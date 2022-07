ASUS ROG Phone 6 oficjalnie. Bestia z Tajwanu od dziś do kupienia w Polsce

Dokładnie to nie jedna, a dwie bestie z Tajwanu, ma się rozumieć. ASUS pokazał światu ROG Phone 6 oraz jego profesjonalne rodzeństwo. Ta dwójka urządzeń udowodni wszystkim, że mobilne granie nie zna żadnych granic.

Mobilna rakieta kosmiczna

Smartfon dla graczy to sprzęt, w którym nie ma miejsca na żadne kompromisy. To nie tylko sprzymierzeniec w wirtualnej rozrywce, lecz kompan, mający ułatwić najtrudniejsze z zadań, nie tylko te związane z grami. Specyfikacja ROG Phone 6 udowadnia, że ASUS wie jak połechtać ego swoich lojalnych klientów. Warto zaznaczyć, że ROG Phone 6 Pro odróżni się tutaj wyłącznie pamięcią RAM. Ten model zmieści na pokładzie aż 18 GB pamięci LPDDR5.

ROG Phone 6 Pro będzie dostępny tylko w białym kolorze

Przyjrzymy się więc pełnej specyfikacji ROG Phone 6:

ekran AMOLED, HDR10+, 6,78″, 2448×1080, 165 Hz procesor Snapdragon 8+ Gen 1 – taktowanie 3,2 GHz GPU Adreno 730 RAM 12/16 GB pamięć 256/512 GB system Android 12, ROG UI & Zen UI aparat główny: 50 Mpix (SONY IMX766)

ultraszeroki: 13 Mpix

macro 2 Mpix kamerka 12 Mpix (SONY IMX663) bateria 6000 mAh (połączenie dwóch baterii 3000 mAh, szybkie ładowanie 65 W) 5G TAK Nawigacja GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC NFC TAK USB Typu C microSD NIE dual SIM TAK 3,5 mm jack audio TAK głośniki stereo biometria czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran wymiary 173 x 77 x 10,3 mm waga 239 gramów norma odporności IPX4

Łatwo zwrócić uwagę, że smartfon ten wydaje się zbyt mocny do większości mobilnych gier, jakie są dostępne na rynku. Specjaliści z Republic of Gamers zaznaczają jednak, że taka moc jest niezbędna, by utrzymać wydajność w długich sesjach z grami. Nawet 12 GB RAM, oferowane w tańszym modelu, powinno wystarczyć wszystkim aż nadto!

Pomijając surową moc obliczeniową, graczom najbardziej pomogą niesamowite częstotliwości odświeżania – 165 Hz dla ekranu oraz 720 Hz dla próbkowania dotykowego. Są to niecodzienne liczby, które dają przewagę w sieciowej rywalizacji. Pod oczywistym warunkiem, że te gry wspierają tak przyszłościową technologię. Wart wspomnienia jest również czas ładowania smartfona – od 0 do 100% w 42 minuty!

Porównanie wydajności ROG Phone 6 w Genshin Impact z innymi flagowcami

Użycie procesora Snapdragon 8+ Gen 1 powoduje, że ROG Phone 6 nie ma sobie równych w kontekście mobilnego grania. Podczas półgodzinnych testów w Genshin Impact średnia liczba uzyskiwanych klatek animacji na sekundę wyniosła aż 59,4! I to wszystko przy maksymalnej temperaturze obudowy 44,2°C.

ROG Phone 6 to najwyższa jakość chłodzenia

GAMECOOL 6 – oto nazwa systemu chłodzących mechanizmów, jaką ASUS reklamuje ROG Phone 6. Zanim jednak do niego przejdziemy, warto zauważyć, że ASUS wyróżnia trzy typy sesji, jakie gracze zazwyczaj odbywają z mobilnymi produkcjami. Krótkie (maksymalnie 15 minut), średnie (15-30 minut) oraz długie (powyżej godziny). Najciekawsza jest niewątpliwie ta ostatnia, ponieważ jest ściśle powiązana z nowym akcesorium od specjalistów z Tajwanu.

Dzięki tej nakładce nikt w pociągu nie będzie miał wątpliwości, że jesteś graczem

AEROACTIVE COOLER 6 to specjalna przystawka, dzięki której gracze mogą wzmocnić chłodzenie własnego ROG Phone 6. Na szczęście kontrola temperatury nie jest jedynym zadaniem tego urządzenia. Dokłada ono również cztery specjalne przyciski, jakie gracze mogą przypisać w dowolny sposób do gier, by ułatwić sobie rozgrywkę. Pytanie tylko brzmi, ile pozycji będzie wspierać ten cudowny gadżet? Mam nadzieję, że problem kompatybilności zostanie rozwiązany na poziomie systemu operacyjnego.

Cztery tryby chłodzenia pozwolą na zoptymalizowanie zużycia baterii w ROG Phone 6. Co ciekawe, tryb FROZEN potrzebuje zewnętrznego zasilania do odpowiedniego działania

ASUS twierdzi również, że AEROACTIVE COOLER 6 jest w stanie pomniejszyć temperaturę smartfona nawet o 25°C. Urządzenie to podpinamy do bocznego portu USB-C, a to nie wymaga również zewnętrznego źródła energii. ROG Phone 6 ma 6000 mAh do dyspozycji, więc nakładka chłodząca będzie miała czym się posilić.

Wydajność Genshin Impact z użyciem AEROACTIVE COOLER 6 w trybie FROSTY. Z takim wspomaganiem łatwo przebić największych tytanów branży

Z wielką mocą wiąże się gruby portfel

Bez wielkich zaskoczeń – ASUS ROG Phone 6 nie będzie tanim smartfonem. W Polsce zadebiutuje on w dwóch wariantach i to już dzisiaj, tj. 5 lipca 2022 roku! Te różnić się będą jedynie ilością wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz RAM. Tak jest – ROG Phone 6 Pro w obecnej chwili nie debiutuje w Polsce.

Wracając jednak do podstawowego modelu – ROG Phone 6 12/256 GB będzie kosztować 4999 złotych, podczas gdy za ROG Phone 6 16/512 GB przyjdzie Wam zapłacić nieco więcej, bo 5499 złotych.

Co ciekawe, AEROACTIVE COOLER również będzie dostępny w Polsce, a jego cena wyniesie 449 złotych. Premiery w naszym kraju doczeka się również ROG KUNAI 3, czyli kontroler do smartfona na wzór takiego Razer Kishi. Ten ma kosztować z kolei 599 złotych. Cytując klasyka – tanio już było!

ROG KUNAI 3 to kontroler, który łudząco upodobni nasz smartfon do Nintendo Switch

Choć nad nieobecnością modelu ASUS ROG Phone 6 Pro w Polsce ubolewamy, ceny standardowych wydań smartfona są niewątpliwie usprawiedliwione jego mocą. Czy uważacie, że to poważny skok jakościowy względem ostatniego urządzenia od Republic of Gamers?