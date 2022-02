Google Chrome zyskał funkcję wygodnej „podróży” po historii przeglądania

Znalezienie konkretnego wyniku w historii przeglądarki internetowej to często konieczność przejrzenia mnóstwa linijek. W związku z tym Google Chrome otrzymał funkcję Journeys, aby ułatwić i skrócić ten proces.

Nowe podejście do segregowania historii przeglądania w Google Chrome

Jak przed chwilą wspomniałem, wpisanie konkretnej frazy w wyszukiwarkę w karcie historii odwiedzonych stron internetowych może zakończyć się wyświetleniem naprawdę wielu wyników. Wśród setek linijek, w mniejszym lub większym stopniu powiązanych z wyszukiwanym hasłem, trudno odnaleźć konkretną pozycję.

Firma z Mountain View postanowiła rozwiązać powyżej opisany problem, wprowadzając funkcję Journeys (Podróże) w Google Chrome. Oczywiście nie jest to rozwiązanie, które pomoże w każdym przypadku, ale powinno zapewnić lepszy podgląd podczas przeszukiwania historii przeglądarki.

Mamy do czynienia z nową zakładką zlokalizowaną w karcie historii. Działanie funkcji sprowadza się do grupowania wyników powiązanych z wyszukiwanym hasłem. Przykładowo, gdy niedawno planowaliśmy wycieczkę, szukając ciekawych miejsc w Mapach Google, a także sprawdziliśmy samoloty latające do miejsca docelowego, to takie wyniki powinny wyświetlić się po wpisaniu frazy „podróż”. Oczywiście zostaną one podane w przejrzystej i wygodnej formie.

Journeys w Google Chrome (fot. Google)

Warto dodać, że dane w Google Chrome są automatyczne sortowane na podstawie określonych wzorców. Nowa funkcja bierze pod uwagę m.in. kolejność odwiedzanych stron i jak często wchodziliśmy w interakcję z witrynami, co ma uchronić użytkowników przed dostarczeniem dużej dawki niezorganizowanych danych.

W założeniach nowość w Google Chrome powinna chociażby ułatwić powrót do wybranego miejsca, w którym zostało przerwane przeglądanie stron internetowych, niezależnie od tego, czy było to wczoraj, czy kilka tygodni temu. Ponadto na dole wyświetlane są sugestie powiązane z wyszukiwanym hasłem.

Prywatność i bezpieczeństwo jest ważne

Firma z Mountain View podkreśla, że podczas projektowania funkcji Journeys w Google Chrome ważne było zapewnienie użytkownikowi wysokiego poziomu prywatności. W związku z tym można w łatwy sposób usunąć pojedyncze elementy i całe grupy aktywności, wyczyścić historię przeglądania, a także całkowicie wyłączyć Journeys.

Nowość jest już wprowadzona w desktopowej wersji przeglądarki Google Chrome. Początkowo skorzystamy z niej w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, holenderskim, portugalskim i tureckim. Na dostępność polskiego musimy jeszcze poczekać.