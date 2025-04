Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 oficjalnie. Niegodny elity?

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 to najnowszy chipset w ofercie amerykańskiego producenta. Plasuje się odrobinę niżej niż topowy Snapdragon 8 Elite, ale i tak oferować ma olbrzymie możliwości i cechować się wszechstronnością, a równocześnie niskim zapotrzebowaniem na energię.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 zaprezentowany. Co oferuje?

Nie tytułują go Elite. Najnowszy chipset amerykańskiego producenta nosi nazwę Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 i jest to całkiem logiczne, gdy weźmie się pod uwagę jego specyfikację. Jest to bowiem bardziej następca ubiegłorocznego układu Snapdragon 8s Gen 3 niż zubożona wersja topowego Snapdragona 8 Elite.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (źródło: Qualcomm)

Został opracowany w procesie technologicznym TSMC 4 nm i nie zawiera rdzeni Oryon, lecz Kryo. Konkretnie ma jeden rdzeń Cortex-X4 o taktowaniu 3,2 GHz oraz siedem rdzeni Cortex-A720 o różnym taktowaniu: od 2 do 3 GHz.

Według producenta procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 oferuje o 31% wyższą wydajność od swojego poprzednika, a równocześnie pobiera o 39% mniej energii.

Poza procesorem głównym ten układ SoC został także wyposażony w jednostkę graficzną Adreno 825 (z obietnicą poprawy o 49% w kontekście przetwarzania grafiki), wraz z funkcjami Snapdragon Elite Gaming i sprzętową obsługą ray-tracingu.

Nie zabrakło też ulepszonego procesora do lokalnej obsługi sztucznej inteligencji (NPU) i w tym przypadku zysk wydajnościowy wynosi, ponoć, 44%.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (źródło: Qualcomm)

Snapdragon 8s Gen 4 obsługuje także pamięć operacyjną w standardzie LPDDR5X, pamięć masową UFS 4.0, wyświetlacze WQHD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz aparaty o rozdzielczości do 320 Mpix. Umożliwia również nagrywanie wideo HDR w jakości 4K/60fps. Na pokładzie jest też pakiet Snapdragon Sound z kodekiem aptX.

Wreszcie, modem Snapdragon X75 zapewnia możliwość korzystania z sieci 5G przy transferach dochodzących do 4,2 Gb/s. Pozostałe opcje łączności to Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0.

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 vs 8 Gen Elite vs 8s Gen 3

Czas na podsumowanie informacji – w poniższej tabelce znajdziesz najważniejsze szczegóły techniczne nowego układu SoC i od razu porównasz je sobie z jego najbliższymi krewnymi:

Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Elite Proces technologiczny 4 nm 4 nm 3 nm CPU 1x Cortex-X4 (3,0 GHz),

4x Cortex-A720 (do 2,8 GHz),

3x Cortex-A520 (2,0 GHz) 1x Cortex-X4 (3,2 GHz),

3x Cortex-A720 (3,0 GHz),

2x Cortex-A720 (2,8 GHz),

2x Cortex-A720 (2,0 GHz) 2x Oryon Phoenix L (4,32 GHz),

6x Oryon Phoenix M (3,53 GHz) GPU Adreno 735 Adreno 825 Adreno 735 NPU Hexagon Hexagon Hexagon Łączność Snapdragon X70 5G

(do 6,5 Gb/s),

FastConnect Wi-Fi 7

(do 5,8 Gb/s),

Bluetooth 5.4 Snapdragon X75 5G

(do 4,2 Gb/s),

FastConnect Wi-Fi 7

(do 5,8 Gb/s),

Bluetooth 6.0 Snapdragon X80 5G

(do 10 Gb/s),

FastConnect Wi-Fi 7

(do 5,8 Gb/s),

Bluetooth 6.0 Obsługiwana pamięć LPDDR5X (do 4200 MHz),

UFS 4.0 LPDDR5X (do 4800 MHz),

UFS 4.0 LPDDR5X (do 5300 MHz),

UFS 4.0 Obsługiwane aparaty 18-bit,

do 200 Mpix,

wideo do 4K/60 fps 18-bit,

do 320 Mpix,

wideo do 4K/60 fps 18-bit,

do 320 Mpix,

wideo do 8K/30fps Obsługiwane wyświetlacze QHD+ do 144 Hz WQHD+ do 144 Hz QHD+ do 240 Hz

Nadciągają pierwsze smartfony z nowym Snapdragonem

Smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 zaczną pojawiać się na rynku prawdopodobnie jeszcze w kwietniu 2025 roku. Pierwszym z nich ma być Iqoo Z10 Turbo, a potem dołączą do niego modele marek Xiaomi, Oppo czy Meizu.