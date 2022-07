Nawet 500 złotych na paliwo na stacjach LOTOS! Co trzeba zrobić, żeby otrzymać voucher?

Nawet 500 złotych do wydania na paliwo na stacji benzynowej? Brzmi jak scam, jakich wiele, jednak w tym przypadku nie jest to oszustwo, a prawdziwa oferta promocyjna jednej z popularnych sieci sklepów z elektroniką. Klienci, którzy zrobią w niej zakupy, mogą otrzymać voucher o wartości nawet pół tysiąca złotych do wydania na stacjach LOTOS.

Promocja, dzięki której dostaniesz kupon na paliwo o wartości nawet 500 złotych

Komputronik ogłosił start promocji, dzięki której można otrzymać voucher o wartości nawet 500 złotych na zakupy na stacjach paliw LOTOS. W regulaminie akcji nie zapisano, że można go wykorzystać wyłącznie na zakup paliwa, więc wygląda na to, że przy okazji tankowania będziecie mogli też zapłacić nim za hot-doga czy kawę albo płyn do spryskiwaczy.

źródło: Komputronik

Aby otrzymać kupon na paliwo, należy wcześniej zrobić zakupy w sklepie internetowym lub stacjonarnym Komputronik, a następnie w ciągu 14 dni zarejestrować zakup na dedykowanej stronie internetowej (wymagane jest m.in. dodanie zdjęcia bądź skanu dowodu zakupu, więc trzeba go zachować). Wartość vouchera zakupowego na stacje LOTOS jest zależna od kwoty wydanej w sklepie – za każde wydane 500 złotych (brutto) klient otrzyma 50 złotych do wykorzystania na LOTOSIE.

źródło: Komputronik

Promocja trwa od 8 lipca do 31 sierpnia 2022 roku albo do wyczerpania produktów objętych promocją lub voucherów zakupowych na stacje LOTOS. A tych ostatnich w puli jest 1000 sztuk o wartości 50 złotych każdy, zatem dostępne w ramach tej akcji vouchery mają łączną wartość 50000 złotych.

Kiedy dostanę kupon na paliwo?

Voucher zostanie przesłany na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres w ciągu 31 dni kalendarzowych od daty rejestracji i pozytywnej weryfikacji. Komputronik nie zastrzega, że jedna osoba może skorzystać z niniejszej promocji tylko jeden raz, ale na jeden dowód zakupu można otrzymać tylko jeden kupon na paliwo.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku, gdy klient zwróci zakupiony produkt, uprawniający do otrzymania vouchera, traci prawo do otrzymania kuponu na paliwo – zapewne dlatego Komputronik zastrzega sobie aż 31 dni roboczych na wysłanie vouchera, aby uniknąć sytuacji, gdy ktoś odbierze kupon na paliwo, wykorzysta go i następnie zwróci zakupiony produkt (lub produkty).

Regulamin promocji „Promocja – paliwo na wakacje” (PDF)