Nowy procesor Snapdragon zaprezentowany po cichu. Wcale mnie to nie dziwi

Osoby zainteresowane wczorajszą premierą smartfonów z serii Redmi Note 12 mogły być nieco zdziwione układem mobilnym, zastosowanym w podstawowym modelu. Okazuje się, że jest to stary-nowy SoC od Qualcomma.

Gdzieś to już widziałem

Qualcomm Snapdragon 680 4G to chip, którego możliwości poznaliśmy m.in. w Xiaomi Redmi Note 11 czy realme 9. Czym natomiast jest zastosowany w Redmi Note 12 układ mobilny Snapdragon 685 4G? Podkręconą wersją poprzednika. Qualcomm zastosował tu osiem rdzeni Kryo 265, których częstotliwość taktowania do 2,4 GHz zwiększono do 2,6 GHz. GPU to wciąż Adreno 610 ze wsparciem dla API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 i Vulkan 1.1. Według Qualcomma ostatecznie CPU zaliczyło skok wydajności o 15% względem poprzednika, a GPU o 10%.

Redmi Note 12 (źródło: Xiaomi)

Modem również nie uległ większym zmianom. To nadal model Snapdragon X11 LTE z MIMO 2×2, Downlinkiem do 390 Mb/s, Uplinkiem do 150 Mb/s oraz VoWi-Fi i VoLTE z bezszwowym przełączaniem się pomiędzy obydwoma systemami. Co się tyczy Wi-Fi i Bluetooth, tutaj system Qualcomm FastConnect 6100 zastąpiono wersją FastConnect 6200. Jedyną różnicą pomiędzy nimi jest podkręcenie standardu łączności Bluetooth z 5.1 na 5.2. Nowy ISP (Image Signal Processor) obsługuje teraz matryce o rozdzielczości do 108 Mpix zamiast, jak w Snapdragonie 680, do 64 Mpix.

Snapdragon do niedrogich smartfonów

Ostatnim rozwinięciem możliwości układu mobilnego jest obsługa szybszych wyświetlaczy. Smartfony wyposażone w „Snapdragona 680 na sterydach” mogą stosować ekrany o częstotliwości odświeżania 120 Hz, zarówno w rozdzielczości HD+, jak i Full HD+. Wsparcie dla akcelerowanych sprzętowo asystentów głosowych czy detekcja dalszego planu i usuwanie echa przez system kilku mikrofonów reklamowane w oficjalnej broszurce firmy pojawiły się już w układzie mobilnym poprzedniej generacji.

Nie dziwi mnie cicha premiera Snapdragona 685 4G. To bardzo osobliwy twór, a Qualcomm, zamiast zakończyć serię trzycyfrowych procesorów i skupić swoje moce na układach „X Gen”, tworzy lekko podkręcone wersje dwuletnich chipów. Zapewne wynika to z rynkowych problemów całej branży, jednak chciałoby się zobaczyć, jak firmy skupiają się na przyszłości, zamiast przypudrowywać stare rozwiązania.

Tym bardziej, że zastosowanie 5G jest coraz szersze i produkowanie układów mobilnych bez tego modułu stanie się lada chwila archaizmem.