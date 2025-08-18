Smartfon Redmi 15 5G
Redmi 15 5G (źródło: Redmi)
Premiera Redmi 15. Oto smartfony z dużym ekranem i solidnym akumulatorem

Natalia Kania-Kuc
Na rynku globalnym zadebiutowała właśnie seria Redmi 15. Składają się na nią smartfony, wyposażone w ogromne, 6,9-calowe wyświetlacze i pojemne akumulatory. To jednak nie wszystko, co mają do zaoferowania.

Redmi 15 – specyfikacja budżetowych smartfonów z solidnym akumulatorem

O smartfonach z serii Redmi 15 pojawiło się dość sporo informacji, a nawet zdążyliśmy również poznać ich ceny w Polsce. Teraz jednak wreszcie nadszedł czas wielkiej premiery modeli wyposażonych w akumulator Xiaomi Surge o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W i ładowaniem zwrotnym 18 W.

Redmi 15 5G (źródło: Redmi)

Producent deklaruje, że urządzenia mają pracować na jednym ładowaniu do dwóch dni. Jest to możliwe nie tylko dzięki ogromnej pojemności akumulatora, ale również zastosowaniu technologii Smart Charging Engine 2.0 oraz Battery Health 4.0. Firma twierdzi, że przy 1% naładowania użytkownik wciąż może prowadzić rozmowę telefoniczną do 59 minut lub utrzymać sprzęt w trybie czuwania przez (maksymalnie) 7,5 godziny.

Sercem najnowszego smartfona Redmi 15 5G jest procesor Snapdragon 6s Gen 3, a Redmi 15 4G – Qualcomm Snapdragon 685. Oba modele działają w oparciu o system Xiaomi HyperOS 2. Urządzenia wyposażono również w aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, wspierany sztuczną inteligencją. Do tego obsługują one Hi-Res Audio, Dolby Atmos oraz 200-procentowe wzmocnienie głośności.

Redmi 15 5G (źródło: Redmi)

Smartfony z serii Redmi 15 zostały również wyposażone w wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,9 cala z obsługą odświeżania obrazu z częstotliwością do 144 Hz i próbkowaniem dotyku do 288 Hz. Ponadto modele te redukują szkodliwe światło niebieskie oraz migotanie, co zostało potwierdzone certyfikatami TÜV Rheinland.

Warto jeszcze wspomnieć, że obudowa urządzeń jest odporna na zachlapania i kurz, zgodnie z kryteriami klasy szczelności IP64.

Redmi 15 5G i Redmi 15 4G – cena w Polsce

Redmi 15 5G dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: Green, Black oraz Titan. Przyszli użytkownicy mogą wybierać spośród dwóch wersji:

  • 4/128 GB za 899 złotych,
  • 8/256 GB za 999 złotych.
Do sprzedaży trafia również Redmi 15 4G w kolorach Black, Titanium oraz Purple w cenach:

  • 649 złotych za wersję 6/128 GB,
  • 749 złotych za wariant 8/256 GB.
Natalia Kania-Kuc
