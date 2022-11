Razer Wolverine V2 Pro – konkurencja dla DualSense EDGE?

Trudno o dobrego pada, który jednocześnie będzie nam służył do PlayStation 5 oraz PC. Klasyczne kontrolery od Sony nie są aż tak wytrzymałe, ale na szczęście na rynek wchodzi nowe, ciekawe rozwiązanie – Razer Wolverine V2 Pro!

Razer Wolverine V2 Pro alternatywą dla DualSense

Na rynku trudno znaleźć dobrego pada w przystępnej cenie, który będzie odpowiedni do korzystania z niego zarówno na PlayStation 5, jak i PC. Kontrolery od Sony, dołączone do zestawu z konsolą, nie są najwyższej jakości. Wiemy, że japoński producent szykuje już jednak nową odsłonę swoich padów, ale do ich premiery pozostało jeszcze trochę czasu, a obecne kontrolery PlayStation 5 lubią się psuć już nawet po roku użytkowania.

Na rynku debiutuje jednak ciekawa alternatywa. Mowa o Razer Wolverine V2 Pro, czyli padzie skierowanym do graczy PC i PlayStation 5. Jest on o tyle ciekawy, że nie stosuje membranicznych przełączników, a zamiast tego ma mechaniczne. Przyciski Razer Mecha-Tactile mają punkt aktywacji na poziomie zaledwie 0,65 mm, co daje im przewagę względem konkurencji wynoszącą aż 35%!

Razer Wolverine V2 Pro ciekawą alternatywą

Ten kontroler z całą pewnością wyróżnia się na tle konkurencji. Zastosowane przełączniki pozwolą na jeszcze szybszą reakcję i dadzą przewagę graczowi. Producent zdecydował się także na ośmiokierunkowe mikroprzełączniki D-PAD, które mają pomóc w sterowaniu. Trzeba jednak pamiętać, że zastosowane rzeczy nie są „samograjem” – skilla nie kupisz i na koniec to Twoje umiejętności się liczą!

Wolverine V2 Pro ma aż 6 mapowalnych przycisków, wymienne gałki z możliwością konfiguracji oraz podświetlenie Razer Chroma RGB. Producent chwali się, że rozwiązanie obejmuje ponad 16,8 mln kolorów i szereg efektów, ale będąc szczerym – w ferworze grania nikt nie zwraca na to uwagi.

Warto jednak odnotować jeszcze jeden fakt – Wolverine V2 Pro korzysta z modułu Razer HyperSpeed Wireless, co daje trzy razy szybsze połączenie (standard 2,4 GHz), a łączysz się za pomocą klucza sprzętowego USB typu A, który pozwoli Ci uniknąć niepożądanego podczas grania opóźnienia.

Niewątpliwie takie rozwiązanie to spora przewaga względem DualSense, gdyż ten korzysta z klasycznego Bluetooth 5.1 i grając spotkania, szczególnie w FIFA 23, da się odczuć drobne mikro opóźnienia. Widać, że Razer przy konstruowaniu Wolverine V2 Pro postarał się rozwiązać szereg problemów, które mają DualSense i jednocześnie chce zostać realną konkurencją dla DualSense Edge.

Dane techniczne Razer Wolverine V2 Pro:

Przyciski Razer Mecha-Tactile Action Buttons,

8-kierunkowy mikroprzełącznik D-Pad,

6 wielofunkcyjnych przycisków mapowalnych,

Razer HyperTrigger,

Analogowe wejście audio 3,5 mm, kompatybilne z konsolą PlayStation 5 i komputerami PC (Windows),

2 dodatkowe nakładki na gałki (wysoka wklęsła, krótka wypukła),

Klucz sprzętowy Razer HyperSpeed Wireless 2,4 GHz USB typu A,

3-metrowy kabel USB-C – USB-A,

Przybliżone wymiary: 105,75 mm (D) x 167,5 mm (S) x 65,2 mm (W),

Przybliżona waga: 279 gramów.

W zestawie, oprócz samego pada, znajdziemy także klucz sprzętowy typu A, 3-metrowy kabel USB-C – USB-A, 2 dodatkowe nakładki na gałki oraz przewodnik z krótką instrukcją. Sugerowana cena detaliczna (MSRP) to 299,99 euro (równowartość ~1400 złotych). Zamówienia przedpremierowe można składać na stronie producenta.