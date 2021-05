MediaTek Dimensity 900 oficjalnie. Smartfony z nim na pokładzie będą świetne

Spodziewaliśmy się rychłej premiery nowego procesora MediaTeka, ale nie sądziliśmy, że MediaTek Dimensity 900 zostanie zaprezentowany już dziś. To jednak dobra wiadomość, ponieważ lada chwila pojawią się pierwsze smartfony z nim na pokładzie.

MediaTek Dimensity 900 oficjalnie. Smartfony z tym procesorem będą świetne

MediaTek Dimensity 900 jest kolejnym po procesorach MediaTek Dimensity 1200 i Dimensity 1100 układem, który produkowany jest z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego. Według deklaracji producenta, jest on o 8% wydajniejszy niż 7-nm litografia i jednocześnie gwarantuje zauważalnie mniejsze zapotrzebowanie na prąd z akumulatora.

Ponadto, jak przystało na przedstawiciela linii Dimensity, oferuje on zintegrowany modem 5G NR Sub-6GHz z agregacją częstotliwości (2CC CA) i obsługą pasma do 120 MHz. Smartfony weń wyposażone obsłużą zarówno 5G SA, jak i 5G NSA oraz technologie FDD i TDD. Do tego zapewnią także możliwość korzystania z sieci piątej generacji na obu kartach SIM w urządzeniach z Dual SIM i połączeń VoNR.

źródło: MediaTek

Najnowszy procesor firmy MediaTek wyposażony jest też w ośmiordzeniowy CPU z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,4 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 do 2,0 GHz. Ponadto zapewnia wsparcie dla szybkich pamięci LPDDR5 i UFS 3.1 oraz wyświetlaczy Full HD+ 2520×1080 pikseli, odświeżających obraz z częstotliwością 120 Hz, co oznacza, że teoretycznie może znaleźć zastosowanie nawet we flagowych smartfonach. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zastosować go również w tańszych urządzeniach z pamięciami LPDDR4x i UFS 2.2.

MediaTek Dimensity 900 dysponuje też zintegrowaną grafiką ARM Mali-G68 MC4 i i niezależną jednostką APU odpowiedzialną za przetwarzanie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Procesor umożliwi również nagrywanie wideo 4K HDR i z efektem bokeh oraz rejestrowanie zdjęć z wykorzystaniem aparatów o rozdzielczości 108 Mpix.

MediaTek Dimensity 900 oferuje także konwersję (w czasie rzeczywistym) obrazu w formacie HDR10 na jakość klasy HDR10+. Procesor zapewnia też wsparcie dla szybkiej sieci WiFi 6z 2×2 MIMO, Bluetooth 5 i GNSS (L1+L5).

MediaTek podaje, że pierwsze urządzenia z procesorem MediaTek Dimensity 900 powinny zadebiutować na rynku już w drugim kwartale 2021 roku, zatem możemy wypatrywać ich rychłej premiery.