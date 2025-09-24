zapowiedź prezentacji HyperOS 3 przez Xiaomi
źródło: Xiaomi
Sprawdź i zobacz, kiedy Twój Xiaomi, Redmi albo Poco dostanie HyperOS 3

Grzegorz Dąbek·
Sprawdź i zobacz, kiedy Twój Xiaomi, Redmi albo Poco dostanie HyperOS 3

Xiaomi przedstawiło oficjalny harmonogram aktualizacji do HyperOS 3. Sprawdź, kiedy Twój smartfon lub/i tablet marki Xiaomi, Redmi albo Poco otrzyma nową wersję oprogramowania.

Harmonogram aktualizacji do HyperOS 3 dla smartfonów i tabletów Xiaomi, Redmi i Poco

W październiku i listopadzie 2025 roku aktualizacja do HyperOS 3 zacznie być udostępniana dla:

W listopadzie i grudniu 2025 roku ruszy natomiast aktualizacja do HyperOS 3 dla:

Z kolei w grudniu 2025 roku i marcu 2026 aktualizacja do HyperOS 3 zostanie udostępniona dla:

harmonogram aktualizacji do hyperos 3 xiaomi
Harmonogram aktualizacji do HyperOS 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

