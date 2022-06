Czarny Rekin Pięć. Gamingowe smartfony Xiaomi wkraczają do Europy

Xiaomi ma swoją gamingową markę smartfonów – jest nią Black Shark. Piąta generacja tych urządzeń miała premierę pod koniec marca, ale w Chinach. Czas poznać ceny wyrażone w starokontynentalnej, uniwersalnej walucie.

Reklama

Xiaomi Black Shark – smartfony do gier

Smartfony gamingowe trudno pomylić z innymi. Poza urządzeniami typu rugged stanowią chyba najbardziej charakterystyczną niszę na rynku telefonów. Zwykle występują w czarnym kolorze (ewentualnie jakimś krzykliwym) i mają świecące elementy, przypominające festiwale barw RGB, które często można dostrzec na biurkach gamerów. Ich linie na obudowie są też do bólu proste – rzadko kiedy spotykamy tam obłości i zaokrąglenia. Bo wiadomo – prawdziwy gamer musi ranić sobie dłonie o kanty. Bez cierpienia nie ma wygranej.

Black Shark 5 Pro i model podstawowy wpisują się dobrze w ten gamingowy schemat. Cóż, w gruncie rzeczy poprzednie modele go współtworzyły.

Black Shark 5 Pro (źródło: Black Shark) Black Shark 5 (źródło: Black Shark)

Zarówno Black Shark 5 Pro, jak i Black Shark 5 mają 6,67-calowe wyświetlacze AMOLED, odświeżające obraz w 144 Hz i działające w Full HD+. Sam dotyk próbkowany jest z częstotliwością 720 Hz (to istotne info dla graczy). Z ułatwień dla grających mamy dodatkowe triggery w obudowie, zwalniające się magnetycznie. Oba modele mają też głośniki stereo, dla lepszej immersji w grach.

Black Shark 5 Pro

Podobieństw ciąg dalszy: oba modele mają identyczne baterie o pojemności 4650 mAh z szybkim ładowaniem 120 W (od 0% do 100% w magiczne 15 minut). Korzystają też z obejścia ładowania, czyli grając i mając podpiętą ładowarkę, i akumulator naładowany do pełna, bateria nie jest doładowywana – można korzystać bezpośrednio z zewnętrznego zasilania, co chroni akumulator przed przegrzewaniem i zwiększonym zużyciem.

Black Shark 5

W środku działają różne procesory – dla Black Shark 5 Pro jest to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, a dla Black Shark – Snapdragon 870. Różnice pojawiają się też w częstotliwości taktowania pamięci RAM: mocniejszy model ma pamięć 6400 MHz, zaś podstawowy – 5500 MHz.

Porównanie zestawu aparatów w Black Shark 5 Pro oraz Black Shark 5

Odmienność pojawia się także, gdy spojrzymy na aparaty. Zastosowane matryce to:

w Pro – 108 Mpix (1/1,52”, 0,7 µm) + 13 Mpix + 5 Mpix (makro),

w podstawowym Black Shark 5 – 64 Mpix (0,7 µm) + 13 Mpix + 2 Mpix.

7 Ocena

Ceny Black Shark 5 w Europie

Ponieważ smartfony te debiutowały w Chinach, znamy ich specyfikację na wylot. Dopiero dziś poznaliśmy ich ceny, które będą obowiązywać w europejskich sklepach z elektroniką. Będą dostępne na oficjalnej stronie producenta, w sklepie na AliExpress oraz w Amazonie.

Poszczególne wersje będą kosztować następująco:

Black Shark 5:

8 GB/128 GB – 550 euro,

12 GB/256 GB – 650 euro.

Black Shark 5 Pro: