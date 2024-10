Jaki wzmocniony smartfon warto kupić? Te pancerniaki wytrzymują więcej

Współczesne smartfony to dość kruche urządzenia. Może i nie jest tak źle, by rozpadały się na kawałki od samego patrzenia, ale upadki i kąpiele w wodzie lub pyle potrafią narobić poważnych szkód. Jeśli jest to dla Ciebie niedopuszczalne, to tak się składa, że istnieje cała kategoria urządzeń o wzmocnionych konstrukcjach, gotowych na najrozmaitsze przygody. To tzw. pancerne smartfony. W tym zestawieniu polecam reprezentujące tę grupę modele, które szczególnie zasługują na uwagę.

Jaki jest najlepszy smartfon pancerny na rynku? Trudno o jednoznaczną odpowiedź

Trudno byłoby wytypować jeden najlepszy smartfon pancerny na rynku. Dla jednej osoby ważniejsza może być bowiem ochrona ekranu, dla innej jak największa wodoszczelność, a kolejny użytkownik może oczekiwać przede wszystkim odporności na uderzenia i upadki. Dlatego też, tworząc ten ranking, starałem się uwzględnić różne potrzeby i wybrałem 8 urządzeń, które – moim zdaniem – na nie odpowiadają.

Zestawienie otwierają relatywnie tanie smartfony, których atuty jednak nie kończą się na wzmocnionej obudowie. Dalej polecam coraz droższe, a równocześnie coraz lepiej wyposażone modele, które mogą zainteresować czy to miłośników górskich wypraw i sportów ekstremalnych, czy też budowlańców i inne osoby pracujące w – nazwijmy to – trudniejszym środowisku. Lista przedstawia się następująco…

Ile potrafi wytrzymać smartfon outdoorowy?

Naprawdę dobry smartfon outdoorowy to sprzęt, któremu niestraszne są: kąpiele na głębokości do 1,5 metra, kontakt z piachem i pyłem, jak również upadki z wysokości 1,5 m. Rasowe pancerniaki mają wzmocnione obudowy, które amortyzują upadki i chronią komponenty wewnętrzne przed uszkodzeniami.

O tym, jak wiele potrafi wytrzymać smartfon, informują przede wszystkim certyfikaty i standardy. No właśnie, czas na kilka słów o nich.

MIL-STD-810H, IP68, IP69… – co oznaczają te skróty?

Porządny smartfon pancerny powinien spełniać wymogi normy MIL-STD-810H. Jest to standard militarny, a certyfikat przyznawany jest dopiero po pomyślnym ukończeniu rozmaitych testów. Próby te polegają między innymi na:

działaniu ekstremalnych (i gwałtownie zmieniających się) temperatur,

narażaniu na różne rodzaje opadów atmosferycznych,

upadkach z różnych wysokości,

poddawaniu wibracjom o różnej częstotliwości,

kontakcie z wodą, pyłem i piaskiem.

O stopniu ochrony przed pyłem i wodą informuje zaś kod IPxy. Pierwsza liczba (x) dotyczy penetracji przez pył i większe ciała stałe:

IP1y – ochrona przed dotykiem dłonią i penetracją ciałami o średnicy 50 mm,

IP2y – ochrona przed dotykiem palcem i penetracją ciałami o średnicy 12,5 mm,

IP3y – ochrona przed dotykiem narzędziem i penetracją ciałami o średnicy 2,5 mm,

IP4y – ochrona przed dotykiem drutem i penetracją ciałami o średnicy 1 mm,

IP5y – ochrona przed dotykiem drutem i penetracją pyłem,

IP6y – ochrona przed dotykiem drutem i pełna pyłoszczelność.

Druga liczba (y) informuje zaś o wodoodporności lub wodoszczelności:

IPx1 – ochrona przed kroplami wody,

IPx2 – ochrona przed kroplami wody, przy wychyleniu obudowy do 15 stopni,

IPx3 – ochrona przed natryskiem wodą, przy wychyleniu obudowy do 60 stopni,

IPx4 – ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku,

IPx5 – ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) z dowolnego kierunku,

IPx6 – ochrona przed strugą wody (100 l/min) z dowolnego kierunku,

IPx7 – ochrona przed zanurzeniem w wodzie (30 min na głębokości 1 m),

IPx8 – ochrona przed zanurzeniem w wodzie (powyżej normy IPx7),

IPx9 – ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar).

