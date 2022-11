Masz któryś z tych smartfonów? Jeśli tak, to masz wielką moc w swoich dłoniach

W 2022 roku w zdecydowanie większej części smartfonów na rynku drzemie tak wielki potencjał, że trudno go w całości wykorzystać. Nie powstrzymuje to jednak producentów przed montowaniem w nich jeszcze wydajniejszych podzespołów. A wkrótce do pierwszych modeli trafią nowy MediaTek Dimensity 9200 i Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ale jeszcze przez krótką chwilę triumfy święcą urządzenia z ich poprzednikami. Macie któryś z nich?

Te smartfony nie mają sobie równych, przynajmniej pod względem wydajności

AnTuTu regularnie tworzy rankingi najwydajniejszych smartfonów z Androidem i teraz mamy okazję zobaczyć zestawienie modeli w ujęciu globalnym. Wcześniej bowiem benchmark opublikował najnowszy TOP 10 w Chinach, ale z nim zawsze jest ten „problem”, że uwzględniane w nim urządzenia najczęściej nie są dostępne poza Chinami.

W tym przypadku istnieje szansa, że macie któryś z modeli, który znalazł się w gronie dziesięciu najwydajniejszych smartfonów z Androidem w ujęciu globalnym. Walka o pierwsze miejsce była zacięta, a w dodatku był to bratobójczy pojedynek, który – co ciekawe – wygrał teoretycznie słabszy ASUS ROG Phone 6 z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, bowiem osiągnął minimalnie lepszy (średni) wynik niż ASUS ROG Phone 6 Pro z 18 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci. AnTuTu otwarcie przyznaje, że nie wie, dlaczego kolejność jest taka, a nie odwrotna.

Podium zamknął Xiaomi 12T Pro, którego wciąż możecie kupić w promocji – w jej ramach otrzymacie zwrot w wysokości 500 złotych (pod warunkiem rejestracji na dedykowanej stronie). Na kolejnych miejscach ulokowały się Nubia Red Magic 7, Xiaomi Black Shark 5 Pro, vivo X80, Motorola edge 30 Pro, Samsung Galaxy Z Fold 4, Xiaomi 12 Pro i Motorola edge X30.

źródło: AnTuTu

Najnowszy ranking AnTuTu pokazuje prawdę, którą powinien znać każdy, kto chce kupić wydajny smartfon

Już pierwsze miejsce teoretycznie słabszego smartfona jest sporym zaskoczeniem, bowiem „sucha specyfikacja” wskazywałaby, że to wersja z dopiskiem „Pro” i większą ilością RAM powinna bez problemu prześcignąć model podstawowy.

Kiedy jednak przyjrzymy się kolejnym smartfonom, można zauważyć, że Samsung Galaxy Z Fold 4, mimo że ma ten sam procesor – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, co smartfony z TOP 3, znalazł się dopiero na ósmym miejscu. Ponadto różnica punktowa pomiędzy modelami z tym samym układem – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wynosi nawet blisko 75 tysięcy punktów, pomimo takiej samej ilości RAM i pamięci wbudowanej. To pokazuje, że kierowanie się wyłącznie cyferkami przy wyborze smartfona nie jest najlepszym pomysłem.

Dodatkowo nie sposób nie zauważyć, że w TOP 10 znalazł się też jeden smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 9000, który okazał się wydajniejszy niż część urządzeń z układami Snapdragon 8 Gen 1 i Snapdragon 8+ Gen 1. Model vivo X80, podobnie jak Motorola edge X30 nie są dostępnie w Polsce, ale pozostałe klienci mogą kupić w oficjalnych kanałach sprzedaży.

Są zatem szanse, że któryś z nich trzymacie właśnie w swoich dłoniach. Jeżeli tak jest, koniecznie dajcie znać w komentarzach, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że raczej niewiele osób posiada smartfony, które znalazły się w TOP 10 AnTuTu.