Nowe gry w PlayStation Plus na lipiec. Super Extra, Premium już średnio

To wygląda na wewnętrzny sabotaż. Sony ujawniło lipcowe gry w PlayStation Plus Extra oraz Premium. Choć drugi próg zaprezentował się fenomenalnie, fani klasycznych gier nie będą zachwyceni.

Lipcowe gry w PlayStation Plus Extra

Trzeba przyznać, że nowe atrakcje w PlayStation Plus Extra to istne szaleństwo. Do usługi trafi aż 15 tytułów, w tym jedna premiera. Szczególnie zachwyceni będą miłośnicy serii Assassin’s Creed. Sony dość blisko współpracuje z firmą Ubisoft, przez co subskrypcję zalało mnóstwo gier francuskiego wydawcy.

Rzućmy więc okiem na listę gier w PlayStation Plus Extra. Te będą dostępne już 19 lipca 2022 roku.

Assassin’s Creed Unity | PS4,

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4,

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4,

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4,

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4,

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5, PS4,

Marvel’s Avengers | PS4, PS5,

Saints Row IV: Re-Elected | PS4,

Saints Row Gat out of Hell | PS4,

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5,

Stray | PS4, PS5 ,

, Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure | PS4,

Jumanji The Video Game | PS4,

Paw Patrol on a Roll! | PS4,

ReadySet Heroes | PS4.

Lipcowe gry w PlayStation Plus Premium

Powiem to bez ogródek – żenada. Wiedząc, jak słaby jest obecnie katalog klasycznych gier w PlayStation Plus Premium, Sony zdecydowało się wrzucić do niego zaledwie dwie niszowe pozycje z PSP. Nawet to nie jest Ridge Racer 2, którego fani dopatrzyli się na serwerach producenta konsol. Spójrzmy więc na te dwa „kwiatuszki”:

No Heroes Allowed! (PSP),

LocoRoco Midnight Carnival (PSP).

Gdzie są pozycje z PS1, PS2 i PS3? To proste – we Włoszech! Z jakiegoś powodu włoscy abonenci mieli otrzymać dodatkowo Dino Crisis (1999, PS1), Soul Calibur: Broken Destiny (2009, PSP) oraz – uwaga – Ridge Racer 2 (2006, PSP). Czy to jest zemsta za brak włoskiej wersji językowej w Dying Light 2: Stay Human? Niestety nie, ponieważ PlayStation Blog już zmieniło informację na włoskiej stronie, pozbawiając ten naród dodatkowych gier.

Trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z dziwnym sabotażem. Najbardziej zaangażowani gracze zredukują teraz subskrypcję do PlayStation Plus Extra, Jim Ryan znów powie, że nikt nie chce grać w klasyki i zmodyfikuje abonament tak, by nigdy więcej do tematu nie wracać.

Pamiętajcie, że w każdą z ww. pozycji zagracie już od 19 lipca 2022 roku, pod warunkiem, że subskrybujecie wyższe progi PlayStation Plus.