Najbardziej wytrzymałe smartfony pancerne cechują się zgodnością ze stopniami ochrony IP68 i IP69.

Co jeszcze oferują wzmocnione smartfony w 2024 roku?

Wzmocnione smartfony są wyposażane w takie same podzespoły jak modele, które nie mają pancernych obudów. Często jednak – co zrozumiałe – za taką samą specyfikację trzeba zapłacić nieco więcej pieniędzy. Niemniej możesz liczyć na obecność wcale nie najgorszych procesorów z rodziny MediaTek Helio i Dimensity (aż do Dimensity 8050) czy też Qualcomm Snapdragon.

Za absolutne minimum należy uznać 4 GB pamięci operacyjnej, a na rynku dostępne są też urządzenia z 6, 8, 12 czy 16 GB RAM. Bez problemu znajdziesz również model z wyświetlaczem Full HD+, choć nastaw się na to, że będzie to raczej panel LCD, a nie AMOLED. Przeważnie jest on chroniony szkłem Gorilla Glass. Niczym wyjątkowym nie jest też pancerny smartfon z 5G i NFC.

Jedno, czego trzeba być świadomym, to że pancerne smartfony bardzo rzadko mają na pokładzie dobre aparaty (choć zdarzają się wyjątki). Czasem jednak są dodatkowo wyposażone w kamery noktowizyjne czy nawet termowizję, a inne przydatne w terenie rozwiązania to latarka, miernik hałasu, poziomica, kompas czy GPS. Więcej konkretów znajdziesz w opisach poszczególnych modeli. Zatem…

Zaczynamy!

Doogee S41 Plus – dobry i tani smartfon pancerny dla mniej wymagających

Szukasz smartfona, który przetrwa niejedno, ale też nie chcesz wydawać na niego nie-wiadomo-jak-dużych pieniędzy? Jeśli tak, Doogee S41 Plus może okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie imponuje on swoją specyfikacją, ale procesor Unisoc T606 w parze z 4 GB RAM pozwala liczyć na jako taką wydajność, a 5,5-calowy wyświetlacz HD+ zapewnia niemałą przestrzeń roboczą.

Po aparatach nie ma co spodziewać się czegoś więcej niż możliwości zrobienia w miarę ostrego zdjęcia, ale ostatecznie nie to jest tu najważniejsze. Niewątpliwym plusem jest za to akumulator o pojemności 6300 mAh, gwarantujący spokojnie kilka dni pracy między jednym ładowaniem a drugim. Warto też podkreślić obecność modułu NFC do płatności zbliżeniowych.

Doogee S41 Plus (fot. Doogee)

Kluczowe w kontekście tego zestawienia jest jednak – oczywiście – to, jak wiele ten smartfon potrafi wytrzymać. A prawda jest taka, że mało co robi na nim wrażenie. Spełnia wymogi normy MIL-STD-810H, a do tego nie boi się ani pyłu (w którym może leżeć przez 24 godziny), ani wody – zgodnie ze standardami IP68 i IP69K. Mająca nieco ponad 16 mm grubości obudowa dobrze znosi też upadki z wysokości 1,5 m.

Najważniejsze cechy smartfona Doogee S41 Plus:

Wyświetlacz: 5,5 cala, HD+, IPS, 60 Hz

Procesor: Unisoc T606

Pamięć: 4 GB RAM / 128 GB na pliki

Akumulator: 6300 mAh

Aparaty: 13+2+2 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu

Łączność bezprzewodowa: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC

System: Android 13

Standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68, IP69K + szkło Gorilla Glass

Wymiary: 162,5 x 77,8 x 16,2 mm

Waga: ~260 g

Cubot King Kong AX – wydajny i wytrzymały smartfon do 1000 złotych

Cubot King Kong AX plasuje się cały poziom wyżej i jest smartfonem, od którego można wymagać całkiem sporo – nie tylko w kontekście odporności. Jego sercem jest dość wydajny procesor MediaTek Helio G99, który do pomocy ma w dodatku 12 GB RAM. Specyfikację uzupełniają: akumulator o pojemności 5100 mAh (co ciekawe: obsługuje szybkie ładowanie o mocy 33 W) oraz dwa wyświetlacze.

Ten ostatni aspekt to nie lada ciekawostka. Mamy tu bowiem główny ekran IPS o przekątnej 6,58 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, jak również dodatkowy panel z tyłu obudowy – o średnicy 1,32 cala – umożliwiający szybkie podejrzenie aktualnej godziny. Całkiem nieźle w akcji wypadają także aparaty: 100+5 Mpix z tyłu oraz 32 Mpix z przodu.

