Jeśli przy wyborze smartfona priorytetem jest dla Ciebie długi czas pracy, to jesteś w dobrym miejscu. Ten ranking stanowi odpowiedź na pytanie o to, jaki smartfon z dużą baterią warto kupić w 2026 roku. Wybór, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, jest całkiem spory.

Dobry smartfon z dużą baterią, a właściwie z pojemnym akumulatorem

Już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem w pełni świadomy tego, że stwierdzenie duża bateria jest w tym kontekście nieprecyzyjne, a wręcz nieprawidłowe. W tej publikacji używam go, gdy mam na myśli akumulator o dużej pojemności. Robię to z prostego powodu – właśnie z takiego zwrotu korzystają sami użytkownicy, a to dla nich (dla Was) powstał ten poradnik. Niemniej chciałbym, żeby było to jasne – smartfon ma akumulator, nie baterię, i chodzi o to, by był pojemny, a nie duży.

Przejdźmy tymczasem do konkretów, a więc do zestawienia najlepszych smartfonów z dużymi bateriami. Po latach stagnacji w 2025 roku wreszcie coś się w tym temacie ruszyło i na rynku pojawiło się wiele modeli mających w tym kontekście sporo do zaoferowania. Dzięki temu byłem w stanie stworzyć ranking zawierający 9 naprawdę interesujących modeli, wyposażonych w akumulatory o pojemności 6500 mAh lub większej.

Jeśli ze smartfona korzystasz w typowy sposób, mając włączony ekran przez +/- 3 godziny dziennie, to akumulator o pojemności 6500 mAh spokojnie pozwoli Ci sięgać po ładowarkę co drugi dzień, a przy pojemności 7500 mAh nawet trzy dni działania nie będą niczym niezwykłym.

Aby – niezależnie od wymagań i możliwości – ułatwić Ci wybór czegoś ciekawego, są tu zarówno tanie smartfony, jak i reprezentanci średniej czy wysokiej półki. Cena najtańszego nie wynosi nawet 500 złotych, najdroższy zaś kosztuje ponad 5000 złotych. Wierzę, że taka różnorodność pozwoli Ci znaleźć sprzęt dostosowany do Twoich potrzeb i preferencji. Oto zestawienie…

Jaki smartfon z dużą baterią? Ranking 2026:

Motorola Moto G06 Power – bardzo tani smartfon z dużą baterią

– bardzo tani smartfon z dużą baterią Redmi 15 – dobry smartfon z dużą baterią dla „Kowalskiego”

– dobry smartfon z dużą baterią dla „Kowalskiego” Oppo A6 Pro 5G – najlepszy smartfon z dużą baterią do 1000 złotych

– najlepszy smartfon z dużą baterią do 1000 złotych Motorola Moto G86 Power 5G – świetny smartfon w dobrej cenie

– świetny smartfon w dobrej cenie Poco F7 5G – bardzo dobry smartfon z dużą baterią do 2000 złotych

– bardzo dobry smartfon z dużą baterią do 2000 złotych Realme GT 7 5G – gamingowy smartfon z dużą baterią

– gamingowy smartfon z dużą baterią Vivo X200 FE 5G – smartfon z małym ekranem i dużą baterią

– smartfon z małym ekranem i dużą baterią OnePlus 15 5G – solidny smartfon wyższej klasy z dużą baterią

– solidny smartfon wyższej klasy z dużą baterią Oppo Find X9 Pro 5G – smartfon z dobrym aparatem i dużą baterią

Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do opisów poszczególnych modeli, które ułożyłem w kolejności od najtańszego do najdroższego. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Motorola Moto G06 Power – bardzo tani smartfon z dużą baterią

Zestawienie otwiera Motorola Moto G06 Power – naprawdę tani, bo kosztujący zaledwie 349 złotych smartfon, kierowany do osób o nieszczególnie dużych wymaganiach, no chyba że chodzi o czas pracy. Pod tym względem Motka jest w stanie zaoferować naprawdę sporo, dzięki akumulatorowi o pojemności aż 7000 mAh. Trzy czy cztery dni działania to żadne wyzwanie. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania wynosi jedynie 18 W.

Szczególnie biorąc pod uwagę cenę zdumiewające dla sporej części użytkowników może być to, że Moto G06 Power ma wyświetlacz oferujący odświeżanie z częstotliwością 120 Hz. Jest to konkretnie panel IPS o przekątnej 6,88 cala i rozdzielczości HD+. Takie parametry pozwalają na komfortowe oglądanie filmów i seriali.

Motorola Moto G06 Power (źródło: Motorola)

Procesor MediaTek Helio G81 wespół z 4 GB RAM nie jest w stanie zapewnić ultrapłynnego działania w każdym zastosowaniu, ale podczas codziennego przeglądania internetu czy korzystania z google’owskich aplikacji raczej nie powinno być zawodu. Do tego dochodzą dwa aparaty (50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu), a całość domyka konstrukcja odporna na zachlapania i pył (klasa IP64).

