Revolut daje 5% cashbacku z okazji Black Friday 2022. Sprawdź, jak skorzystać z promocji

Chociaż Black Friday 2022 dopiero 25 listopada, to Revolut już dziś wystartował ze specjalną promocją dla klientów, dzięki której mogą oni dostać 5% zwrotu wydanej na zakupy kwoty. Jak z niej skorzystać i ile można zyskać?

Revolut daje 5% cashbacku z okazji Black Friday 2022

To już tradycja, że na długo przed Czarnym Piątkiem różne firmy i sklepy startują z promocjami, przygotowanymi z myślą o tym corocznym szaleństwie zakupowym. W tym roku zrobiła to już m.in. Netia, która obniżyła cena swoich usług, a teraz również brytyjski fintech – jego klienci mogą otrzymać 5% wydanej na zakupy kwoty z powrotem na konto karty.

Jak skorzystać z promocji Revolut? Przede wszystkim jest ona skierowana do nowych posiadaczy karty kredytowej. Jej właściciele przez trzy najbliższe miesiące mogą otrzymać podwyższony cashback w wysokości 5%. Co ważne, uprawniają do niego zarówno transakcje online (w internecie, również wersją wirtualną karty), jak i offline (na przykład w sklepach, restauracjach czy na stacjach benzynowych). Po osiągnięciu limitu 2000 złotych (łączna wartość zakupów; maksymalny cashback w promocji to 100 złotych), wróci on do standardowego poziomu 0,1%.

Co więcej, promocje łączą się ze sobą, tj. cashback 5% na karcie kredytowej można połączyć z innymi zwrotami, dostępnymi w usługach Revolut. Na przykład w ramach Revolut Rewards w promocji Zalando Lounge cashback wynosi 10%, co oznacza, że łącznie wróci do Was aż 15% wydanej przez Was kwoty – 10% na konto i 5% na kartę kredytową.

Warto też wspomnieć, że na start klienci mogą liczyć na nawet trzymiesięczny okres bezodsetkowy (pod warunkiem terminowej spłaty minimalnej płatności). Następnie wraca on do standardowych 62 dni (pod warunkiem spłaty całego salda). Minimalna płatność to 5% salda karty (wykorzystanego limitu) w danym miesiącu, z terminem płatności do końca kolejnego miesiąca. Maksymalny limit na karcie kredytowej może wynosić 50000 złotych.

Promocja Revolut na Black Friday 2022 to odpowiedź na plany klientów

Brytyjski fintech nie bez powodu zdecydował się przygotować taką promocję dla klientów właśnie przed Czarnym Piątkiem 2022. W październiku 2022 roku przeprowadzono bowiem badanie m.in. wśród 1007 Polaków, w trakcie którego pytano o sposób płatności podczas Black Friday, Cyber Monday i przed świętami Bożego Narodzenia.

17% Polaków wskazało, że jeśli znajdą dobrą okazję, zapłacą kartą kredytową (20% mężczyzn i 14% kobiet). Najwyższy odsetek osób, które udzieliło takiej odpowiedzi, mieszkało w Stanach Zjednoczonych (19%), Wielkiej Brytanii (20%), Rumunii (22%) i Niemczech (24%). Z drugiej strony, najmniej zaś w Litwie (zaledwie 10%).

Jednocześnie brytyjski fintech zapowiada, że to pierwsza z promocji na Czarny Piątek i będą kolejne.