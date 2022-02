Nubia REDMAGIC 7 to prawdziwy kombajn do grania

Gracze mogą zacierać ręce. Wczoraj Xiaomi zaprezentowało smartfon dla nich – Redmi K50 Gaming Edition, a dziś swoje (aż dwie) propozycje zaanonsowała marka Nubia. REDMAGIC 7 i REDMAGIC 7 Pro z pewnością trafią w ręce niejednego gracza.

Premiera Nubia REDMAGIC 7 i Nubia REDMAGIC 7 Pro

Nowe smartfony wyposażono w platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, do 16 GB RAM LPDDR 5 i do 1 TB pamięci UFS 3.1. Ponadto na pokładzie REDMAGIC 7 Pro znajduje się także niezależny chip gamingowy Red Core 1, który odpowiada za ulepszenia klawiszy do grania na bocznej krawędzi, wibracji i efektów dźwiękowych oraz definicji efektu oświetlenia podczas grania. Co więcej, model z dopiskiem „Pro” jest też pierwszym gamingowym smartfonem z aparatem pod ekranem.

REDMAGIC 7 (źródło: Nubia)

REDMAGIC 7 zasila dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który obsługuje chłodzone powietrzem ładowanie przewodowe o mocy 120 W, pozwalające naładować baterię do 100% w 17 minut. Z kolei REDMAGIC 7 Pro ma akumulator 5000 mAh, który można ładować z mocą aż 135 W (do 100% w 15 minut). W tym modelu także zastosowano technologię chłodzenia powietrzem w celu utrzymania temperatury na bezpiecznym poziomie. Do obu urządzeń dodawana jest ładowarka 165 W.

Nubia nie zapomniała również o wydajnym systemie chłodzenia całego smartfona. W nowych modelach zastosowano system ICE 8.0 z dziewięciowarstwową strukturą chłodzenia – łączny obszar materiału chłodzącego to 41279mm2. Do tego jest jeszcze komora parowa o powierzchni 4124 mm2 oraz fizyczny wentylator, którego łopatki potrafią obracać się z prędkością do 20000 obrotów na minutę, generując hałas na poziomie maksymalnie 28 dB. Według deklaracji producenta, wentylator pomaga zmniejszyć temperaturę rdzenia procesora o 16℃.

Jednocześnie Nubia wprowadza do sprzedaży nowy Turbo Cooler z podświetleniem RGB i silikonowym klipsem żelowym, który będzie dostępny w dwóch wersjach: transparentnej i szarej (za 199 juanów). Przy okazji ofertę marki uzupełnił nowy Magnetic Cooler z wentylatorem, stworzony dla… właścicieli iPhone’ów (za 299 juanów).

Oba smartfony wyposażono też w wyświetlacze AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z 10-bitową głębią koloru i pełną gamą kolorów DCI-P3. W obu modelach ekrany mają też współczynnik kontrastu 1000000:1. Nubia REDMAGIC 7 oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz i 165 Hz oraz próbkowania dotyku z prędkością 720 Hz, natomiast REDMAGIC 7 Pro – odpowiednio – do 120 Hz i 950 Hz.



REDMAGIC 7 Pro (źródło: Nubia)

Nubia REDMAGIC 7 Pro i REDMAGIC 7 mają również triggery na bocznych krawędziach, które próbkują dotyk z częstotliwością 500 Hz, dzięki czemu czas reakcji wynosi zaledwie 7,4 ms. Ponadto wspierają one różne akcje, które mogą być personalizowane przez gracza. Według deklaracji producenta, wytrzymają one ponad dwa miliony przyciśnięć, a do tego są odporne na pot i dzięki temu niezawodne podczas rozgrywki.

Pracą smartfonów Nubia REDMAGIC 7 i Nubia REDMAGIC 7 Pro zarządza nowy system operacyjny o nazwie REDMAGIC OS 5.0, który zapewnia m.in. inteligentne zarządzanie zasobami CPU, GPU i pamięci, aby szybciej odpowiadać, gdy potrzebna jest wydajność, a także skracać czasy ładowania i uruchamiania aplikacji oraz czas reakcji ekranu dotykowego. Ponadto podczas renderowania może wyzwalać powiązane zasoby dla scen z różnymi częstotliwościami odświeżania, aby zapewnić stabilną liczbę klatek na sekundę przy wysokich prędkościach odświeżania. Z kolei przy niskich inteligentnie oszczędza energię.





REDMAGIC 7 (źródło: Nubia)

Nubia REDMAGIC 7 i Nubia REDMAGIC 7 Pro zostaną wprowadzone na rynek globalny 22 lutego 2022 roku, a ich sprzedaż rozpocznie się 10 marca br. Ceny dla innych krajów nie zostały podane, ale w ojczyźnie producenta będą zaczynać się od 3999 juanów (REDMAGIC 7) i od 4799 juanów (REDMAGIC 7 Pro).