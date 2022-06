Play krótko był królem. Plus też już nie błyszczy

Najnowszy ranking SpeedTest.pl przyniósł rewelacyjne dane – według niego w maju 2022 roku dostawcą najszybszego internetu mobilnego był Play. Raport RFBenchmark nie jest jednak aż tak optymistyczny – z zebranych przez niego danych wynika, że królem zeszłego miesiąca jest ktoś inny.

Który operator dostarczał najszybszy internet mobilny w maju 2022 roku? Raport RFBenchmark

Według danych, zebranych przez SpeedTest.pl z ponad 257 tysięcy pomiarów, w maju 2022 roku Play zapewniał najwyższą średnią prędkość pobierania danych – 44,3 Mbit/s. Na drugim miejscu ex aequo ulokowały się Plus i T-Mobile (41,1 Mbit/s), natomiast na ostatnim Orange z wynikiem 39,1 Mbit/s.

RFBenchmark przekazuje jednak całkowicie inne dane. Według tego benchmarku, za pośrednictwem którego przeprowadzono w maju 218944 pomiarów, najwyższą średnią prędkość pobierania danych w sieci LTE w maju 2022 roku zapewniało T-Mobile – 35,9 Mbit/s. Na drugim miejscu ulokowało się Orange z wynikiem 35,2 Mbit/s. Play znalazł się dopiero na trzecim (33,9 Mbit/s), a Plus na czwartym (29,1 Mbit/s).

źródło: RFBenchmark

Play brylował natomiast w szybkości wysyłania danych w sieci LTE – w maju 2022 roku średnio było to 18,8 Mbit/s. Na drugim miejscu było Orange (17,0 Mbit/s), na trzecim Plus (16,6 Mbit/s), a na czwartym T-Mobile (16,5 Mbit/s). Najniższy ping w sieci LTE zapewniało zaś Orange (30,4 ms), a najwyższy Plus (35,8 ms).

Prędkość internetu w sieciach 3G w Orange, Play, Plusie i T-Mobile

Różnice w raportach SpeedTest.pl i RFBenchmark wynikają jednak z faktu, że ten pierwszy podał sumaryczne wyniki wszystkich testów, przeprowadzonych w sieciach 5G, 4G LTE i 3G, natomiast drugi osobno dla sieci 4G i 3G.

W sieci 3G największą szybkość pobierania danych w maju 2022 roku zapewniał Plus (6,7 Mbit/s), podczas gdy Play najmniejszą (2,9 Mbit/s). Jeśli zaś chodzi o szybkość wysyłania danych, to w tym aspekcie królowało Orange z wynikiem 2,8 Mbit/s, aczkolwiek o fotel lidera otarło się T-Mobile (2,7 Mbit/s). W sieci 3G Orange miało również najniższy ping ze wszystkich operatorów – 49,7 ms (im niższy, tym lepiej).