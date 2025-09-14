Jaki smartfon do 3000 złotych warto kupić w 2025 roku? Taki budżet pozwala Ci wybrać urządzenie plasujące się gdzieś pomiędzy średnią półką a wąską grupą flagowców. Najlepsze telefony do 3000 złotych oferują świetną wydajność, mają dobre aparaty i cechują się nienaganną jakością wykonania. Szczególnie modele, które znajdziesz w tym rankingu.

Jaki smartfon do 3000 złotych kupić w 2025 roku?

3000 złotych to górna granica średniej półki, która jest wyjątkowo szeroka, bo w tej kategorii mieszczą się także:

…które polecałem w innych tego typu zestawieniach. Teraz nadszedł czas na najdroższych reprezentantów tej półki, a – w niektórych przypadkach – są to nawet najtańsze flagowce (w zależności od tego, jak skonstruowana jest oferta danego producenta). Ranking przedstawia się następująco:

Najlepszy smartfon do 3000 złotych. Ranking 2025:

Google Pixel 9 – bardzo dobry smartfon z małym ekranem

– bardzo dobry smartfon z małym ekranem Honor 400 Pro – pomost między średniakiem a flagowcem

– pomost między średniakiem a flagowcem Realme GT 7 – wydajny smartfon z dużą baterią do 3000 złotych

– wydajny smartfon z dużą baterią do 3000 złotych Huawei Pura 70 Pro – wybrakowany, ale i tak godny polecenia

– wybrakowany, ale i tak godny polecenia Oppo Reno 13 Pro – smartfon do 3000 złotych z peryskopowym teleobiektywem

– smartfon do 3000 złotych z peryskopowym teleobiektywem Motorola Razr 50 Ultra – najlepszy składany smartfon do 3000 złotych

Jak więc widzisz, mamy tu 6 modeli. Zostały one ułożone w losowej kolejności – nie jest tak, że pierwszy lub ostatni jest najlepszym w zestawieniu. Każdy z nich to dobry telefon do 3000 złotych – starałem się wręcz, by znalazło się tu coś dla osób o różnych wymaganiach i potrzebach.

Co oferują najlepsze smartfony do 3000 złotych w 2025 roku?

W 2025 roku telefony w tej kategorii cenowej nierzadko mają na pokładach topowe procesory poprzedniej generacji, oferujące bardzo wysoką wydajność. Standardem jest też obecność 12 GB RAM, a do tego otrzymujemy od 128 do 512 GB pamięci masowej.

Od smartfonów z tej półki cenowej należy także oczekiwać, że wytrzymają przynajmniej dobę między ładowaniami, a zdarzają się też modele działające 1,5 albo i 2 dni.

Wśród modeli do 3000 złotych zdecydowanie dominują smartfony z wyświetlaczami OLED o rozdzielczości Full HD+ lub wyższej i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Często cechują się też bardzo wysokim poziomem jasności.

Charakterystyczne na tej półce jest też kładzenie nacisku na możliwości fotograficzne. Zwykle mamy do czynienia z bardzo dobrymi aparatami głównymi (z sensorami o rozdzielczości 50 Mpix lub wyższej i obiektywami oferującymi optyczną stabilizację obrazu). Nierzadko towarzyszą im teleobiektywy, a praktycznie zawsze na pokładzie znajduje też obiektyw ultraszerokokątny.

Po więcej szczegółów odsyłam do opisów poszczególnych modeli. Krótko mówiąc…

Zaczynamy!

Google Pixel 9 – bardzo dobry smartfon z małym ekranem

Ranking smartfonów do 3000 złotych otwiera Google Pixel 9 – smartfon, który świetnie wygląda i został wykonany z wysokiej klasy materiałów. Jednym z jego największych atutów jest stosunkowo mały – jak na współczesne standardy – wyświetlacz (6,3 cala). Jest to konkretnie panel typu OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 2700 nitów. Kawał dobrego ekranu, dzięki któremu telefon dobrze leży nawet w niezbyt dużej dłoni.

Procesor Google Tensor G4 w połączeniu z 12 GB pamięci operacyjnej zapewnia płynne działanie czystego Androida i rozmaitych aplikacji. Z kolei akumulator – pomimo skromnej pojemności 4700 mAh – jest w stanie realnie zaoferować cały dzień działania, a przy mniej intensywnym korzystaniu da się dojść nawet do dwóch.

Zastosowane w tym modelu aparaty są niezłe, choć nie wybitne. Zdecydowanie da się nimi zarejestrować wspomnienia, do których dobrze się później wraca. Warto też wspomnieć, że Google obiecuje 7 dużych aktualizacji Androida – jeśli 3000 złotych to dla Ciebie duże pieniądze, to przynajmniej wiesz, że wydajesz je na sprzęt, który może posłużyć Ci długie lata.

