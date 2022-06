Który operator oferuje najszybszy internet? Tego się nie spodziewaliście

Nieoczekiwana zmiana na pozycji lidera. Najszybszy internet oferuje operator, którego wiele osób by o to nie posądzało. Tymczasem właśnie udało mu się przegonić bardzo mocną konkurencję. Niewykluczone jednak, że wkrótce ponownie dojdzie do przetasowania w rankingu.

Który operator oferuje najszybszy internet mobilny? Nowy, niespodziewany lider

SpeedTest.pl ponownie opublikował ranking operatorów, którzy dostarczają swoim klientom najszybszy internet mobilny. Nieoczekiwanie na pierwszym miejscu znalazł się… Play, którego klienci w maju 2022 roku pobierali dane ze średnią prędkością 44,3 Mbit/s. Na drugim miejscu ex aequo są Plus i T-Mobile z wynikiem 41,4 Mbit/s. Tak wysoka pozycja Plusa również jest dużą niespodzianką, ponieważ do tej pory operator ten mocno odstawał od swojej konkurencji i zajmował ostatnią pozycję (zob. kwietniowy ranking SpeedTest.pl). Ostatnia pozycja przypadła Orange (39,1 Mbit/s), które w poprzednim miesiącu było na drugiej lokacie.

SpeedTest.pl podaje, że w maju 2022 roku wykonano blisko 257 tysięcy pomiarów w sieciach 3G, 4G LTE i 5G w aplikacjach na systemy Android i iOS. Średnia prędkość pobierania danych w maju 2022 roku wyniosła 41,6 Mbit/s, wysyłania – 10,4 Mbit/s, a ping – 32,8 ms (co ważne: to średnie wartości ze wszystkich pomiarów u wszystkich operatorów).

Wysokie pozycje Play i Plusa oraz słabe wyniki Orange i T-Mobile SpeedTest.pl tłumaczy porządkowaniem pasma z zakresu 2100 MHz i związaną z tym rekonfiguracją sieci. Zostało to uzgodnione z UKE i było tylko tymczasowe – wykorzystywano 2×10 MHz, zamiast dostępnych 2×14,8 MHz. W związku z faktem, że to przejściowe, w czerwcu 2022 roku sytuacja powinna odwrócić się o 180°, tj. Orange i T-Mobile wrócą na utracone pozycje, które utrzymywali przez wiele lat.

Który operator oferuje najszybszy internet stacjonarny?

W rankingu internetu stacjonarnego również doszło do zmiany lidera – w maju 2022 roku najszybszy internet domowy dostarczało T-Mobile, które minimalnie wyprzedziło UPC z drugiego miejsca. Na trzeciej pozycji znalazła się INEA, a na czwartej Vectra. Trzeba jednak zauważyć, że INEA zapewniała klientom najwyższą prędkość wysyłania, ponieważ oferuje łącza symetryczne.

W maju 2022 roku za pośrednictwem Speed Test przeprowadzono ~2,3 mln testów internetu domowego. Średnia prędkość pobierania wyniosła 105 Mbit/s, co oznacza ponowny wzrost. To też kolejny raz, gdy przekroczyła ona 100 Mbit/s.

Play nie omieszkał jednak pochwalić się, że UPC jest ogólnopolskim dostawcą, który zapewnia swoim klientom najszybszy internet stacjonarny. T-Mobile nie można bowiem określić takim mianem.