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G06 Power:

wyświetlacz: 6,88 cala, LCD (IPS), 1640×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Helio G81 (12 nm; 2,0 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 64 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 18 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 171,4×77,5×8,82 mm, 220 g,

cena i dostępność:

Redmi 15 – dobry smartfon z dużą baterią dla „Kowalskiego”

Jeśli celujesz w niedrogi sprzęt, ale oczekujesz jednak nieco wyższej wydajności i większych możliwości, rzuć okiem na podstawowy model z serii Redmi 15. To dobry smartfon do 700 złotych, wyposażony w akumulator o wysokiej pojemności: 7000 mAh. Co warto podkreślić, można go ładować z mocą 33 W, dzięki czemu uzupełnianie energii jest dużo szybsze niż w przypadku wspomnianej wyżej Motki.

Redmi 15 ma też lepszy procesor (Qualcomm Snapdragon 685), więcej pamięci (8 GB RAM i 256 GB na pliki) oraz lepszy wyświetlacz. Ten ostatni to 6,9-calowy panel LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Redmi 15 (fot. Xiaomi)

Specyfikację uzupełniają aparaty (50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu), a także szerokie opcje łączności: of 4G (LTE), przez Wi-Fi i Bluetooth, aż po NFC do płatności zbliżeniowych. Sama konstrukcja cechuje się również pyło- i wodoodpornością w klasie IP64.

Najważniejsze cechy smartfona Redmi 15:

wyświetlacz: 6,9 cala, LCD, 2340×1080 pikseli, 144 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm; 2,8 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 171,1×82,1×8,55 mm, 224 g,

cena i dostępność:

Oppo A6 Pro 5G – najlepszy smartfon z dużą baterią do 1000 złotych

Oppo A6 Pro 5G to moja odpowiedź na pytanie o to, jaki smartfon do 1000 złotych wybrać, jeśli priorytetem jest duża bateria. Ten konkretny model został wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh, którego naładowanie do pełna pozwala liczyć na 2-3 dni normalnego działania. To nieco mniej niż w dwóch wcześniej opisanych urządzeniach, ale za to samo uzupełnianie energii jest zdecydowanie szybsze, bo maksymalna moc wynosi aż 80 W.

Bardzo szybkie ładowanie nie jest jedynym powodem, dla którego warto dopłacić do A6 Pro 5G. Kolejnymi atutami są: wyświetlacz typu AMOLED (oferujący doskonałą czerń i świetne nasycenie kolorów), wysoka wydajność (dzięki połączeniu procesora MediaTek Dimensity 6300 i 8 GB RAM), pierwszorzędna wytrzymałość (w klasach IP68 i IP69), a także – jak sama nazwa wskazuje – dostęp do łączności 5G.

Oppo A6 Pro 5G (fot. Oppo)

Oppo A6 Pro jest także wyjątkowo poręcznym smartfonem. Ma bowiem ekran o przekątnej 6,57 cala, w dodatku otoczony wąziutką ramką (1,67 mm). Model ten nie musi się też wstydzić swoich aparatów, choć też nie ma się co oszukiwać, że jest to smartfon fotograficzny. Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix i oczko do selfie (16 Mpix) oferują jednak przyzwoitą jaskość.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo A6 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,57 cala, AMOLED, 2372×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm; 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix (bokeh) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 158,2×75×8 mm, 185 g,

cena i dostępność:

Motorola Moto G86 Power 5G – świetny smartfon w dobrej cenie

Motorola Moto G86 Power 5G to pierwszy w tym rankingu model z czterocyfrową ceną. Na jakie korzyści możemy liczyć, zgłaszając gotowość do wydania takiej sumy? Ano niebagatelne.

Przede wszystkim chodzi o wyższą wydajność, jaką zapewnia wykonany w procesie technologicznym 4 nm procesor MediaTek Dimensity 7300, szczególnie że producent sparował go z 12 GB RAM. Po drugie: na szersze możliwości fotograficzne – główny aparat nadal cechuje się rozdzielczością 50 Mpix, ale oferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS), towarzystwa dotrzymuje mu zaś ultraszerokokątna jednostka o rozdzielczości 8 Mpix.

Jeśli chodzi o akumulator, charakteryzuje się on pojemnością 6720 mAh i obsługuje szybkie ładowanie, choć – niestety – tylko z mocą 30 W. Nadal za to można liczyć na odporność w klasach IP68 / IP69 oraz komplet podstawowych opcji łączności.

