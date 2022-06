Przyszłość jest już teraz! Przegląd najtańszych smartfonów z 5G w Plusie

Akcja partnerska

Wiedzieliście, że ponad 19 mln mieszkańców Polski jest już objętych zasięgiem sieci 5G w Plusie? To więcej niż połowa populacji naszego kraju! Co najlepsze, nawet najtańsze smartfony już wspierają ten standard. Dlatego warto wybrać najlepszy dla siebie i w pełni cieszyć się zaletami technologii 5G.

Plus 5G, czyli najlepszy wybór

Wystarczy tylko spojrzeć na kilka liczb, by przekonać się o potędze sieci 5G w Plusie. Ponad 3000 stacji bazowych oznacza, że 19 mln mieszkańców Polski może już korzystać z tej technologii, o ile pozwalają na to ich smartfony. Zielony operator uruchomił 5G w Polsce jako pierwszy i do tej pory jako jedyny korzysta z pasma 2600 MHz TDD. Jest to o tyle istotne, że Plus nie musi dzielić pasma 5G z użytkownikami sieci 4G/LTE.

To oczywiście przekłada się na zasięg i prędkości. 5G w Plusie działa już w ponad 800 miejscowościach, w każdym z 16 województw w Polsce. Dzięki wykorzystaniu wydzielonego pasma, sieć ma również większą pojemność niż inne sieci 5G w Polsce, co przekłada się na stabilność jej działania. Niezależne testy, przeprowadzone w 24 miastach (w tym w 2 aglomeracjach) przez RfBenchmark potwierdzają, że 5G Plusa jest najlepsze , m.in. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie czy Szczecinie.

źródło: Polkomtel

Bez smartfona ani rusz

Jak najtaniej wyposażyć się w smartfon, który wspiera technologię 5G? To bardzo proste – abonament! Szeroki dostęp do tej oferty w Plusie sprawia, że każdy może wejść do świata wielkich prędkości bez zbędnego wydawania setek lub tysięcy złotych. Spójrzmy tylko na ofertę za 65 zł/mies… Użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, 60 GB transferu danych, dostęp do internetu w technologii 5G oraz 120 minut rozmów międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej.

Gdy już zdecydujemy się na taką ofertę, wystarczy dobrać odpowiedni telefon. Ze swojej strony mogę zaproponować kilka modeli. Taki Samsung Galaxy A22 5G kosztuje zaledwie 1 zł na start. Rozkładając płatność na 36 rat, zapłacimy jedynie 20,78 zł/mies., zwiększając koszt wspomnianego wyżej abonamentu do 85,78 zł/mies. Nie jest to z pewnością duża cena, za telefon z zasięgiem 5G i fantastycznym aparatem (główny 48 Mpix + ultraszerokokątny 5 Mpix + głębia 2 Mpix).

Samsung Galaxy A22

Kolejną propozycją jest realme GT Master Edition. Ten telefon również kosztuje symboliczną złotówkę na start. Przy rozłożeniu płatności na 36 rat, tu już zapłacimy dodatkowo 45,78 zł/mies., zwiększając abonament do łącznych 110,78 zł/mies.. Warto jednak pamiętać, że jest to znacznie mocniejsze urządzenie od Samsunga Galaxy A22 5G. Ma aż 6 GB pamięci RAM, a także główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix! Szukając tańszego smartfona, natrafimy również na realme 8 5G 64 GB. W podobnej konfiguracji, jego miesięczna rata wynosi zaledwie 31,89 zł/mies., ustalając cenę pełnego abonamentu na 96,89 zł/mies.

Plus zapewnia również intrygujący wybór, gdy interesują nas urządzenia firmy Motorola. Szczególnie polecam przyjrzeć się takiej – motorola moto g82 5G, ponieważ testowałem ją osobiście. Niezawodność w trakcie przeglądania internetu oraz wykonywania połączeń, płynny ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz zaskakująco pojemna bateria 5000 mAh. To wszystko i wiele więcej, za złotówkę na start i dodatkowe 47,17 zł/mies. do jednego z wybranych planów abonamentowych, przy umowie na 36 rat sprzętowych. W przypadku opisanego wyżej abonamentu za 65 zł/mies. opłata ta wyniesie 112,17 zł/mies.

Nie ma na co czekać – 5G jest już teraz

Przypomnijmy – 5G naprawdę nie jest tanim sloganem marketingowców. . Dzięki urządzeniom wspierającym 5G, możemy sobie pozwolić na bezproblemową pracę zdalną, obsługę streamingu filmów, muzyki oraz gier, a także na bezkompromisową rozgrywkę online. Niegdyś przerażające dziesiątki gigabajtów danych, dzisiaj są kąskiem do pobrania w pojedyncze minuty.

W momencie, gdy Plus oferuje już ponad 60 smartfonów i routerów obsługujących 5G, trudno wyobrazić sobie lepszy moment na zmianę telefonu. Opisane wyżej przykłady to tylko wierzchołek góry lodowej, pokazujący, że przyszłość jest już teraz – i nie kosztuje ona wiele. Spójrzmy tylko na taki Piotrków Trybunalski – tam już udało się osiągnąć prędkość 1 Gb/s. I nie mówię tutaj o wewnętrznych testach, lecz o warunkach komercyjnych. Niezależnie od wielkości budżetu, 5G jest już w zasięgu ręki każdego z Was.