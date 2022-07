Który operator oferuje najszybszy internet mobilny i stacjonarny? (czerwiec 2022)

Prędkość internetu to bardzo ważny parametr dla klientów, aczkolwiek zależy on od wielu czynników, szczególnie w przypadku mobilnego, choć stacjonarny/domowy też nie zawsze i wszędzie jest tak samo szybki. Który operator oferuje najszybszy internet mobilny i stacjonarny? Znamy już dane zebrane w czerwcu 2022 roku. Oto wyniki.

Który operator oferuje najszybszy internet mobilny? (czerwiec 2022)

W tym przypadku posiadamy dane z dwóch platform testowych: RFBenchmark oraz SpeedTest.pl. Pierwsza informuje, że użytkownicy przeprowadzili w czerwcu 2022 roku 197094 testy, natomiast druga podaje liczbę ~252 tysięcy pomiarów.

Według RFBenchmark, najwyższą średnią prędkość pobierania danych w czerwcu 2022 roku zapewniało w sieciach 4G LTE T-Mobile (37,9 Mbit/s). Na drugim miejscu pod tym względem uplasowało się Orange (36,9 Mbit/s), na trzecim Play (35,5 Mbit/s), a na czwartym Plus (30,3 Mbit/s). Jeśli natomiast chodzi o średnią prędkość wysyłania danych, to kolejność jest nieco inna. Pierwsza lokata przypadła Play (19,1 Mbit/s), druga Orange (17,8 Mbit/s), a trzecia ex aequo Plusowi i T-Mobile (16,9 Mbit/s).

źródło: RFBenchmark

RFBenchmark osobno podaje wyniki dla sieci 3G. Najwyższą średnią prędkość pobierania z wykorzystaniem tej technologii zapewniał w czerwcu 2022 roku Plus (7,5 Mbit/s), natomiast najniższą Play (3,1 Mbit/s). Z kolei w przypadku średniej prędkości wysyłania danych pierwsze miejsce zajęły ex aequo Orange i T-Mobile (2,8 Mbit/s), ale Play ponownie znalazł się na ostatnim z wynikiem zaledwie 1,5 Mbit/s.

źródło: RFBenchmark

Zupełnie inaczej ranking wygląda w raporcie, przygotowanym przez SpeedTest.pl, na co wpływ ma przede wszystkim fakt, że on agreguje wszystkie testy, tj. pomiary wykonane w sieciach 5G, 4G i 3G. Według niego liderem w czerwcu 2022 roku, zarówno pod względem średniej prędkości pobierania, jak i wysyłania był Play (odpowiednio 44,7 Mbit/s i 10,8 Mbit/s). Na drugim miejscu uplasowało się T-Mobile (43 Mbit/s i 10,1 Mbit/s), na trzecim Orange (41,3 Mbit/s i 9,9 Mbit/s), a na czwartym Plus (39,6 Mbit/s i 9,7 Mbit/s).

Który operator oferuje najszybszy internet stacjonarny? (czerwiec 2022)

SpeedTest.pl dostarczył również ranking operatorów ogólnopolskich, którzy dostarczają najszybszy internet domowy. Tutaj liderem okazało się UPC, które należy już do Play, ponieważ w czerwcu 2022 roku jego klienci pobierali dane średnio z prędkością 201,4 Mbit/s. Pierwsze miejsce pod względem wysyłania danych należy jednak do kogoś innego, a mianowicie do Orange (48,3 Mbit/s).

Jeżeli natomiast ograniczymy ranking do ogólnopolskich operatorów, dostarczających światłowód FTTH (Fiber To The Home – światłowód do domu), to liderem pod względem średniej prędkości pobierania okaże się Orange (237,5 Mbit/s), a wysyłania Netia (96,6 Mbit/s).