Urządzenie jest odporne na wodę, kurz i wysokie temperatury. Jego ekran jest pokryty szkłem Panda Glass, a obudowa spełnia wymogi standardów IP68 i IP69K. Przy tym wszystkim smartfon ma tylko 13 mm grubości i waży niespełna 300 g.

Najważniejsze cechy smartfona Cubot King Kong AX:

Wyświetlacz: 6,58 cala, Full HD+, IPS, 120 Hz

Procesor: MediaTek Helio G99

Pamięć: 12 GB RAM / 256 GB na pliki

Akumulator: 5100 mAh

Aparaty: 100+5 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

Łączność bezprzewodowa: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC

System: Android 14

Standardy odporności: IP68, IP69K + szkło Panda Glass

Wymiary: 172 x 82 x 13 mm

Waga: ~295 g

Samsung Galaxy Xcover 7 – uniwersalny smartfon outdoorowy do 1500 złotych

Samsung to jeden z niewielu, a właściwie jedyny spośród „dużych” producentów, którzy regularnie wprowadzają na rynek wzmacniane smartfony. Jego modele stanowią szczególnie atrakcyjny wybór dla osób, które oczekują wysokiej wytrzymałości, ale liczą też na dobrą wydajność, stylowy wygląd, uniwersalność i konkretne wsparcie posprzedażowe.

Najnowszy Samsung Galaxy Xcover 7 to outdoorowy smartfon z 5G, wyposażony ponadto w procesor MediaTek Dimensity 6100+ i 6 GB pamięci operacyjnej. Pozytywnie na komfort użytkowania wpływa również 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+. I tylko szkoda, że jego jasność sięga jedynie 500 nitów – jest za to bardzo czuły na dotyk, co na budowie czy w innym trudnym terenie może okazać się nieocenione.

Ekran został w dodatku pokryty szkłem Gorilla Glass Victus, a cała obudowa pomyślnie przeszła proces certyfikacji MIL-STD-810H oraz IP68. Minusem dla części osób może być fakt, że akumulator ma tylko 4050 mAh, ale dzięki temu Koreańczykom udało się zaprojektować wzmocniony smartfon o grubości nieznacznie tylko przekraczającej 10 mm.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Xcover 7:

Wyświetlacz: 6,6 cala, Full HD+, PLS, 60 Hz

Procesor: MediaTek Dimensity 6100+

Pamięć: 6 GB RAM / 128 GB na pliki

Akumulator: 4050 mAh

Aparaty: 50 Mpix z tyłu / 5 Mpix z przodu

Łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC

System: Android 14

Standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68 + szkło Gorilla Glass Victus

Wymiary: 169 x 80,1 x 10,2 mm

Waga: ~240 g

Hammer Blade V – smukły i poręczny smartfon dla budowlańca

W rankingu o takiej tematyce nie mogłoby też zabraknąć chociażby jednego urządzenia tej polskiej marki. Aktualnie najbardziej na uwagę zasługuje moim zdaniem Hammer Blade V. Choć na pierwszy rzut oka nie wygląda topornie, to może pochwalić się certyfikatem MIL-STD-810H i spełnia wymogi standardu IP69. Jego ekran zaś jest pokryty szkłem Gorilla Glass 5.

Wyświetlacz – skoro już przy nim jesteśmy – ma przekątną 6,59 cala oraz cechuje się rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Całkiem wysoką wydajność zapewnia procesor MediaTek Dimensity 7050, sparowany z 8 GB RAM, a akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala liczyć na przyzwoity czas działania.

Pracę w terenie ułatwia fizyczny przycisk wielofunkcyjny, a do tego telefon oferuje pakiet przydatnych narzędzi, takich jak latarka, kompas czy miernik hałasu. Producent postarał się również o obsługę sieci 5G i wirtualnych kart eSIM.

Najważniejsze cechy smartfona Hammer Blade V:

Wyświetlacz: 6,59 cala, Full HD+, IPS, 120 Hz

Procesor: MediaTek Dimensity 7050

Pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na pliki

Akumulator: 5000 mAh

Aparaty: 50+8 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

Łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC

System: Android 14

Standardy odporności: MIL-STD-810H, IP69 + szkło Gorilla Glass 5

Wymiary: 173 x 83 x 12 mm

Waga: ~200 g

Przy okazji warto wspomnieć, że dopiero co rynkową premierę miał nowy smartfon marki Hammer – Hammer Construction 2 Thermal 5G z kamerą termowizyjną. Jego cena jednak to już aż 2499 złotych.

