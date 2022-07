Zamień operatora na Play i zgarnij Samsunga za pół ceny

Jeżeli szukacie jakiejś zmiany w swoim życiu i dziwnym trafem padło na operatora sieci komórkowej oraz smartfona, to w ramach nowej promocji Play może zaoferować Wam i jedno, i drugie.

Reklama

Play z korzystną ofertą dla przenoszących numer

Operator sieci stara się jak może, żeby przekonać Was do skorzystania ze swoich usług. Tym razem padło na promocję, w ramach której, jeśli przeniesiecie swój numer do Play, będziecie mogli kupić smartfon Samsunga w okazyjnej cenie. Niektóre urządzenia są tańsze nawet o 50% (względem ceny bez umowy), a oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jak to wygląda od praktycznej strony?

Jeden z bohaterów promocji – Samsung Galaxy A53 5G

Wystarczy, że wybierzecie jedną z ofert z przeniesieniem numeru:

PLAY M,

PLAY L oraz oferta dla Firm,

PLAY XL dla Firm,

PLAY HOMEBOX.

Następnie dobieracie smartfon ze specjalnego cennika – i w sumie to tyle. Sieć komórkowa rozłoży Wam płatność za urządzenie na raty 0%, gdzie sami możecie ustalić długość okresu spłaty oraz wysokość opłaty startowej.

Na jakie smartfony warto zwrócić uwagę?

Na szczęście Play ma coś dla każdego w dowolnych widełkach cenowych. Na pierwszy ogień rzucam jednak średniopółkowego Samsunga Galaxy A53 5G, którego przetestowała dla Was Kasia. Skoro promocja miała korzystnie wpłynąć na opłacalność tego urządzenia, a tutaj ostateczny koszt nie przekracza nawet trzech cyfr, to grzech nie skorzystać.

A co, jeżeli szukacie czegoś troszeczkę tańszego? Wtedy warto pomyśleć nad modelem Galaxy A33 5G. NFC, duży wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem o częstotliwości 90 Hz i klasa odporności IP67 za niecałe 750 złotych to opcja warta rozważenia.

Samsung Galaxy A33 5G

A co z fanami flagowców? Choć mowa tu wyłącznie o obniżce o 25% od sugerowanej ceny detalicznej, to Samsung Galaxy S21 FE 5G wciąż broni się jako smartfon powyżej dwóch tysięcy złotych, a tutaj złowicie go poniżej widełek „2500 złotych”, bo za 2249 złotych.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Liczba smartfonów w promocji jest ograniczona, więc co najlepsze kąski mogą wkrótce zniknąć z magazynu. Sprawdźcie więc, czy umowa z Waszym operatorem akurat nie zbliża się ku końcowi.