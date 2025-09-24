Xiaomi w końcu zaczyna sprzedawać w Polsce lodówki i pralki

Widać, że Xiaomi naprawdę chce być kojarzone z każdą kategorią elektroniki. Oprócz nowego robota sprzątającego i serii telewizorów, gigant ogłosił globalną premierę (w tym w Polsce) swoich urządzeń AGD, które wcześniej były dostępne wyłącznie w Azji.

Xiaomi Robot Vacuum 5 i Robot Vacuum 5 Pro

Jeżeli zależy Wam na „utrzymaniu porządku” z Xiaomi, to powinna Was zainteresować kolejna generacja robotów odkurzających. Wśród elementów wspólnych warto wspomnieć o silniku ssącym o mocy 20000 Pa, radarze dToF (Direct Time-of-Flight), pozwalającym maszynom wjechać pod meble o wysokości 9,5 cm, wysuwanych ramionach mopa ze szczotką boczną czy akumulatorze o pojemności 5200 mAh, wystarczającym na 140 minut pracy.

Xiaomi Robot Vacuum 5 (Źródło: Xiaomi)

W modelu pozbawionym dopisku „Pro” zastosowano dwuliniowe światło strukturalne S-Cross. Pomaga ono robotowi w unikaniu przeszkód, wykrywaniu nieregularnych obiektów i podążaniu efektywnymi trasami w trakcie sprzątania. Dołączona do zestawu stacja bazowa oferuje tacki samoczyszczące, dwugodzinne suszenie gorącym powietrzem oraz dostosowywanie temperatury wody do zadania.

Wyróżnikiem Vacuum 5 Pro jest natomiast system trzech kamer połączonych ze sztuczną inteligencją, ułatwiający rozpoznawanie brudu i przeszkód. W stacji bazowej znalazło się natomiast miejsce na funkcję mycia mopa w temperaturze 80∘C, tryb Smart z zaprogramowaną temperaturą wody oraz automatyczne mycie wywoływane przez czujniki zabrudzenia.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (Źródło: Xiaomi)

Telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026

Jeżeli od rozważań nad maszynami do sprzątania wolicie czytać o nowych telewizorach – proszę bardzo. Chińczycy wprowadzają do Polski TV oparte na matrycach QD-Mini LED w trzech rozmiarach – 55, 65 i 75 cali. Każdy z nich oferuje rozdzielczość UHD 4K, oraz wsparcie dla technologii HDR10+ i Dolby Vision. Kinowe doświadczenie wzmocni natomiast dedykowany tryb Filmmaker Mode, a Visual Engine Pro zajmie się redukcją odblasków i poprawą wyrazistości obrazu.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 (Źródło: Xiaomi)

Telewizory z serii Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 otrzymały też głośniki o mocy 15 W, wspierające technologię Dolby Atmos i strojenie Harman AudioEFX. Gracze docenią natomiast maksymalną częstotliwość odświeżania 144 Hz z opcją podbicia do 288 Hz. Przypieczętowaniem urządzeń Xiaomi jako centrum multimedialnego jest moduł Wi-Fi 6, Google TV oraz obsługa Apple Air Play.

Pierwsza lodówka i pralka Xiaomi w Polsce

Xiaomi postanowiło pójść o krok dalej w urządzeniach domowych. Oprócz telewizorów i odkurzaczy, firma chce również zadbać o świeżość Waszego jedzenia i ubrań.

Pierwszą z nowości jest lodówka Mijia Refrigerator Cross Door 502L. To sprzęt o pojemności 502 litrów z podwójnym falownikiem, w którym producent nie zapomniał o nowoczesnych rozwiązaniach, oczekiwanych przez klientów. Zastosowano w niej indywidualne strefy temperaturowe, takie jak Auto, Super Cool czy Super Freeze. Nie zabrakło też sekcji „Fresh”, aby utrzymać świeżość niektórych produktów jak najdłużej, a technologia Ag+ próbuje wyeliminować nieprzyjemne zapachy i spowalnia rozwój bakterii.