Ulefone Power Armor 18 Ultra – pancerny smartfon z „dużą baterią”

Jeśli wśród Twoich priorytetów znajduje się bardzo długi czas działania, to dobrą opcją dla Ciebie może okazać się Ulefone Power Armor 18 Ultra. To pancerny smartfon, wyposażony w akumulator o pojemności aż 9600 mAh, co pozwala spokojnie liczyć na 4 dni działania między jednym ładowaniem a drugim. W dodatku uzupełnianie energii jest szybkie – dzięki ładowarce o mocy 66 W.

Tak potężny akumulator sprawia, że urządzenie ma prawie 19 mm grubości i waży ponad 400 g, więc nie należy do szczególnie smukłych i lekkich. W tym przypadku jest to jednak w porządku – to smartfon, który ma dużo wytrzymywać – także w kontekście rozmaitych przygód.

Jego konstrukcja jest odporna na wodę, pył i uderzenia, o czym świadczą certyfikaty MIL-STD-810H, IP68 i IP69K. Niestraszna jest mu półgodzinna kąpiel na głębokości 1,5 m i upadki z wysokości 1,5 m.

Ulefone Armor 18 Ultra (fot. Ulefone)

Przy tym wszystkim nie jest to bezużyteczna cegła. Wręcz przeciwnie – możesz liczyć na wysoką wydajność za sprawą procesora MediaTek Dimensity 7050 i 12 GB RAM, całkiem szerokie możliwości fotograficzne (dzięki potrójnemu aparatowi firmy Samsung: 108+8+5 Mpix) oraz sporą przestrzeń roboczą zapewnianą przez 6,58-calowy wyświetlacz Full HD+. Na pokładzie znajduje się też, oczywiście, moduł GPS. Wśród dodatkowych rozwiązań odnajdujemy zaś termometr.

Najważniejsze cechy smartfona Ulefone Power Armor 18 Ultra:

Wyświetlacz: 6,58 cala, Full HD+, IPS, 120 Hz

Procesor: MediaTek Dimensity 7050

Pamięć: 12 GB RAM / 512 GB na pliki

Akumulator: 9600 mAh

Aparaty: 108+8+5 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

Łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC

System: Android 13

Standardy odporności: MIL-STD-810H, IP69K, IP68 + szkło Gorilla Glass 5

Wymiary: 175,2 x 83,4 x 18,8 mm

Waga: ~410 g

Oukitel WP30 Pro – outdoorowy smartfon z kamerą noktowizyjną

Oukitel WP30 Pro jest smartfonem podobnym do wyżej wspomnianego modelu, ale słowem, które dobrze pasowałoby do jego opisu, jest „bardziej”. Ma bowiem bardziej pojemny akumulator (11000 mAh), który w dodatku można ładować z mocą 120 W i ma też wydajniejszy procesor (MediaTek Dimensity 8050). Przede wszystkim jednak oferuje szersze możliwości fotograficzne.

WP30 Pro także ma aparat Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 Mpix, ale dokłada do tego stworzoną przez Sony kamerę noktowizyjną 20 Mpix. Dzięki temu doskonale sprawdza się w nocy. Urządzenie zostało też wyposażone w większy ekran, a do tego z tyłu ma dodatkowy wyświetlacz (podobnie jak wspominany już w tym rankingu Cubot King Kong AX).

Równocześnie cechuje go bardzo wysoka odporność – po raz kolejny można wspomnieć o standardach MIL-STD-810H, IP68 i IP69K oraz szkle Gorilla Glass 5. Jedynym minusem – pomijając dość wysoką cenę – są gabaryty. Ten smartfon ma 19 mm grubości i waży ~415 g.

