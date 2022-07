Huawei FreeBuds Pro 2 – sprawdzą się niezależnie od okoliczności

Akcja partnerska

Kupując słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) pod uwagę większość z nas bierze ich uniwersalność. W grę wchodzą nie tylko niewielkie wymiary czy pasujący nam design, ale również jakość dźwięku i rozmów czy wreszcie redukcja szumów. Huawei w nowym modelu słuchawek FreeBuds Pro 2 kusi technologiami, które mają zapewniać najwyższą jakość w każdym z wymienionych aspektów.

Trzy wersje kolorystyczne

Wszelkiego rodzaju słuchawki bezprzewodowe dotychczas dostępne były w większości w białej, szarej albo czarnej wersji kolorystycznej, ewentualnie czerwonej czy beżowej. Cieszę się, że powoli trend wydawania na rynek kolorowych słuchawek się rozszerza, podobnie jak to ma miejsce wśród smartfonów.

Zmierzam do tego, że FreeBuds Pro 2 dostępne są w trzech edycjach: białej, szarej i… niebieskiej! Niebieski to mój ulubiony kolor – nic więc dziwnego, że w moje ręce trafiły słuchawki właśnie w tym kolorze.

A przy tym wszystkim warto pamiętać, że słuchawki spełniają normę IP54, co oznacza, że są odporne na pot i delikatne zachlapania. Ale dobrze, czas przyjrzeć się im bliżej.

Mam już słuchawki, co dalej?

Przede wszystkim warto pobrać najnowszą wersję aplikacji AI Life, która pozwala zarządzać słuchawkami i ich najważniejszymi ustawieniami. To właśnie z jej poziomu skorzystamy z funkcji testu dopasowania wkładki dousznej, który odpowie na pytanie czy domyślne wkładki (czy też gumki) w rozmiarze M są dla nas odpowiednie. Jeśli się okaże, że nie – w pudełku sprzedażowym są jeszcze dwa inne rozmiary: S i L.

Pamiętajcie, że idealne dopasowanie gumek ma wpływ nie tylko na lepszą jakość dźwięku, który dociera do naszych uszu, ale również na lepsze blokowanie dźwięków otoczenia. Tak więc to w naszym interesie leży, by rzeczywiście dobrać najlepszy rozmiar.

Z poziomu AI Life (aplikacja dostępna jest zarówno na Androida, jak i iOS) zaktualizujemy również oprogramowanie słuchawek, co polecam robić, gdy tylko aktualizacje są dostępne. Tu również nauczymy się obsługi urządzenia.

Gesty, czyli jak szybko sterować muzyką we FreeBuds Pro 2

Obsługa słuchawek odbywa się w głównej mierze poprzez szczypanie rdzenia jednej ze słuchawek. Domyślnie:

jednokrotne ściśnięcie powoduje wstrzymanie odtwarzanej muzyki, a kolejne – wznowienie (lub przy połączeniu przychodzącym – odebranie połączenia lub jego zakończenie),

dwukrotne ściśnięcie przełącza utwór na kolejny (lub odrzuca połączenie przychodzące, gdy ktoś dzwoni),

ściśnięcie i przytrzymanie przełącza pomiędzy trybami redukcji hałasu,

przesunięcie palca w dół po rdzeniu dowolnej słuchawki zmniejsza głośność, a w górę – zwiększa.

Domyślnie przypisane funkcje można zmienić w ustawieniach, dlatego nie dość, że warto nauczyć się gestów, to jeszcze super jest mieć opcję ich edycji.

Najważniejsze funkcje użytkowe

Pierwsza i najważniejsza dla mnie rzecz – ANC. Nie wyobrażam sobie już korzystania ze słuchawek ze słabą aktywną redukcją szumów lub, co gorsze, bez niej. W przypadku FreeBuds Pro 2 za ANC odpowiadają trzy mikrofony, które redukują dźwięki do nawet 47 dB (to o ok. 15% lepszy wynik niż w przypadku modelu poprzedniej generacji), przy częstotliwościach 50 Hz–3000 kHz.

