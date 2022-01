Dopiero dziesiąty dzień nowego roku, a Orange już pochwaliło się sukcesem, którego echa będzie słychać przez cały 2022 rok. Już milion klientów korzysta z infrastruktury światłowodowej tego operatora. Mało tego – będzie ich tylko więcej i więcej.

Ze światłowodu Orange korzysta już milion klientów

Orange nie jest jedynym operatorem, który dostarcza internet w technologii światłowodowej, natomiast jest jedną z firm, której infrastruktura jest najmocniej rozwinięta – obecnie technologia ta jest dostępna dla już ponad 5,8 mln gospodarstw domowych w całej Polsce.

Co więcej, operator pochwalił się, że z internetu światłowodowego korzysta już milion klientów w kraju nad Wisłą. Większość, bo ~95%, to użytkownicy Orange Światłowodu, natomiast pozostałe ~50 tysięcy to klienci innych operatorów, którzy świadczą swoje usługi, wykorzystując do tego celu infrastrukturę Orange. Dla porównania, na koniec 2020 roku operator miał 725 tysięcy użytkowników światłowodu.

Jednocześnie operator informuje, że prawie 60% klientów korzysta z całego zestawu usług w ramach pakietu Love. W najtańszym, którego cena zaczyna się od 99,99 złotych miesięcznie, klienci wraz z internetem światłowodowym otrzymują pakiet telewizji „Optymalny”, natomiast za 10 złotych więcej co miesiąc mogą dostać jeszcze abonament komórkowy typu no-limit (w tym nielimitowanym internetem – do 30 GB z pełną prędkością, potem do 1 Mbit/s). Oferta jest bardzo elastyczna, dzięki czemu każdy klient może ją dopasować do swoich potrzeb i oczekiwań.

Firma podaje, że od 2015 roku zainwestowała w rozwój sieci światłowodowej blisko 4 mld złotych. Jej zasięg to zarówno sieć wybudowana przez samego operatora, jak i łącza dostępne dzięki współpracy z kilkudziesięcioma firmami posiadającymi sieci FTTH, m.in. Tauronem w województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim.

Jednocześnie własna infrastruktura jest udostępniania na rynku hurtowym innym operatorom, a strategia .Grow zakłada aż sześciokrotny wzrost liczby hurtowych klientów światłowodowych do końca 2024 roku. Współpraca będzie skutkować również udostępnieniem sieci mobilnej Orange innym firmom, dzięki czemu będą mogły one oferować kompletny zestaw usług, wraz z abonamentem komórkowym.