Najważniejsze cechy smartfona Google Pixel 9:

wyświetlacz: 6,3 cala, OLED, 2424×1080 pikseli, 120 Hz, do 2700 nitów,

procesor: Google Tensor G4 (4 nm, do 3,1 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 10,5 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 10,5 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4700 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 14 (dostępna aktualizacja),

odporność: IP68,

wymiary i waga: 152,8×72×8,5 mm, 198 g,

Honor 400 Pro – pomost między średniakiem a flagowcem

„Honor 400 Pro to smartfon, który spokojnie można określić słowem fajny. A nawet bardzo fajny. Oferuje przede wszystkim nienaganną wydajność, wprost świetny ekran, bardzo dobry aparat, szybkie ładowanie 100 W oraz długie wsparcie aktualizacjami” – tak w podsumowaniu recenzji napisał o nim Kuba, przyznając mu równocześnie ocenę 8,2/10.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, smartfon ma rewelacyjny aparat 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i równie dobry teleobiektyw 50 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym oraz nieco gorszy sensor 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Jako całość trudno jednak ocenić ten zestaw inaczej niż pozytywnie.

Konstrukcja jest dość smukła (8,1 mm) i miła dla oka, a do tego zupełnie nie boi się wody. Z kolei wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala zachwyca kolorami i szczytową jasnością (do 5000 nitów). Nienaganna jest także wydajność zapewniana przez (do niedawna flagowy) procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sparowany z 12 GB RAM. Szkoda tylko, że akumulator nie jest nieco lepszy, bo na więcej niż dobę działania nie ma raczej co liczyć.

Najważniejsze cechy smartfona Honor 400 Pro:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2800×1280 pikseli, 120 Hz, do 5000 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5300 mAh, ładowanie maks. 100 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 160,8×76,1×8,1 mm, 205 g,

Realme GT 7 – wydajny smartfon z dużą baterią do 3000 złotych

Jeśli marzy Ci się telefon do 3000 złotych, który wytrzyma nieprzeciętnie długo między jednym a drugim ładowaniem, koniecznie skieruj wzrok na model Realme GT 7. Został wyposażony w akumulator o pojemności 7000 mAh, który przy normalnym użytkowaniu spokojnie jest w stanie zaoferować 2 dni działania – pod tym względem jest naprawdę nieźle.

To też dobry wybór, jeśli w 2025 roku marzy Ci się dobry smartfon gamingowy do 3000 złotych. Nie tylko ze względu na wspomniany akumulator, ale też inne potężne komponenty, takie jak procesor MediaTek Dimensity 9400e, 12 GB szybkiej pamięci operacyjnej czy pamięć masową w formacie UFS 4.0. Dzięki temu radzi sobie perfekcyjnie nawet z najbardziej wymagającymi grami (choć przy topowych tytułach potrafi się trochę nagrzać).

Nie bez znaczenia jest też rewelacyjny wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, całkiem niezły zestaw aparatów (szczególnie główny i teleobiektyw) oraz odporność w klasie IP68/IP69. Krótko mówiąc: to nie tylko świetny smartfon z dużą baterią – to po prostu świetny smartfon.

Najważniejsze cechy smartfona Realme GT 7:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2780×1264 pikseli, 120 Hz, do 6000 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 9400e (4 nm, do 3,4 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 120 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 162,42×76,13×8,3 mm, 206 g,

Huawei Pura 70 Pro – wybrakowany, ale i tak godny polecenia

Kolejną propozycją w rankingu jest Huawei Pura 70 Pro. To smartfon, który nie oferuje łączności 5G i wymaga ręcznej instalacji podstawowych aplikacji Google, ale mimo to stanowi wyśmienitą opcję, szczególnie jeśli Twoim zakupowym celem jest niezawodny telefon z dobrym aparatem, a Twój budżet sięga właśnie 3000 złotych.

Z tyłu ma trzy aparaty. Główna kamera o rozdzielczości 50 Mpix wyróżnia się zmienną przysłoną (od f/1.4 do f/4.0). Towarzystwa dotrzymują jej: teleobiektyw z OIS oraz jednostka ultraszerokokątna. Od całej trójki można wymagać wiele (i się nie zawieść).

Huawei Pura 70 Pro (źródło: Huawei)

Z przodu natomiast czeka fenomenalny wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,8 cala, a w środku – przyzwoity procesor Kirin 9010, 12 GB RAM oraz akumulator o pojemności 5050 mAh, dzięki któremu telefon nie ma żadnych trudności z wytrzymaniem całego dnia pracy. W dodatku obsługuje ładowanie bezprzewodowe z mocą 80 W. Warto też wspomnieć o tym, jak wytrzymała jest konstrukcja tego urządzenia, spełniająca między innymi wymagania normy pyło- i wodoszczelności IP68.

