Sprawdź i zobacz, kiedy Twój Xiaomi, Redmi albo Poco dostanie HyperOS 3

Xiaomi przedstawiło oficjalny harmonogram aktualizacji do HyperOS 3. Sprawdź, kiedy Twój smartfon lub/i tablet marki Xiaomi, Redmi albo Poco otrzyma nową wersję oprogramowania.
Harmonogram aktualizacji do HyperOS 3 dla smartfonów i tabletów Xiaomi, Redmi i Poco
W październiku i listopadzie 2025 roku aktualizacja do HyperOS 3 zacznie być udostępniana dla:
- Xiaomi 15T Pro,
- Xiaomi 15T,
- Xiaomi 15 Ultra,
- Xiaomi 15,
- Xiaomi Mix Flip,
- Redmi Note 14 Pro+ 5G,
- Redmi Note 14 Pro 5G,
- Redmi Note 14 Pro,
- Redmi Note 14,
- Poco F7 Ultra,
- Poco F7 Pro,
- Poco F7,
- Poco X7 Pro Iron Man Edition,
- Poco X7 Pro,
- Poco X7,
- Xiaomi Pad Mini,
- Xiaomi Pad 7 Pro,
- Xiaomi Pad 7,
- Xiaomi Watch S4 41 mm (od dziś),
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (od dziś),
- Xiaomi Samrt Band 10 Ceramic Edition,
- Xiaomi Smart Band 10.
W listopadzie i grudniu 2025 roku ruszy natomiast aktualizacja do HyperOS 3 dla:
- Xiaomi 14 Ultra,
- Xiaomi 14,
- Xiaomi 14T Pro,
- Xiaomi 14T,
- Redmi Note 13 Pro,
- Redmi 15,
- Redmi 14C,
- Redmi 13,
- Redmi 13X,
- Poco F6 Pro,
- Poco F6,
- Poco X6 Pro,
- Poco M7,
- Poco M6 Pro,
- Poco M6,
- Poco C75,
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4,
- Xiaomi Pad 2 Pro 5G,
- Xiaomi Pad 2 Pro,
- Xiaomi Pad 2 4G,
- Xiaomi Pad 2.
Z kolei w grudniu 2025 roku i marcu 2026 aktualizacja do HyperOS 3 zostanie udostępniona dla:
- Xiaomi 13 Ultra,
- Xiaomi 13 Pro,
- Xiaomi 13,
- Xiaomi 13T Pro,
- Xiaomi 13T,
- Xiaomi 13 Lite,
- Xiaomi 12 Pro,
- Xiaomi 12,
- Xiaomi 12T Pro,
- Redmi Note 14 5G,
- Redmi Note 14S,
- Redmi Note 13 Pro+ 5G,
- Redmi Note 13 Pro 5G,
- Redmi Note 13 5G,
- Redmi 15 5G,
- Redmi 15C 5G,
- Redmi 15C,
- Poco F5 Pro,
- Poco F5,
- Poco X6,
- Poco M7 Pro 5G,
- Poco C85,
- Redmi Pad Pro 5G,
- Redmi Pad Pro,
- Redmi Pad SE 8.7 4G,
- Redmi Pad SE 8.7,
- Poco Pad.