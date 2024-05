Premiera Poco F6 i F6 Pro. Mogą zadowolić nawet tych wybrednych

Flagowe smartfony powinny się czymś wyróżniać i zarówno Poco F6, jak i F6 Pro, spełnia tę regułę. Ten pierwszy zapowiada się na wydajnościową bestię w atrakcyjnej cenie, drugi zaś dorzucić ma do tego ponadprzeciętne możliwości fotograficzne. Dziś miała miejsce ich premiera.

Poco F6 zapowiada się na konkretny smartfon dla graczy

Podstawowy model Poco F6 oferować ma wysoką wydajność – zarówno w kontekście zwykłych, codziennych zastosowań, jak i w związku ze sztuczną inteligencją. Dlatego właśnie jego sercem został procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, którego główny rdzeń Cortex-X4 taktowany jest zegarem 3 GHz. Smartfon ma na pokładzie również 12 GB pamięci RAM.

fot. producenta

W połączeniu z technologią WildBoost 3.0 taka specyfikacja zapewniać ma także komfortową rozgrywkę. I chodzi tu zarówno o płynność działania, jak i kulturę pracy. O odpowiednie zarządzanie temperaturą dba tu jeszcze technologia chłodzenia LiquidCool z systemem IceLoop.

Front urządzenia niemal w całości (94,27%) wypełnia 6,67-calowy wyświetlacz Flow AMOLED DotDisplay o rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz jasności dochodzącej do 2400 nitów. Z tyłu natomiast znalazło się miejsce dla potrójnego aparatu 50 Mpix z ultraszerokokątnym sensorem IMX882 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Wypada dodać, że kamera jest w stanie nagrywać wideo w jakości 4K/60fps.

F6 (fot. producenta)

Dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 5000 mAh. Dzięki obsłudze ładowania z mocą 90 W uzupełnianie energii od 0 do 100% zajmuje zaledwie pół godziny.

Na jeszcze więcej pozwoli Poco F6 Pro

Jeszcze szybciej, bo w niespełna 20 minut, naładować będziemy w stanie smartfon Poco F6 Pro, a to dlatego, że obsługuje on technologię HyperCharge o mocy 120 W. Wcale nie to jest jednak jego największym atutem.

fot. producenta

Model Poco F6 Pro został wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, któremu towarzyszy maksymalnie 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci wewnętrznej. Obok wydajności plusem urządzenia ma być również wyświetlacz Flow AMOLED o rozdzielczości 2K, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4000 nitów.

Szczególnie dumny producent wydaje się z systemu foto (50+8+2 Mpix). Zachwala między innymi technologię Dual Native ISO Fusion (z dwuzakresowym ustawieniem ISO o maksymalnie 16-krotnej różnicy ekspozycji), funkcję Burst Mode 2.0 (umożliwiającą „uchwycenie cennych chwil w bardzo krótkim czasie”) oraz algorytm Ultra Night (poprawiający jakość zdjęć nocnych).

F6 Pro (fot. producenta)

Oba urządzenia korzystają też z systemu Android wzbogaconego o HyperOS 1.0. Oferują też łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC.

Cena i dostępność

Smartfony oficjalnie trafiły do sprzedaży. Podstawowy model Poco F6 dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych (czarna, zielona i tytanowa), a jego cena wynosi 2399 złotych. Jeśli chodzi o ilość pamięci, to nie ma wyboru – jedyna opcja to 12/512 GB.

Z kolei Poco F6 Pro występuje w wariancie białym i czarnym. W obu przypadkach dostępne są dwie wersje: 12/512 GB w cenie 2799 złotych oraz 16 GB/1 TB za 3199 złotych.

Jeśli masz chrapkę na któryś z nich, to dobrze zrobisz, decydując się na zakup przed 29 maja. Możesz bowiem liczyć wówczas na rabat w wysokości 300 złotych. Zresztą lista prezentów jest dłuższa, a szczegółami podzielił się już Bartosz.