Fani smart rozwiązań powinni docenić natomiast integrację lodówki z aplikacją Xiaomi Home – w ten sposób można m.in. otrzymać powiadomienie o otwartych zbyt długo drzwiach. Wbudowany moduł Wi-Fi pomaga natomiast w zdalnym zarządzaniu temperaturą.

Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L (Źródło: Xiaomi)

Drugim urządzeniem jest pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg. Urządzenie o głębokości 570 mm wyposażono w konstrukcję Power Wash, gdzie udało się pominąć stosowanie paska napędowego, co zapewnia większą siłę odśrodkową, przydatną w dogłębnym czyszczeniu ubrań, cichszą pracę i mniejszą awaryjność. Zdolności samoczyszczące urządzenia obejmują m.in. czyszczenie szuflady na detergenty, samopłukanie pozbywające się kłaczków, mycie uszczelki i drzwi oraz usuwanie bakterii z bębna w wysokiej temperaturze.

Na tym zalety sprzętu Xiaomi się nie kończą. Pralko-suszarka oferuje dedykowany cykl, umożliwiający wypranie i wysuszenie do 3 kg prania w 180 minut. Smart Wash jest za to programem, który przy pomocy Smart Infusion – natrysku pod wysokim ciśnieniem – dokonuje głębokiego czyszczenia w 36 minut, ograniczając zużycie energii i wody. Quick Wash jest natomiast w stanie wykonać pełny cykl w 12 minut.

Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg (Źródło: Xiaomi)

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg to także rozwiązanie oparte na parze wodnej, pozwalającej usunąć do 99,99% bakterii z prania. Funkcja Refresh odświeża ubrania bez użycia wody, minimalizując liczbę zagnieceń na materiałach. Dzięki Aromatherapy Wash można za to ograniczyć użycie zmiękczacza do tkanin – funkcja dodaje płynny aromat do bębna, nadający ubraniom przyjemny zapach.

W kwestii suszenia Xiaomi chwali się technologią trójwymiarowego przepływu powietrza, która w połączeniu ze Smart Dry Control zapewnia optymalną suchość w bębnie. Gentle Drying chroni ubrania przed skurczeniem i uszkodzeniami, utrzymując temperaturę od 55 do 65∘C wewnątrz bębna.

Jest jeszcze Xiaomi Smart Camera C701

Xiaomi Smart Camera C701 to inteligentna kamera do monitoringu, wyposażona w czujnik o rozdzielczości 8 Mpix i obiektyw składający się z sześciu elementów. Całość zapewnia czytelny obraz wideo o rozdzielczości 4K Ultra HD, a HDR pozwala na zachowanie szczegółów w przypadku dużej różnicy pomiędzy jasnymi i ciemnymi elementami widzianej scenerii. Dzięki modułom podczerwieni możliwe jest również widzenie w nocy w kolorze na odległość do 10 metrów.

Xiaomi Smart Camera C701 (Źródło: Xiaomi)

Inteligentne funkcje ułatwiające korzystanie z urządzenia otwiera system wykrywania ludzi i zwierząt, wspomagany sztuczną inteligencją. AI jest w stanie zidentyfikować sylwetkę i powiadomić użytkownika o nietypowej aktywności w okolicach kamery. Smart Camera C701 może także wykryć hałas czy monitorować teren w panoramie, a całością można sterować głosowo z pomocą Asystenta Google lub Amazon Alexa.

Xiaomi Smart Camera C701 (Źródło: Xiaomi)

Udogodnieniami są również dwukierunkowe audio oparte na mikrofonie z redukcją szumów i donośnym głośniku, dwuzakresowe Wi-Fi 6, opcja zapisywania plików w chmurze oraz na karcie SD i fizyczna osłona obiektywu.

Ceny w Polsce

Z wyjątkiem pralko-suszarki (która trafi do sprzedaży w Polsce nieco później i wtedy też poznamy jej cenę) wszystkie wymienione powyżej produkty Xiaomi powinny być już dostępne na oficjalnej stronie producenta. Listę wraz z cenami możecie sprawdzić poniżej: