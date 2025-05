MediaTek Dimensity 9400e to bardziej stary niż nowy procesor

Do rodziny topowych procesorów mobilnych producenta z Tajwanu dołączył jeszcze jeden model. MediaTek Dimensity 9400e wyraźnie odstaje od swoich braci, choć wciąż niezaprzeczalnie reprezentuje klasę premium.

MediaTek Dimensity 9400e – nowy procesor do prawie-flagowych smartfonów

MediaTek Dimensity 9400e dołącza do swoich braci, a więc zaprezentowanego niedawno chipsetu Dimensity 9400+ oraz podstawowego Dimensity 9400, jako najsłabszy z topowych układów SoC w ofercie tajwańskiego producenta. Powinien znaleźć zastosowanie w smartfonach, które można by określić jako prawie-flagowe. Jest symbolem drobnej zmiany nazewnictwa, bowiem we wcześniejszych generacjach podobne chipsety miały liczbę 50 w nazwie (np. Dimensity 8250).

Jako jedyny z całej trójki powstał w oparciu o proces technologiczny 4 nm, a nie 3 nm. Jako jedyny nie wykorzystuje też głównego rdzenia Cortex-X925. Jego rolę przejął Cortex-X4 o taktowaniu podbitym do 3,4 GHz. Współpracują z nim kolejne trzy rdzenie Cortex-X4 o taktowaniu 2,85 GHz oraz cztery rdzenie Cortex-A720 o taktowaniu 2 GHz.

Procesor MediaTek Dimensity 9400e odstaje od braci także w innych aspektach – jednostka graficzna to nie Arm Immortalis-G925 MC12, lecz Arm Immortalis-G720 MC12, a obsługa sztucznej inteligencji oddelegowana została układowi NPU 790, a nie NPU 890. Mimo wszystko nadal można oczekiwać bardzo wysokiej wydajności, praktycznie w każdych zastosowaniach, nie wyłączając z tego gier.

Zresztą to właśnie z myślą o graczach nowy procesor został wyposażony w technologię Adaptive Gaming Technology 2.0 i konwerter częstotliwości odświeżania MFRC 2.0+. Poza tym chipset obsługuje pamięć LPDDR5X i UFS 4.0, łączność 5G i Wi-Fi 7, aparaty o rozdzielczości do 320 Mpix oraz wyświetlacze WQHD+ o częstotliwości odświeżania 180 Hz.

Na dobrą sprawę specyfikacja MediaTek Dimensity 9400e jest praktycznie bliźniacza z parametrami Dimensity 9300+. Różnica polega na tym, że drugi z wymienionych chipsetów oferuje wyższe transfery w przypadku RAM (do 9600 Mb/s), ale ogranicza się do starszego standardu Bluetooth (5.4). Poniżej zaś możesz zobaczyć porównanie nowego procesora z braćmi…

Porównanie MediaTek Dimensity 9400e vs Dimensity 9400 vs Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400e MediaTek Dimensity 9400 MediaTek Dimensity 9400+ Proces technologiczny 4 nm 3 nm 3 nm CPU 1x Cortex-X4 (3,4 GHz),

3x Cortex-X4,

4x Cortex-A720 1x Cortex-X925 (3,62 GHz),

3x Cortex-X4,

4x Cortex-A720 1x Cortex-X925 (3,73 GHz),

3x Cortex-X4,

4x Cortex-A720 GPU Arm Immortalis-G720 MC12 Arm Immortalis-G925 MC12 Arm Immortalis-G925 MC12 NPU MediaTek NPU 790 MediaTek NPU 890 MediaTek NPU 890 Obsługiwana pamięć LPDDR5X (8533 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ LPDDR5X (10667 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ LPDDR5X (10667 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ Obsługiwana łączność 5G (3GPP-R16),

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R17),

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R17),

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6.0 Obsługiwane aparaty 320 Mpix,

wideo do 8K/30fps 320 Mpix,

wideo do 8K/60fps 320 Mpix,

wideo do 8K/60fps Obsługiwane wyświetlacze WQHD+, do 180 Hz WQHD+, do 180 Hz WQHD+, do 180 Hz

Pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9400e mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu. Jednym z pierwszych będzie Realme GT 7, co potwierdził sam producent.