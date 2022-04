Play sfinalizowało przejęcie UPC Polska za 7 miliardów złotych

Od dziś P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play) jest wyłącznym właścicielem UPC Polska Sp. z o.o. Operacja przejęcia rozpoczęła się w ubiegłym roku, by doczekać się finału na 1 kwietnia 2022 roku.

Play ma już UPC na własność

Jak przekazało Biuro Prasowe Play, Fioletowi sfinalizowali już transakcję nabycia 100% udziałów Liberty Global w UPC Polska Sp. z o.o. Cała operacja kosztowała operatora astronomiczną kwotę 7 miliardów złotych.

To ogromne przejęcie to początek nowej siły na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Play ma w naszym kraju ponad 15,7 mln klientów. Sieć przez lata budowała infrastrukturę mobilną, w której skład wchodzi obecnie niemal 10 tysięcy stacji bazowych. Dzięki temu może zapewnić dostęp do swoich usług prawie 100% ludności Polski.

Z kolei UPC Polska ma bazę ponad 1,5 mln abonentów. Skupia się na dostawach szybkiego internetu szerokopasmowego do 1 Gb/s oraz dysponuje ofertą cyfrowej rozrywki, także w jakości 4K. W zasięgu sieci UPC znajduje się obecnie ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Łączymy dziś największą i najnowocześniejszą sieć mobilną z najszybszym internetem światłowodowym oraz najbogatszą ofertą telewizji i rozrywki. Razem, dzięki utalentowanym i fantastycznym zespołom Play i UPC, zdefiniujemy na nowo konwergencję z korzyścią dla klienta. Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Play

Jestem klientem Play/UPC – czy fuzja coś zmienia?

Nie, transakcja nie wymaga od dotychczasowych klientów obu podmiotów żadnych działań. Umowy zawarte przez klientów z operatorami pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów.

Możemy się jedynie spodziewać premiery nowych produktów Play. Skoro od teraz bez żadnych przeszkód będzie można łączyć oferty telefonii komórkowej oraz internetu domowego, zapewne pojawią się promocje, w których taniej będzie płacić za wymienione rzeczy (a pewnie i wiele więcej) jednym rachunkiem.

Czekamy więc!