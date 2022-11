Dimensity 9200 to najlepszy procesor MediaTeka w historii. Jest prawdziwie topowy i flagowy

Mit słabego MediaTeka dawno upadł. Już od dłuższego czasu procesory Tajwańczyków niejednokrotnie okazywały się lepsze niż mobilne platformy Snapdragon. Dziś tajwański gigant ustawił poprzeczkę tak wysoko, jak nigdy przedtem. Jego najnowszy SoC Dimensity 9200 to układ z najwyższej możliwej półki – nie ma nic lepszego w portfolio marki.

MediaTek Dimensity 9200 to najlepszy SoC tajwańskiego giganta w całej jego historii

Najnowszy SoC Tajwańczyków bazuje na 4-nm procesie technologicznym TSMC drugiej generacji, ma 17 mld tranzystorów i trzy klastry rdzeni. Pierwszy obejmuje ultra wydajny rdzeń Arm Cortex-X3 o częstotliwości taktowania do 3,05 GHz. W kolejnym znajdują się trzy wysokowydajne rdzenie Arm Cortex-A715 z zegarem do 2,85 GHz, a w trzecim cztery energooszczędne Arm Cortex-A510. MediaTek Dimensity 9200 obsłuży też RAM LPDDR5X do 8533 Mbps i pamięć flash UFS 4.0 – smartfony z takim zestawem zapewnią niespotykaną wcześniej w urządzeniach mobilnych wydajność.

Szczególnie że producent wykorzystał w Dimensity 9200 11-rdzeniowy układ graficzny Arm Immortalis-G715 ze sprzętowym ray tracingiem, technologią Adaptive Game, dzięki której pobór mocy jest niższy o 18% w grach z dużą liczbą klatek na sekundę, i funkcją redukcji rozmycia ruchu, zwiększającą poziom pikseli. Do tego jeszcze jest Frame Rate Smoother 2.0, który pozwala wybrać pomiędzy maksymalną wydajnością, stabilną liczbą klatek na sekundę i optymalizacją specyficzną dla danej gry.

Wciągające doświadczenie ma dodatkowo zapewnić Modem Express 2.0, który nadaje wyższy priorytet przesyłaniu strumieniowemu i graniu niż innym aplikacjom i usługom, a także funkcja ultra niskiego opóźnienia dźwięku przesyłanego przez Bluetooth (53 ms) oraz technologia współistnienia WiFi i Bluetooth, zapewniająca szybkie i stabilne połączenie dla wszystkich peryferiów.

MediaTek Dimensity 9200 wspiera też łączność 5G (sub-6GHz i mmWave) i WiFi 7 z obsługą pobierania danych z prędkością nawet do 6,5 Gbit/s oraz Bluetooth 24-bit/192 kHz (Bluetooth 5.3). Ponadto w jego skład wchodzi chip AI MediaTek APU 690, który w porównaniu do APU 590 charakteryzuje się do 35% wyższą wydajnością i do 45% niższym poborem prądu.

MediaTek Dimensity 9200 zawiera również MediaTek Imaqic 890 i jest pierwszym SoC na rynku z natywnym wsparciem dla sensorów RGBW (ma zapewnić do 30% jaśniejsze ujęcia). Ponadto umożliwia przechwytywanie i streamowanie wideo HDR z wielu aparatów (w 4K z nawet trzech w tym samym czasie), a przy nagrywaniu filmów w 8K w 30 klatkach na sekundę z EIS zapewnia do 12,5% oszczędność energii.

Kiedy pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9200?

Producent zapowiedział oficjalnie, że pierwsze urządzenia z Dimensity 9200 zadebiutują na rynku jeszcze w 2022 roku. Co prawda Tajwańczycy nie podali listy partnerów, którzy wykorzystają najnowszy SoC firmy, ale mówi się, że zrobi to m.in. vivo w serii vivo X90.