Najważniejsze cechy smartfona Oukitel WP30 Pro:

Wyświetlacz: 6,78 cala, Full HD+, IPS, 120 Hz

Procesor: MediaTek Dimensity 8050

Pamięć: 12 GB RAM / 512 GB na pliki

Akumulator: 11000 mAh

Aparaty: 108+20+5 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

Łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC

System: Android 13

Standardy odporności: MIL-STD-810H, IP69K, IP68 + szkło Gorilla Glass 5

Wymiary: 177,4 x 83,6 x 19 mm

Waga: ~415 g

HMD XR21 – niepozorny smartfon, który wiele wytrzyma

Typowe „pancerniaki” wcale jednak nie wyczerpują tematu wytrzymałych smartfonów. Nie lada ciekawostką na rynku jest na przykład HMD XR21 (znany też jako Nokia XR21). Pomimo niepozornego wyglądu jest to sprzęt o bardzo wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne: wodę, pył i różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki.

Jego obudowa została wykonana między innymi z aluminium. Cechuje ją zgodność z normami MIL-STD-810H, IP68 i IP69K. Dodatkowo ekran został pokryty szkłem Gorilla Glass Victus. Skoro jesteśmy już przy wyświetlaczu, wspomnę od razu, że jest to 6,49-calowy panel typu IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

HMD XR21 (fot. HMD)

Smartfon HMD XR21 może także pochwalić się niezłą wydajnością, dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 695 i 6 GB RAM. W środku znalazło się też miejsce dla akumulatora o pojemności 4800 mAh, a dopełnieniem całości są aparaty: 64+8 Mpix z tyłu oraz 16 Mpix z przodu. Co ciekawe, całość waży tylko ~230 g i ma mniej niż 10,5 mm grubości.

Najważniejsze cechy smartfona HMD XR21:

Wyświetlacz: 6,49 cala, Full HD+, IPS, 120 Hz

Procesor: Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć: 6 GB RAM / 128 GB na pliki

Akumulator: 4800 mAh

Aparaty: 64+8 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

Łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC

System: Android 13

Standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68, IP69K + szkło Gorilla Glass Victus

Wymiary: 168 x 78,6 x 10,5 mm

Waga: ~230 g

Motorola Edge 50 Ultra – wyjątkowo wytrzymały flagowiec

Wysokiej wytrzymałości coraz częściej można oczekiwać także od flagowych smartfonów, a prawdziwym mocarzem pod tym względem jest Motorola Edge 50 Ultra. Choć na pozór jest to zwykły, uniwersalny sprzęt, to w rzeczywistości ma ekran pokryty szkłem Gorilla Glass Victus i obudowę spełniającą wymogi norm MIL-STD-810H oraz IP68.

Ten wyjątkowo wytrzymały smartfon flagowy ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 16 GB RAM typu LPDDR5X, 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0 oraz akumulator o pojemności 4500 mAh. Uzupełnianie energii w tym ostatnim odbywa się błyskawicznie – dzięki obsłudze ładowania z mocą 125 W. Możesz też liczyć na superpłynne działanie i bezproblemową łączność „bez kabli”, zapewnianą przez moduły Wi-Fi 7 i 5G.

Świetne wrażenie robi też 6,7-calowy wyświetlacz pOLED o bardzo wysokiej rozdzielczości. Dobrze współgrają z nim głośniki stereo kompatybilne z technologią Dolby Atmos. We flagowcu nie mogło również zabraknąć dobrych aparatów – w tym przypadku są to sensory 64+50+50 Mpix (w tym teleobiektyw z 3-krotnym zoomem) z tyłu oraz kamera 50 Mpix z przodu. I tylko szkoda, że cena jest tak wysoka, choć równocześnie wydaje się uzasadniona.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Edge 50 Ultra:

Wyświetlacz: 6,7 cala, 1220p, pOLED, 144 Hz

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Pamięć: 16 GB RAM / 1 TB na pliki

Akumulator: 4500 mAh

Aparaty: 64+50+50 Mpix z tyłu / 50 Mpix z przodu

Łączność bezprzewodowa: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

System: Android 14

Standardy odporności: MIL-STD-810H, IP68 + szkło Gorilla Glass Victus

Wymiary: 161,1 x 72,4 x 8,6 mm

Waga: ~200 g

A zatem najlepszy smartfon outdoorowy to…?

Tak jak już pisałem we wstępie, nie da się udzielić prostej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Niemniej wierzę, że ten ranking pomógł Ci odnaleźć optymalny model dla siebie. Jeśli nie, wiedz, że oferty producentów, takich jak Oukitel, Doogee, Cubot czy Ulefone są znacznie szersze.

Możesz podpytać o inne modele w sekcji komentarzy albo poszukać czegoś na własną rękę (teraz już pewnie wiesz, na co zwracać uwagę).