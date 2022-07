T-Mobile znowu zdeklasowało konkurencję. Inni mogą tylko zazdrościć, ale Play nie jest tym najgorszym

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowszy raport na temat przenoszenia numerów w sieciach ruchomych i stacjonarnych w drugim kwartale 2022 roku. Ponownie najlepszy wynik osiągnęło T-Mobile, a Play nie jest tym, który stracił najwięcej numerów.

Reklama

W drugim kwartale przeniesiono ponad 310 tysięcy numerów w sieciach mobilnych

Najwięcej numerów zyskało T-Mobile

Najgorzej poradził sobie – o dziwo – nie Play

Ile numerów przeniesiono w drugim kwartale 2022 roku? Raport UKE

Według danych, przekazywanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w drugim kwartale 2022 roku przeniesiono w sumie 313127 numerów w sieciach mobilnych i 76747 w sieciach stacjonarnych. O ile w pierwszym przypadku w każdym miesiącu liczba przeniesionych numerów była bardzo podobna (+/- około 1000 numerów), tak w drugim najwięcej przeniesiono w maju (31196), a najmniej w czerwcu (21207). W kwietniu były to zaś 24344 numery. Warto też zauważyć, że 25 maja 2022 roku przeniesiono aż 10251 numerów stacjonarnych – to rekordowy wynik w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Jeśli chodzi o numery stacjonarne, to w drugim kwartale 2022 roku najwięcej (netto) straciły ich Netia S.A. (aż 22595) i Orange (13771), natomiast najwięcej zyskały T-Mobile (aż 14215), Enter T&T (7155) i Suntar (3212).

T-Mobile znów na szczycie. Konkurencja spogląda z dołu z zazdrością

Jak zostało już wspomniane, w drugim kwartale 2022 roku przeniesiono w sumie 313127 numerów w sieciach mobilnych. To o ponad 30 tysięcy mniej niż w pierwszym kwartale 2022 roku, w trakcie którego Urząd Komunikacji Elektronicznej odnotował przeniesienie 343342 numerów.

Ponownie jednak triumfuje T-Mobile, które zakończyło drugi kwartał 2022 roku z najlepszym wynikiem wśród wszystkich operatorów – 12131 numery na plusie. Co więcej, to również jedyny operator z tzw. Wielkiej Czwórki, który może pochwalić się dodatnim wynikiem – wszyscy pozostali więcej numerów stracili niż zyskali.

Warto zauważyć, że Play tym razem nie jest tym, który stracił najwięcej numerów – w drugim kwartale był nim Plus (w pierwszym kwartale ta dwójka osiągnęła identycznie złe wyniki, ~22 tys. numerów „na minusie”). Orange natomiast straciło mniej numerów niż w poprzednim okresie (-4451 vs -7179).

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Przenoszenie numerów u operatorów wirtualnych

Zdarzały się kwartały, gdy to właśnie operator wirtualny zdobywał pierwsze miejsce, osiągając najlepszy bilans oddanych i przyjętych numerów. Premium Mobile, bo o nim mowa, w drugim kwartale zyskało 3811 numerów netto, co jest bardzo dobrym wynikiem, choć mimo wszystko nie najlepszym.

Zdecydowanie więcej, bo aż 9890 numerów w drugim kwartale zyskało netto UPC, które formalnie należy już do Play (od 1 kwietnia 2022 roku). W tym okresie nieźle poradzili sobie również Vectra (+2948), Mobile Vikings (+2536) i Netia (+2377).