wydajność niż jego pierwowzór, ponieważ częstotliwość taktowania wysokowydajnego rdzenia ARM Cortex-X1 zbliża się do 3,0 GHz – producent podaje, że wynosi ona dokładnie 2,995 GHz. Ponadto zwiększono wydajność sztucznej inteligencji do aż 32 TOPS, czyli o 20% względem Snapdragona 888, który zapewnia „tylko” 26 TOPS.

Qualcomm Snapdragon 888+ (źródło: Qualcomm)

Wspomniane przed chwilą aspekty, tj. podniesienie maksymalnej częstotliwości taktowania z 2,84 GHz do 2,995 GHz i zwiększenie wydajności sztucznej inteligencji, to jedyne rzeczy, jakie ulepszono w procesorze Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Pozostałe parametry są identyczne jak w układzie Snapdragon 888, znajdującym się na pokładzie wielu flagowców różnych marek, które trafiły w minionych miesiącach na rynek.

Wiadomo już, że nowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 Plus zaoferuje nowy smartfon marki Asus z serii ROG Phone, a także model z linii Magic 3 firmy Honor, jak również urządzenia Motoroli, Vivo i Xiaomi. Ta ostatnia trójka nie zdradziła, do sprzętów z jakich rodzin trafi najnowszy produkt Qualcomma, ale oczywiste jest, że do tych z najwyższej półki. Można się zatem spodziewać, że w przypadku Motoroli będzie to seria Edge, Vivo – NEX, a Xiaomi – Mi 11.

Na koniec mimo wszystko wypada jednak wspomnieć, że specyfikacja Qualcomm Snapdragon 888 Plus – oprócz już wymienionych parametrów – obejmuje także m.in. układ graficzny Adreno 660, zintegrowany modem Qualcomm Snapdragon X60 5G (pobieranie do 7,5 Gbit/s, wysyłanie do 3 Gbit/s) z obsługą DSS, mmWave i sub-6 GHz, wsparcie dla WiFi 6E i WiFi 6, a także aparatów o rozdzielczości nawet 200 Mpix.

Ponadto Qualcomm Snapdragon 888 Plus zapewnia obsługę odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz na ekranach o rozdzielczości QHD+ oraz HDR10+, HLG, Dolby Vision, HDR10 i 10-bitowej głębi koloru. Procesor powstaje z wykorzystaniem 5-nm procesu technologicznego.