Motorola Moto G86 Power 5G (fot. Motorola)

Moto G86 Power 5G robi wrażenie z tyłu – za sprawą stylowego wykończenia w jednym z kolorów sygnowanych przez Pantone. Nie gorzej jest z przodu, gdzie zainstalowany został wyświetlacz pOLED o wysokiej rozdzielczości, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej aż 4500 nitów. Dzięki temu nawet w pełnym słońcu wszystko jest doskonale widoczne.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G86 Power 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm; 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6720 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161,2×74,7×8,65 mm, 195 g,

cena i dostępność:

Poco F7 5G – bardzo dobry smartfon z dużą baterią do 2000 złotych

Poco F7 5G bywa nazywany najbardziej opłacalnym smartfonem na rynku i nie jest to twierdzenie oderwane od rzeczywistości. Za mniej więcej 2000 złotych otrzymujemy bowiem całkiem kompletne i nieźle wyposażone urządzenie, które pod wieloma względami jest podobne do wyżej opisanego modelu Moto G86 Power 5G, ale tu i tam co nieco poprawia.

Owszem, ma minimalnie mniejszy akumulator (6500 mAh), ale za to umożliwia jego ładowanie z mocą nawet 90 W, dzięki czemu uzupełnianie energii jest błyskawiczne. Ma również przedni aparat o niższej rozdzielczości (20 Mpix vs 32 Mpix), ale do jakości autoportretów trudno mieć większe zastrzeżenia.

Poco F7 5G (fot. Xiaomi)

Dorzuca do tego lepszy procesor (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4), nowsze standardy łączności (Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0), jak również nieco większy wyświetlacz o minimalnie wyższej rozdzielczości. W kategorii do 2000 złotych jest to niezaprzeczalnie jedna z najlepszych opcji na rynku.

Najważniejsze cechy smartfona Poco F7 5G:

wyświetlacz: 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm; 3,21 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 20 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 163,1×77,9×8,2 mm, 216 g,

cena i dostępność:

Realme GT 7 5G – gamingowy smartfon z dużą baterią

Czas na model Realme GT 7 5G, z którym wyraźnie przechodzimy na wyższy poziom i to na wielu płaszczyznach. Ze względu na charakter zestawienia zacznę jednak od tego, że smartfon dysponuje akumulatorem o pojemności aż 7000 mAh i umożliwia jego ładowanie z mocą 120 W. Dzięki temu poziom 100% osiąga w zaledwie 40 minut!

To sprzęt, który dobrze sprawdzi się w rękach gracza, między innymi za sprawą wydajnego procesora MediaTek Dimensity 9400e, sparowanego z 12 GB RAM, ale też wyświetlacza LTPO AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz zaawansowanego układu chłodzenia z bardzo dużą komorą parową.

Realme GT 7 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Nie sposób nie wspomnieć też o systemie fotograficznym, w którym gotowość do działania zgłasza dodatkowy aparat 50 Mpix z teleobiektywem oferującym 2-krotny zoom optyczny. Kasia sprawdziła go w akcji i nie miała zastrzeżeń. Czy warto po niego sięgnąć? Biorąc pod uwagę, że Realme GT 7 jest smartfonem, który zapada w pamięć jako solidna propozycja, myślę, że jak najbardziej tak – dodała w podsumowaniu recenzji.

Najważniejsze cechy smartfona Realme GT 7 5G:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2780×1264 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 9400e (4 nm; 3,4 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 120 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 162,4×76,1×8,3 mm, 206 g,

cena i dostępność:

Vivo X200 FE 5G – smartfon z małym ekranem i dużą baterią

Marzy Ci się wydajny smartfon z dużą baterią i teleobiektywem, ale preferujesz mniejsze ekrany? W takim razie dobrą propozycją dla Ciebie może okazać się Vivo X200 FE 5G. Jego wyświetlacz ma jedynie 6,31 cala, a cała konstrukcja niespełna 72 mm szerokości, dzięki czemu bardzo dobrze leży nawet w niezbyt dużej dłoni.

To bardzo fajny telefon – nie mogę stwierdzić nic innego. W taki sposób podsumowała go Kasia w recenzji zwieńczonej notą 8,2/10. Doceniła nie tylko jego kompaktowe wymiary, ale też dobry wyświetlacz AMOLED, jakość wykonania, poprawne działanie oraz długi czas pracy i szybkie ładowanie (akumulator ma 6500 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 90 W).

Vivo X200 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Vivo X200 FE 5G nie jest pod żadnym względem sprzętem wybitnym, ale dobrze pasuje do niego określenie solidny. Nie tylko dlatego, że zupełnie nie boi się wody ani pyłu, ale też dlatego, że na każdym polu jest po prostu wystarczająco dobry, by sprostać wymaganiom typowego użytkownika.

