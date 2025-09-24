Nowy tablet Xiaomi. Duży ekran i duża bateria, a cena nieduża

Na polskim rynku zadebiutował właśnie tablet Redmi Pad 2 Pro. Wydaje się interesującą propozycją dla osób celujących w urządzenie z dużym ekranem i pojemnym akumulatorem, cechujące się przy tym atrakcyjną ceną.

Nowy tablet Xiaomi debiutuje w Polsce. Co oferuje Redmi Pad 2 Pro?

Redmi Pad 2 Pro to duży tablet, reprezentujący średnią półkę cenową. Został wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (2560×1600 pikseli) i częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz. Duży obszar roboczy i wysoka dynamika to nie wszystko. Jasność dochodzi bowiem do 600 nitów (HBM), co pozwala oczekiwać może nie doskonałych, ale całkiem komfortowych warunków do korzystania z urządzenia poza domem.

Redmi Pad 2 Pro (fot. Xiaomi)

Sercem tabletu jest przyzwoity procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, charakteryzujący się częstotliwością taktowania do 2,7 GHz. Współpracuje z nim 6 lub 8 GB RAM typu LPDDR4X, a w kontekście pamięci masowej użytkownik ma do dyspozycji 128 lub 256 GB (w formacie UFS 2.2).

W środku zainstalowany został również naprawdę spory akumulator. Cechuje go pojemność 12000 mAh. Uzupełnianie w nim energii też nie będzie ciągnąć się w nieskończoność – dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 33 W. Urządzenie obsługuje także ładowanie zwrotne z mocą maksymalnie 27 W.

Redmi Pad 2 Pro (fot. Xiaomi)

Ponadto producent postarał się o cztery głośniki, tworzące razem system kompatybilny z Dolby Atmos i Hi-Res Audio. Dzięki temu brzmienie ma być przyjemne dla ucha. Według Xiaomi dużym atutem będzie także maksymalna głośność, która osiągnie „nieprzeciętny poziom”. Dla wielu osób fajnym bonusem może być obecność klasycznego gniazda mini jack, umożliwiającego podłączenie zewnętrznych głośników lub przewodowych słuchawek. Nie zabrakło też dwóch aparatów: 8 Mpix z przodu i z tyłu.

Dla uzupełnienia dodam, że wymiary urządzenia to 279,8×181,65×7,5 mm, a waga wynosi 610 gramów. Całość działa – naturalnie! – pod kontrolą systemu HyperOS, bazującego na Androidzie. Użytkownicy mogą liczyć na włączenie tabletu w ekosystem Xiaomi, a także na dostęp do najnowszych funkcji i narzędzi Google, na czele z asystentem Gemini oraz Circle to Search.

Redmi Pad 2 Pro (fot. Xiaomi)

Wszystko to razem sprawia, że nowy tablet Xiaomi może być dobrą opcją dla osób poszukujących wszechstronnego urządzenia do oglądania filmów, przeglądania sieci i pracy z dokumentami, a wszystko to za stosunkowo nieduże pieniądze. No właśnie…

Ile kosztuje tablet Redmi Pad 2 Pro – cena w Polsce

Tablet Redmi Pad 2 Pro oficjalnie trafił już do sprzedaży w naszym kraju. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne (szara i srebrna) oraz dwie konfiguracje:

6/128 GB za 1299 złotych,

8/256 GB za 1499 złotych.

Zestawy sprzedażowe są dość ubogie, ale w razie czego można osobno dokupić akcesoria. Wraz z tabletem na rynku debiutują: rysik Redmi Smart Pen rejestrujący 4096 poziomów nacisku, klawiatura Redmi Pad 2 Pro Keyboard z dużymi klawiszami o skoku 1,3 mm oraz etui Redmi Pad 2 Pro Cover, pełniące także funkcję podstawki i uchwytu na rysik.

Więcej twarzy tabletu Redmi Pad 2 Pro

Na polskim rynku zadebiutował wyłącznie model podstawowy. Firma Xiaomi zaprezentowała jednak także dwa dodatkowe warianty. Pierwszy – Redmi Pad 2 Pro 5G – wyróżnia się tym, że obsługuje wirtualne karty eSIM i umożliwia nawiązanie łączności z siecią 5G. Spodziewamy się, że niebawem trafi do naszego kraju.

Drugi natomiast – Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version – ma specjalną, matową powłokę ekranu, która redukuje odblaski aż o 97%. Dzięki temu lepiej sprawdzi się podczas czytania czy też szkicowania. W przypadku tego modelu jednak premiera w Polsce stoi, niestety, pod znakiem zapytania.