Co zasługuje na osobną uwagę to trzy profile ANC, pomiędzy którymi można się przełączać ręcznie – komfortowy (którego jestem zwolenniczką na co dzień), ogólny i najwyższy. Dla wyższego komfortu użytkownika dostępny jest również czwarty tryb – adaptacyjny, którego zadaniem jest przełączanie ANC w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

Druga rzecz, niezwykle użyteczna i przydatna, zwłaszcza dla osób pracujących na laptopie, to możliwość połączenia słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie i szybkiego przełączania się pomiędzy nimi. Oczywiście działa to również w przypadku dwóch smartfonów – aczkolwiek scenariusz, w którym potrzebuję się przełączać między laptopem a telefonem jest dla mnie naturalny. Na laptopie słucham muzyki, na telefon ktoś dzwoni – standardowa rzecz.

Equalizer to trzecia rzecz, na którą chciałam zwrócić Waszą uwagę. Z racji tego, że FreeBuds Pro 2 zostały stworzone przy współpracy z marką Devialet, warto poświęcić kilka słów na temat dedykowanych trybów, spośród których domyślny został zestrojony właśnie przez nią.

Jest to inteligentny korektor adaptacyjny, który odpowiada za płynne dostosowywanie charakterystyki dźwięku w czasie rzeczywistym w zależności od struktury przewodu słuchowego, głośności odtwarzanego dźwięku i otoczenia oraz sposobu noszenia słuchawek. Innymi słowy, tryb ten, niezależnie od okoliczności, ma zapewnić wierne oddanie wysokich, średnich i niskich tonów.

Dodatkowo do wyboru mamy poprawę basów, poprawę wysokich tonów, czysty wokal oraz rozbudowany, standardowy equalizer, który pozwala dostosować dźwięk maksymalnie pod swoje indywidualne preferencje.

Trochę technikaliów

Najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć na temat Huawei FreeBuds Pro 2, to wspierane kodeki – LDAC i L2HC (autorski kodek Huawei) oraz częstotliwości – 14Hz-48kHz. Dodatkowo certyfikat wysokiej rozdzielczości zapewnia strumieniowe przesyłanie dźwięku z szybkością do 990 kb/s przy 24 bit / 96 kHz.

FreeBuds Pro 2 są pierwszymi słuchawkami, w których zastosowano podwójny przetwornik cyfrowo-analogowy High Resolution Dual Sound System, który odpowiada za realistyczny dźwięk. Zastosowanie osobnych przetworników dla tonów niskich i wysokich pozytywnie odbiło się na jakości generowanego dźwięku niezależnie od częstotliwości.

W słuchawkach znalazło się również miejsce dla membrany planarnej UHF (sporo mniejszej niż w poprzedniku), która odpowiada za wyższą precyzję generowanych dźwięków. I rzeczywiście – spinając wszystkie te technologie mamy do czynienia ze słuchawkami, które zapadają w pamięć pod względem jakości odtwarzanego dźwięku.

Podsumowanie

Słuchawki FreeBuds Pro 2 są bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Co prawda mam okazję z nich korzystać krótko, ale po dość intensywnych pierwszych chwilach już wiem, że mogłabym z nich korzystać na co dzień. Do zweryfikowania pozostał mi jeszcze czas pracy (producent deklaruje do 18 godzin z włączonym ANC lub nawet do 30 godzin z wyłączonym – oczywiście z wykorzystaniem etui ładującego) oraz jakość rozmów telefonicznych, za które odpowiadają cztery mikrofony, w tym jeden z funkcją przewodzenia kostnego – ale, jak wiecie, jestem tym przypadkiem, który nie lubi zbytnio rozmawiać przez telefon… ;)

Do 17 lipca 2022 roku słuchawki FreeBuds Pro 2 możecie kupić za 799 złotych (zniżka względem standardowej ceny o stówkę) z gratisem w postaci opaski Huawei Band 7 (o wartości ok. 249 złotych).

Materiał powstał przy współpracy z Huawei