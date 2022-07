Corsair dostarczy Twojemu komputerowi aż nadto prądu

Corsair to zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów sprzętu komputerowego, który ma swojej ofercie urządzenia z różnych segmentów. Firma sprzedaje m.in. pamięci RAM, obudowy, a nawet zasilacze, które docenią zarówno budujący tańszy, jak i komputer klasy premium. Takie właśnie są dwie nowe propozycje z tegorocznej serii 2022 HXi – oferują ogromne pokłady mocy, które zapewnią Twojemu komputerowi aż nadto energii elektrycznej.

Corsair HX1500i oraz HX1000i – te zasilacze zapewniają aż nadto mocy!

Te dwie nowe propozycje marki Corsair będą solidnymi wyborami dla wymagających użytkowników, którzy chcą skompletować wydajną (i prądożerną) jednostkę – niezależnie od tego, czy ma służyć jako komputer do gier, czy jako stacja robocza. Zarówno w pierwszym, jak i drugim scenariuszu solidny zasilacz, oferujący spory zapas mocy, to zdecydowanie podstawa – to właśnie dzięki niemu wszelkie komponenty mogą odpowiednio pracować.

źródło: Corsair

Oba urządzenia cechują się półpasywnym chłodzeniem – wentylator o średnicy 140 mm (zamontowany w wersji HX1500i, HX1000i ma 135-mm wiatrak) z łożyskami FDB podczas niskiego lub średniego obciążenia może się wyłączyć w trybie zero RPM. Co więcej – producent dodaje pełną możliwość sterowania krzywymi wentylatora przy pomocy dedykowanego oprogramowania iCUE.

Zasilacze mają na pokładzie tylko i wyłącznie japońskie kondensatory elektrolityczne, które mają zapewnić wydajną pracę. Jak sama nazwa mówi, model Corsair HX1500i oferuje 1500 W czystej mocy, zaś HX1000i – 1000 W. Obie propozycje amerykańskiego producenta mogą pochwalić się dwoma certyfikatami – 80 PLUS Platinum oraz Cybernetics Platinum.

źródło: Corsair

Na końcu warto dodać, że oba zasilacze Corsair HX1500i i HX1000i to jednostki w pełni modularne, w przypadku których to składający komputer decyduje, które kable są mu potrzebne, a które już nie. Producent dołącza pełny zestaw okablowania, nie powinno tu zatem zabraknąć przewodów, które będą kompatybilne z nowoczesnymi platformami wyposażonymi w procesory Intel Core 12. generacji czy nadchodzącymi AMD Ryzen 7000.

Cena premium i długa gwarancja

Producent daje na swoje nowe zasilacze 10 lat gwarancji. Obie wersje są już dostępne do kupienia w popularnych sklepach w Polsce – Corsair HX1500i kosztuje 1499 złotych, natomiast model HX1000i – 1099 złotych.