Najważniejsze cechy smartfona Vivo X200 FE:

wyświetlacz: 6,31 cala, AMOLED, 2640×1216 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm; 3,25 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 150,8×71,8×7,99 mm, 186 g,

cena i dostępność:

OnePlus 15 5G – solidny smartfon wyższej klasy z dużą baterią

Krótko i na temat: OnePlus 15 5G jest aktualnie jednym z najlepszych smartfonów do 4000 złotych na rynku, a może nawet jedną z najlepszych opcji bez względu na budżet. Może i nie przypadnie do gustu miłośnikom absolutnie flagowych rozwiązań (no wiesz, tych z Ultra w nazwie), ale naprawdę nie ma się czego wstydzić.

Świetnie wypada czas pracy na baterii, bo wręcz pozwala zapomnieć o codziennym ładowaniu, doskonała jest wydajność, ekran, wibracje i jakość wykonania wraz z tymi kapitalnymi, nierysującymi się pleckami. Bardzo dobra jest z kolei ogólna jakość zdjęć, która spokojnie zadowoli większość użytkowników – wyliczał Kuba w recenzji.

OnePlus 15 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o konkrety, Piętnastka OnePlusa ma wyświetlacz LTPO AMOLED o częstotliwości odświeżania sięgającej 165 Hz, topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, najszybszą pamięć na rynku (LPDDR5X Ultra+ i UFS 4.1), trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (główny, tele i ultraszeroki) oraz krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7300 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 120 W, a do tego jeszcze ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus 15 5G:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2772×1272 pikseli, 165 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; 4,61 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7300 mAh, ładowanie maks. 120 W (bezprzewodowo: 50 W),

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68 / IP69 / IP69K,

wymiary i waga: 161,4×76,7×8,2 mm, 215 g,

Oppo Find X9 Pro 5G – smartfon z dobrym aparatem i dużą baterią

Zestawienie wieńczy Oppo Find X9 Pro 5G – flagowiec z krwi i kości. Jego specyfikację otwiera topowy procesor MediaTek Dimensity 9500, sparowany z szybką pamięcią operacyjną i masową. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 7500 mAh, który pozwala na co najmniej 2 dni normalnego użytkowania. Możesz też liczyć na szybkie ładowanie: przewodowo z mocą 80 W, a bezprzewodowo z mocą 50 W.

Niezaprzeczalnym atutem smartfona jest jego system fotograficzny. Tworzą go: główny aparat 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 200 Mpix z OIS, ultraszerokokątny moduł 50 Mpix oraz monochromatyczny sensor 2 Mpix tak dla wsparcia. Z przodu zaś znalazła się kolejna kamerka o rozdzielczości 50 Mpix. Pierwsze skrzypce na froncie gra jednak 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Oppo FInd X9 Pro (fot. Oppo)

To taki sprzęt, w którym naprawdę trudno znaleźć slaby punkt. Jest w stanie zachwycić w wielu różnych sytuacjach (przede wszystkim wydajnością, czasem pracy i możliwościami fotograficznymi). Do tego jest wyjątkowo estetyczny i solidnie wykonany. Jedyne, co może odstraszać, to cena.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo Find X9 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2772×1272 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm; 4,21 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 200 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (monochromatyczny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7500 mAh, ładowanie maks. 80 W (bezprzewodowo: 50 W),

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68 / IP69 / IP69,

wymiary i waga: 161,3×76,5×8,25 mm, 224 g,

7500 mAh to dla Ciebie za mało?

Wiele wskazuje na to, że w 2026 roku doczekamy się wysypu smartfonów wyposażonych w akumulatory o jeszcze większej pojemności. Ogniwa z kategorii 8000-10000 mAh mogą pojawić się w kilku różnych modelach, więc być może chwilowe wstrzymanie się z zakupem może być dla Ciebie dobrą opcją.

Jeśli jednak nawet 10000 mAh nie robi na Tobie wrażenia, wspomnę słówkiem, że pancerne smartfony (poza wysoką odpornością na upadki, wodę czy zapylenie) nierzadko mogą pochwalić się także szalenie pojemnymi akumulatorami. Są masywne i grube, a do tego bywają niezbyt wydajne, ale często potrafią wytrzymać ponad tydzień na jednym ładowaniu.

W zależności od budżetu warto zwrócić uwagę między innymi na te modele:

do 1000 złotych: Doogee Blade 20 Pro (11800 mAh) oraz Cubot King Kong Power 5 (15300 mAh),

(11800 mAh) oraz (15300 mAh), do 2000 złotych: Oukitel WP300 5G (16000 mAh),

(16000 mAh), do 3000 złotych: Ulefone Armor 34 Pro 5G (25500 mAh),

(25500 mAh), do 5000 złotych: Ulefone Armor 29 Ultra 5G (21200 mAh).

Jeśli to dalej nie to, czego szukasz – daj znać w komentarzu, na czym Ci zależy, a może wspólnie znajdziemy dla Ciebie ten optymalny model.