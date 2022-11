Łatania iOS 16 ciąg dalszy. Apple wydaje kolejną aktualizację na iPhone’y

Użytkownicy iPhone’ów mogą już pobrać iOS 16.1.1, czyli kolejny zestaw poprawek, którego zadaniem jest wyeliminowanie zgłaszanych błędów. Apple wydało dziś również iPadOS 16.1.1, a także macOS Ventura 13.0.1.

Apple ponownie naprawia błędy w iPhone’ach i iPadach

iOS 16, mimo początkowych dobrych wrażeń, okazał się systemem operacyjnym niekoniecznie dopracowanym. Owszem, nie ma tragedii i bywało już gorzej w historii Apple, ale zdecydowanie nie można go nazwać oprogramowaniem godnym firmy, która sprzedaje produkty premium.

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć o aktualizacjach, których zadaniem było przede wszystkim naprawienie błędów odkrytych w iOS 16. Niestety, wszystkich niedociągnięć i usterek nie udało się jeszcze naprawić, więc firma Tima Cooka musiała wydać iOS 16.1.1.

Najnowsza aktualizacja, która właśnie trafia na iPhone’y, usuwa zgłaszane błędy. Co prawda Apple nie podaje tutaj żadnych szczegółów, ale podejrzewa się, że wśród wyeliminowanych usterek mamy błąd związany z połączeniem Wi-Fi. Okazuje się, że niektórzy użytkownicy doświadczali losowego rozłączania się z sieciami Wi-Fi.

iOS 16.1.1 to także zestaw łatek bezpieczeństwa. Owszem, nie mamy do czynienia z dużymi zmianami, ale mimo to warto zainstalować najnowszą aktualizację, nawet jeśli nie doświadczamy żadnych problemów. Nowsza wersja to zawsze wyższy poziom bezpieczeństwa.

Wypada wspomnieć, że Apple wydało również iPadOS 16.1.1. Tutaj firma z Cupertino też skupiła się na usunięciu błędów, udoskonaleniu zabezpieczeń i ogólnej poprawie jakości i stabilności działania systemu operacyjnego.

Luki bezpieczeństwa załatane na Makach

Niedawno udostępniony macOS Ventura również doczekał się aktualizacji. Nowa wersja, oznaczona jako macOS 13.0.1, usuwa dwie luki w zabezpieczeniach, które mogły pozwolić na nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu przez użytkownika zdalnego.

Apple niezbyt chętnie chwali się zmianami w macOS 13.0.1 – mamy tylko informację o dostępności aktualizacji i nic więcej (fot. Tabletowo.pl)

Na szczęście (prawdopodobnie) żadna z tych dwóch luk nie była wykorzystywana przez cyberprzestępców. macOS Ventura 13.0.1 powinien być już dostępny dla wszystkich wspieranych Maków.

Na większe nowości musimy jeszcze trochę poczekać. Zostaną one wprowadzone wraz z iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 i watchOS 9.2.