Najważniejsze cechy smartfona Huawei Pura 70 Pro:

wyświetlacz: 6,8 cala, LTPO OLED, 2844×1260 pikseli, 120 Hz, do 2500 nitów,

procesor: HiSilicon Kirin 9010 (7 nm, do 2,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 48 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 12,5 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 4G (LTE), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5050 mAh, ładowanie maks. 100 W,

system operacyjny: EMUI 14.2,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 162,6×75,1×8,4 mm, 220 g,

Oppo Reno 13 Pro – smartfon do 3000 złotych z peryskopowym teleobiektywem

Jeśli faktycznie marzy Ci się fotograficzny smartfon do 3000 złotych, ale preferujesz coś z pełnoprawnym Androidem, rzuć okiem na model Oppo Reno 13 Pro. Został on wyposażony we wszechstronny i oferujący wysoką jakość zdjęć aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Jeszcze większe wrażenie robić może peryskopowy teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym.

Kuba w recenzji tego modelu napisał, że „zdjęcia wykonywane Oppo Reno 13 Pro zdecydowanie mają w sobie coś, co może się podobać. Znaczna większość ustrzelonych przeze mnie kadrów wpada w oko i trudno się ich szczególnie czepiać, patrząc na segment cenowy, który reprezentuje ten telefon”.

A dobre aparaty nie są jedynymi atutami. Ten smartfon ma też bardzo dobry ekran AMOLED, niezłe głośniki, świetny czas pracy (spokojnie wytrzymuje 1,5 dnia), solidną obudowę oraz więcej niż dobrą wydajność na co dzień. Za tę ostatnią odpowiada procesor MediaTek Dimensity 8350, z którym współpracuje 12 GB szybkiej pamięci LPDDR5X.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo Reno 13 Pro:

wyświetlacz: 6,83 cala, AMOLED, 2800×1272 pikseli, 120 Hz, do 1200 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 8350 (4 nm, do 3,35 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (peryskopowy teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5800 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 162,73×76,55×7,55 mm, 195 g,

Motorola Razr 50 Ultra – najlepszy smartfon składany do 3000 złotych

Ranking zamyka Motorola Razr 50 Ultra – model, który w ogóle stanowi jedną z najlepszych opcji dla osób, którym marzy się stosunkowo tani smartfon składany. Ma bardzo dobry procesor (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3), 12 GB RAM, dwa niezłe aparaty z tyłu (główny 50 Mpix i teleobiektyw o tej samej rozdzielczości) i przyzwoity akumulator (4000 mAh).

Razr 50 Ultra to składany smartfon typu flip – potocznie zwany klapką. Jest więc kompaktowy, ale dość gruby – miej tego świadomość. Jego główny wyświetlacz cechuje się przekątną 6,9 cala, rozdzielczością Full HD+ i jasnością sięgającą 3000 nitów. Zewnętrzny panel ma 4 cale i jest w pełni funkcjonalny – można na nim nawet uruchamiać aplikacje. Oba ekrany mogą w dodatku pochwalić się bardzo wysoką częstotliwością odświeżania (165 Hz).

W recenzji, w której przyznała mu notę 8,8/10, Kasia nie szczędziła pochwał – poza aparatami i wyświetlaczami doceniła także świetne głośniki, pełne zaplecze komunikacyjne oraz wysoki poziom odporności (IPX8). „Motorola bardzo stara się, by kolejne generacje składaków były jeszcze lepsze, a Razr 50 Ultra jest tego idealnym przykładem” – podsumowała.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 50 Ultra:

wyświetlacz: 6,9 cala, P-OLED, 2640×1080 pikseli, 165 Hz + 4 cale, P-OLED, 1272×1080 pikseli, 165 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm, do 3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (teleobiektyw) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 14 (dostępna aktualizacja),

odporność: IPX8,

wymiary i waga: 171,42×73,99×7,09 mm (rozłożony) / 88,09×73,99×15,32 mm (złożony), 189 g,

Podsumowanie. Jaki telefon do 3000 złotych kupić?

Każdy z podanych wyżej modeli może okazać się dobrym wyborem. Google Pixel 9 to idealny mały smartfon na rok 2025, Realme GT 7 zachwyca akumulatorem, Honor 400 Pro, Huawei Pura 70 Pro i Oppo Reno 13 Pro to trzy świetne opcje dla osób, którym marzy się telefon z dobrym aparatem, a Motorola Razr 50 Ultra to godny polecenia składany smartfon do 3000 złotych.